Pacers atropela Kings em jogo terrível de DeMar DeRozan

Fora de casa, o Indiana Pacers atropelou o Sacramento Kings em noite muito ruim de DeMar DeRozan por 122 a 95. Principal contratação do Kings para a temporada, o veterano anotou apenas dois pontos em 28 minutos de ação. Como resultado, Sacramento perdeu a sua quarta partida consecutiva. Por outro lado, o Pacers venceu a quarta seguida e sobe no Leste.

Mas o jogo tinha, ainda, o confronto entre Tyrese Haliburton e Domantas Sabonis. Vale lembrar que um foi trocado pelo outro em fevereiro de 2022. Quase três anos depois, Haliburton foi ao All-Star Game nos dois anos seguintes, sendo titular em 2023/24. Além disso, ele fez parte da seleção dos EUA nas Olimpíadas de Paris. Enquanto isso, Sabonis representou o Kings no Jogo das Estrelas de 2022/23.

E a lei do ex até funcionou, pois Haliburton fez um jogo decente ao somar 14 pontos, oito assistências e cinco rebotes, cometendo apenas um erro de ataque. Ele acertou quatro das nove tentativas que teve de três. Sabonis registrou 17 pontos, 21 rebotes e quatro passes decisivos, mas errou 14 dos 22 arremessos.

Publicidade

O Pacers vem subindo de produção nos últimos jogos, enquanto o Kings tem efeito contrário. A equipe de Indiana venceu três das quatro partidas jogando fora de casa. Antes, derrotou Philadelphia 76ers e Phoenix Suns.

Leia mais

Em meio a rumores de troca, De’Aaron Fox foi o cestinha de Sacramento. Ele fez 23 pontos e distribuiu sete assistências. Mas assim como Sabonis, ele teve um jogo difícil no ataque. Afinal, ele acertou sete das 19 tentativas.

Publicidade

Mas o maior problema do Kings contra o Pacers ficou por conta de DeMar DeRozan. O seis vezes All-Star saiu de quadra com apenas dois pontos em sete tentativas. Ele acertou uma delas. No entanto, a fase ruim do time coincide com as performances recentes do jogador.

Contando com a quarta derrota consecutiva do Kings, ele teve 10.3 pontos e acertou apenas 33.3% dos arremessos no período. Ou seja, o grande nome que chegou na última offseason não vem fazendo grandes jogos.

Ele não é o único, entretanto. Jogadores como Keegan Murray (30.3%) e Kevin Huerter (30.8%), estão com péssimo aproveitamento na linha de três em 2024/25. Huerter, aliás, está disponível para trocas. É possível ou até provável que o Kings faça algumas movimentações até o dia 6 de fevereiro, data da trade deadline.

Publicidade

Pacers sobe

Apesar de não contar com seu melhor defensor (Aaron Nesmith), o Indiana Pacers está conseguindo vencer jogos. Nesmith, com lesão no tornozelo, ainda não tem previsão de volta às quadras.

Mas desde o dia 11 de dezembro, quando o Pacers atingiu o 11° lugar no Leste, o time vem crescendo de produção. Hoje, é o oitavo, com 14 vitórias e 15 derrotas.

As lesões dos dois pivôs reservas também deixaram o time mais vulnerável. Como resultado, Myles Turner teve de aumentar em cerca de quatro minutos o seu tempo de quadra em relação a 2023/24. No entanto, o time adicionou Thomas Bryant em troca no dia 15. Contra o Kings, Bryant fez seu melhor jogo pela nova equipe ao produzir oito pontos e quatro rebotes em 14 minutos.

Publicidade

Mas mais que isso, Turner precisou ficar em quadra por apenas 25 minutos.

E ainda tem o fator Haliburton. Até o dia 20 de novembro (15 jogos), ele tinha apenas 28.4% de aproveitamento nos arremessos de três. Desde então, ele voltou à forma. São 41.9% do perímetro nos últimos 14 jogos.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA