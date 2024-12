Nuggets sofre, mas vence Pelicans com triplo-duplo de Nikola Jokic

Em mais um jogo caótico, o Denver Nuggets triunfou sobre o New Orleans Pelicans com triplo-duplo de Nikola Jokic. A franquia do Colorado chegou a estar mais de 15 pontos atrás no placar no segundo tempo. Mas, mesmo assim, encontrou uma maneira de vencer o lanterna do Oeste. Além disso, a rodada de domingo (22) ainda contou com mais duas partidas.

Denver se recupera de uma derrota que não estava nos planos para o Portland Trail Blazers. Aliás, mesmo com os problemas, a equipe tem um bom retrospecto recente com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Assim, o time chegou a 15 vitórias em 26 partidas e assume a quinta posição do Oeste, na zona direta para os playoffs. O próximo compromisso já é nesta segunda-feira (23), contra o Phoenix Suns, no Colorado.

Por outro lado, New Orleans segue em sua campanha de “inferno astral” em 2024/25. A equipe sofreu com uma chuva de lesões na campanha, e agora que recuperou alguns nomes, não tem Zion Williamson e Brandon Ingram. São sete derrotas seguidas, e apenas cinco vitórias nos primeiros 30 jogos. Um time que começou pensando em playoffs, está praticamente eliminado. O time só volta a jogar na próxima quinta-feira (26) com o Houston Rockets.

Então, confira como foi a vitória do Denver Nuggets de Nikola Jokic sobre o New Orleans Pelicans de Dejounte Murray.

Nikola Jokic brilha no fim e Nuggets bate Pelicans

Não foi uma vitória tão bonita para Denver em muitos aspectos. A equipe demonstrou velhos defeitos que incomodam ao longo da campanha de 2024/25.

Um ponto problemático foram os erros de ataque. Afinal, o time cometeu nove só no período inicial. Muitos, aliás, desleixados, em passes muito óbvios ou ruins. Além de atrapalhar o fluxo de ataque da equipe, o time ainda cedia os tão temidos pontos de transição, que machucaram sua defesa ao longo da noite.

O ataque de New Orleans ganhou ritmo e confiança, e começou a machucar o Nuggets de outras formas. Seja pela falta de um bom defensor no ponto de ataque, ou pela facilidade com que os jogadores eram envolvidos em pick-and-rolls, o Pelicans fazia uma festa. No fim, a equipe perdia por oito pontos no intervalo.

Enquanto isso, Denver envolvia mais seu entorno na partida no ataque. Porém, Nikola Jokic só anotou seis pontos em cinco chutes nos primeiros 24 minutos. Muito pouco para um time que tanto precisa dele para ter chances de vitória.

O duelo parecia que iria acabar rapidamente. Pouco depois da metade do terceiro quarto, New Orleans liderava por 17. Muitos erros de Denver, um ataque ainda desconexo, o jogo parecia ir embora.

Mas Jokic acordou dali em diante. O camisa 15 anotaria mais 20 pontos dali até o fim do jogo, enquanto todos os ataques passavam por ele na busca pela reação. Alie isso a bons minutos de Julian Strawther, Russell Westbrook e Jamal Murray, que forçou a prorrogação com uma bela cesta no fim.

Apesar de tudo isso, Denver ainda não teve tranquilidade no tempo extra. Mas o MVP esteve presente e com volume, enquanto o time superou seus próprios erros com jogadas vencedoras na defesa para vencer.

Ano duro com o Pelicans

New Orleans não fez um mau jogo nesse domingo. Mas a temporada parece realmente não estar indo para um rumo onde a equipe volte a vencer.

Não foi um grande ritmo ofensivo para começar. Afinal, o Pelicans sofria para converter bolas de três (o que também costuma ser um problema de Denver). O ataque andava basicamente pela transição, e cestas fáceis no aro. A química entre Dejounte Murray e Yves Missi estava boa, enquanto os arremessadores passaram a esquentar no segundo quarto.

Jordan Hawkins e Trey Murphy III foram muito importantes com sua movimentação fora da bola, criando ótimos visuais do perímetro. Com confiança e uma defesa agressiva com Herb Jones e Dejounte Murray, a vantagem foi começando a crescer.

Em um período de sete minutos do terceiro quarto, uma corrida de 20 a 6 colocou o time com 17 pontos de frente. Mas um fator conhecido desse ano (e dos últimos) atrapalhou o time. Trey Murphy sentiu uma contusão e deixou a partida. Ele tinha 21 pontos, era um dos destaques nos arremessos, mas também com grande atividade defensiva.

Perdendo espaçamento, a equipe acertou apenas três de dez bolas de três até o fim do jogo, e cometeu seis erros de ataque. Enquanto isso, Nikola Jokic fazia ou gerava desequilíbrios para um chute livre de algum de seus companheiros de Nuggets sobre o Pelicans. O melhor jogador do mundo dominava de um lado, enquanto New Orleans perdeu a direção do outro.

No fim, a equipe ainda teve suas chances. CJ McCollum seria o herói do último período, mas viu Jamal Murray empatar o jogo. Na última posse, e no fim da prorrogação, arremessos forçados que não caíram. Em pouco mais de um quarto, uma vitória certa se tornou pesadelo para o Pelicans.

(15-11) Denver Nuggets 132 x 129 New Orleans Pelicans (5-25)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 27 13 10 1 1 Jamal Murray 27 8 4 3 1 Russell Westbrook 21 5 5 3 1 Aaron Gordon 17 8 3 1 0 Julian Strawther 13 1 1 0 1

Três pontos: 10-33; Jokic: 2-3

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Hawkins 25 1 1 0 3 CJ McCollum 24 6 9 1 1 Yves Missi 21 9 1 2 3 Trey Murphy III 21 8 3 2 0 Dejounte Murray 17 8 15 6 1

Três pontos: 12-40; Hawkins: 5-13

Leia mais!

Além da vitória do Nuggets de Nikola Jokic sobre o Pelicans de Dejounte Murray, a rodada desse domingo ainda contou com mais duas partidas. Então, confira os resultados finais e números das vitórias de Houston Rockets e Indiana Pacers.

(19-9) Houston Rockets 114 x 110 Toronto Raptors (7-22)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Dillon Brooks 27 6 2 3 0 Jalen Green 22 7 2 0 0 Alpeeren Sengun 17 10 5 3 2 Jabari Smith Jr. 15 9 0 1 4 Cam Whitmore 11 4 1 1 0

Três pontos: 7-28; Brooks: 2-7

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Ja’Kobe Walter 27 2 3 0 0 Chris Boucher 15 1 4 1 0 Ochai Agbaji 15 5 1 1 0 Gradey Dick 14 2 6 1 0 Jamal Shead 11 6 10 2 1

Três pontos: 17-43; Walter: 6-11

(14-15) Indiana Pacers 122 x 95 Sacramento Kings (13-17)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 19 10 3 0 0 Myles Turner 15 6 1 2 2 Tyrese Haliburton 14 5 8 0 0 Ben Sheppard 14 1 0 0 0 TJ McConnell 12 7 10 1 0

Três pontos: 17-39; Sheppard: 4-4

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Aaron Fox 23 5 7 1 0 Domantas Sabonis 17 21 4 1 0 Malik Monk 14 4 1 0 2 Keegan Murray 10 4 2 0 1 Kevin Huerter 8 5 2 0 0

Três pontos: 12-38; Lyles: 2-4

