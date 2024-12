Bronny James tem jogado pelo afiliado do Los Angeles Lakers na G League, o South Bay Lakers. No entanto, as performances do jogador não tem impressionado. De acordo com Bobby Marks e Jeremy Woo, da ESPN, Bronny até tem melhorado com a bola nas mãos, mas sua falta de eficiência ainda atrapalha.

“Nos dois jogos da G League em Orlando, deu para ver que James está mais à vontade do que na última temporada, na USC, e no verão. O Lakers priorizou colocá-lo como armador em vez de jogar sem a bola, e os resultados foram mistos”, disse Marks.

“Os pontos positivos de James incluem 12 assistências nos dois jogos, com cinco em apenas três minutos. Os negativos? Foram 12 desperdícios de bola. Como está jogando mais como armador, James se cansou no último quarto do primeiro jogo. Além de não pontuar, cometeu três faltas e dois erros”, seguiu o jornalista.

Publicidade

“‘O melhor para Bronny James agora é ganhar ritmo em jogos pelo South Bay, e não viajar com o Lakers’, disse um olheiro da conferência Leste à ESPN”, concluiu Marks.

Leia mais

Jeremy Woo destacou que a reputação de Bronny James entre os olheiros não melhorou. Ele ainda é visto como um jogador capaz de causar impacto positivo, mas não como alguém com grande potencial de evolução. Olheiros de times adversários na G League perceberam as fraquezas de Bronny James e exploraram isso nos jogos.

Publicidade

“Os olheiros com quem falei veem James da mesma forma que no processo pré-draft: um jogador altruísta, capaz de contribuir positivamente no nível da G-League, mas sem um grande potencial de desenvolvimento. Ele parece estar mais forte, mas não tem sido eficiente nesta temporada e tem dificuldade em controlar os erros”, disse Woo.

“O relatório de scouting segue igual – os olheiros adversários sabem o que esperar de James, mas não se encantam com seu futuro a longo prazo. Ninguém com quem falei mudou de opinião. Há tempo para ele melhorar, mas, por ora, ele é mais valioso para os Lakers do que para qualquer outro dos 29 times”.

Publicidade

No South Bay Lakers, Bronny tem médias de 13.4 pontos, três rebotes, 3.4 assistências e 1,3 roubos, com aproveitamento de 37.4% nos arremessos e 21.2% nas bolas de três.. Infelizmente, ele não tem sido seguro com a bola, com média de três erros por jogo.

Seu melhor jogo na G-League foi contra o Valley Suns, quando marcou 30 pontos, pegou três rebotes, deu duas assistências, um roubo e um toco. LeBron James ficou empolgado com o desempenho do filho e o elogiou após o jogo.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA