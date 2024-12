Victor Wembanyama faz 42 e Spurs vence Hawks na prorrogação

Em grande noite de Victor Wembanyama, o San Antonio Spurs venceu o Atlanta Hawks por 133 a 126. Em jogo disputado ao longo de 53 minutos, teve emoção até o fim do último quarto e da prorrogação. Assim, a franquia texana venceu e agora tem uma campanha acima dos 50% de aproveitamento na Conferência Oeste. Além disso, a rodada desta quinta-feira (19) contou com outras 12 partidas.

Pelo lado de San Antonio, uma confirmação do bom momento recente. Afinal, a equipe venceu três dos últimos quatro jogos e segue se aproximando dos rivais diretos na briga por uma vaga no play-in. Assim, a equipe tenta manter sua sequência para seguir subindo na tabela. O próximo jogo da equipe ocorre nesse sábado (21) contra o Portland Trail Blazers no Texas. A equipe ocupa a 11ª posição do Oeste atualmente.

Por outro lado, Atlanta chega a exatos 50% de aproveitamento após sofrer sua segunda derrota seguida. É verdade que o time venceu apenas uma das últimas quatro partidas, mas o retrospecto geral é bom, com sete vitórias nos últimos dez jogos. A equipe segue na sétima posição do Leste, mas perde algum contato com o Miami Heat, enquanto vê o Indiana Pacers se aproximar na tabela. O Hawks volta a jogar no sábado contra o Memphis Grizzlies.

Então, sem mais delongas, confira como foi o show de Victor Wembanyama na vitória do Spurs sobre o Hawks.

Na hora H, Wembanyama decide

Foi um daqueles jogos em que você sabe que está assistindo algo especial. Bom, ao menos essa foi a sensação ao assistir Victor Wembanyama na noite dessa quinta-feira em Spurs x Hawks.

Desde que a partida começou, o pivô francês brilhava. Afinal, foram três bolas de três e 14 pontos ainda no primeiro período. A tendência continuou em um grande segundo quarto em que anotou mais dez pontos. Enquanto isso, a partida de alto ritmo ofensivo trocava de dono de forma consistente.

San Antonio que chegou a liderar por dez pontos no primeiro quarto, teve problemas para conter Atlanta nos doze minutos seguintes. Por fim, a equipe foi para o intervalo em uma desvantagem de sete pontos.

O camisa 1 foi a chave da vitória que viria, mas vale destacar também os grandes jogos de Devin Vassell e Jeremy Sochan. Em um jogo especial, que enfim marcou a primeira titularidade de Vassell em 2024/25, após começar o ano lesionado, ambos foram vitais para a nova corrida e virada no terceiro quarto. Seja no ataque com 17 pontos somados no quarto, ou com defesa agressiva, a dupla redefiniu os rumos do jogo para o time texano.

Leia mais!

E aí veio o francês. Foram mais dez pontos no último quarto, com direito a uma enterrada onde jogou a bola na tabela e pegou, como em um All-Star Game. Porém, na última posse levou uma cravada de De’Andre Hunter, que forçou a prorrogação. O ala provocou o francês, que respondeu. Tanto na hora em que chegou a se levantar para encarar o rival, quanto na quadra.

Foram mais oito pontos na prorrogação, com direito a duas bolas de três. Os números de Victor Wembanyama em Spurs x Hawks, nunca foram vistos em uma única partida ao mesmo tempo. Decisivo, em noite histórica.

Ataque do Hawks congela na prorrogação

Atlanta não teve, acima de tudo, uma noite constante. A equipe teve seus momentos, como por exemplo, no segundo quarto em que liderou por 37 a 24 e parecia mudar os rumos de um jogo que até ali estava complicado, com a inspiração de Wembanyama.

A grande questão coletiva que limitou a equipe foram os erros de ataque. Somando o primeiro e o terceiro quarto, onde o Spurs de Victor Wembanyama superou o Hawks por um total de 16 pontos, a equipe cometeu 15 erros de ataque. O rival já tinha uma noite acima de seu nível habitual na meia-quadra, e então, teve a transição ofensiva a sua disposição.

Ou seja, quando o ataque se complicou, a defesa também sofreu. Isso casa também com uma atuação um pouco mais discreta de Dyson Daniels, um dos principais candidatos ao prêmio de Defensor do Ano. Além disso, a marcação de San Antonio dificultou as cestas fáceis, sobretudo de Trae Young, que teve muita dificuldade de chegar ao aro, apesar de converter três de suas seis bolas triplas e distribuir 16 assistências ao longo da noite.

Mas a inconstância também chegou ao fim do jogo. Afinal, o Hawks terminou o tempo regulamentar contra o Spurs em alta, principalmente com a enterrada de De’Andre Hunter (em mais uma grande noite saindo do banco) sobre Victor Wembanyama, que foi um dos principais lances da rodada.

No entanto, o time teve muita dificuldade para encontrar um ritmo na prorrogação. Com bolas de três rápidas do francês, o Spurs se energizou na defesa, e conteve a movimentação de bola de Atlanta. Assim, a equipe acabou marcando apenas seis pontos, com mais dois erros de ataque. Então, não houve chance de vitória no tempo extra.

(14-14) Atlanta Hawks 126 x 133 San Antonio Spurs (14-13)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Andre Hunter 27 6 1 1 0 Trae Young 23 0 16 3 0 Jalen Johnson 22 9 3 2 3 Larry Nance Jr. 21 13 2 1 1 Clint Capela 10 9 1 0 1

Três pontos: 16-38; Nance: 5-6

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 42 6 5 2 4 Devin Vassell 23 4 2 2 0 Jeremy Sochan 20 8 4 1 2 Chris Paul 12 7 8 4 1 Keldon Johnson 11 5 4 2 0

Três pontos: 19-42; Wembanyama: 7-15

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Spurs de Victor Wembanyama sobre o Hawks de Trae Young, a rodada dessa quinta-feira ainda assim, contou com mais 12 partidas. Aliás, vale destacar que o dia cheio veio em decorrência da folga que a NBA deu aos times na última quarta, já que a final da Copa aconteceu na terça.

Nesse meio tempo, o cronograma seguirá com dias de jogos mais cheios e outros mais vazios até a rodada de Natal na próxima semana. Então, sem mais delongas, confira resultados e estatísticas dos outros 12 jogos do dia.

(6-20) Utah Jazz 126 x 119 Detroit Pistons (11-17)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Collin Sexton 30 6 7 3 0 Keyonte George 28 4 3 0 1 Lauri Markkanen 27 14 1 1 1 John Collins 16 9 0 0 1 Walker Kessler 6 12 4 0 4

Três pontos: 20-40; George: 7-13

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 33 4 7 1 4 Malik Beasley 26 2 4 1 0 Paul Reed 12 9 1 2 2 Ausar Thompson 9 2 4 1 0 Tobias Harris 8 7 2 1 2

Três pontos: 13-47; Beasley: 7-19

(21-5) Oklahoma City Thunder 105 x 99 Orlando Magic (17-12)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 35 4 6 4 2 Isaiah Hartenstein 12 12 4 4 1 Jalen Williams 11 1 7 0 0 Alex Caruso 11 3 1 3 0 Aaron Wiggins 11 2 1 2 1

Três pontos: 10-31; Caruso: 3-7

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Black 23 1 3 1 0 Goga Bitadze 15 10 3 0 1 Tristan Da Silva 15 3 1 1 0 Wendell Carter Jr. 10 13 4 0 1 Kentavious Caldwell-Pope 11 1 5 1 1

Três pontos: 11-35; Caldwell-Pope: 3-5

(7-20) Charlotte Hornets 114 x 123 Washington Wizards (4-21)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK LaMelo Ball 34 4 13 4 0 Mark Williams 16 8 1 1 1 Miles Bridges 16 8 3 0 0 Cody Martin 14 2 1 2 0 Nick Richards 8 7 1 0 0

Três pontos: 8-43; Ball: 3-18

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Poole 27 3 4 2 2 Malcolm Brogdon 25 1 6 1 0 Alex Sarr 19 9 5 0 3 Justin Champagnie 14 8 2 0 0 Bilal Coulibaly 14 7 5 2 1

Três pontos: 17-42; Poole: 5-10

(13-15) Chicago Bulls 117 x 108 Boston Celtics (21-6)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach LaVine 36 6 4 0 0 Ayo Dosunmu 17 8 4 2 0 Nikola Vucevic 16 14 4 0 1 Patrick Williams 14 2 1 0 0 Coby White 12 6 3 0 0

Três pontos: 19-52; LaVine: 6-11

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 31 10 4 2 0 Kristaps Porzingis 20 8 0 0 3 Jaylen Brown 19 3 4 1 0 Derrick White 16 8 4 1 2 Payton Pritchard 14 6 3 1 0

Três pontos: 14-56; Pritchard: 4-10

(11-16) Brooklyn Nets 101 x 94 Toronto Raptors (7-21)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Johnson 33 10 6 0 2 Ben Simmons 12 5 7 0 0 Shake Milton 12 3 2 0 0 Noah Clowney 11 9 1 0 0 Dorian Finney-Smith 8 5 1 1 2

Três pontos: 9-39; Johnson: 4-10

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Ochai Agbaji 20 5 1 1 0 Gradey Dick 19 6 2 1 1 Scottie Barnes 16 3 6 0 2 Kelly Olynyk 8 6 5 0 0 Jonathan Mogbo 8 6 4 2 0

Três pontos: 15-44; Dick: 4-8

(5-23) New Orleans Pelicans 113 x 133 Houston Rockets (18-9)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Trey Murphy III 28 1 3 1 0 Herb Jones 20 2 2 0 0 CJ McCollum 18 5 6 1 0 Dejounte Murray 14 5 8 1 0 Yves Missi 11 11 1 0 0

Três pontos: 13-28; Murphy: 4-6

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 34 6 3 1 0 Dillon Brooks 26 7 2 1 0 Alperen Sengun 23 9 7 0 1 Jabari Smith Jr. 15 2 5 1 0 Fred VanVleet 13 2 9 2 2

Três pontos: 17-39; Brooks: 6-10

(14-12) Golden State Warriors 93 x 144 Memphis Grizzlies (19-9)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandin Podziemski 21 4 6 2 0 Andrew Wiggins 19 1 0 0 0 Jonathan Kuminga 11 4 2 1 0 Kyle Anderson 11 3 3 0 2 Buddy Hield 9 4 0 2 0

Três pontos: 12-36; Wiggins: 4-5

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Santi Aldama 21 14 4 2 1 Jake LaRavia 19 6 3 1 0 Jaren Jackson Jr. 17 6 5 1 1 Desmond Bane 15 4 7 1 0 Luke Kennard 15 2 1 1 0

Três pontos: 27-48; Kennard: 5-7

(16-12) Los Angeles Clippers 118 x 95 Dallas Mavericks (17-10)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Norman Powell 29 7 5 3 0 James Harden 24 4 7 1 0 Ivica Zubac 21 15 5 2 0 Amir Coffey 16 3 0 0 0 Kevin Porter Jr. 12 4 0 0 0

Três pontos: 14-33; Powell: 4-8

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Klay Thompson 22 3 3 2 0 Spencer Dinwiddie 19 3 7 3 1 PJ Washington 14 9 0 2 1 Dereck Lively II 13 7 2 0 3 Quentin Grimes 11 5 3 1 0

Três pontos: 7-30; Washington: 3-4

(13-15) Indiana Pacers 120 x 111 Phoenix Suns (14-12)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 25 18 3 1 1 Myles Turner 19 6 1 1 2 Andrew Nembhard 19 1 4 1 0 Bennedict Mathurin 16 2 2 3 1 Tyrese Haliburton 13 4 12 0 1

Três pontos: 16-41; Haliburton: 4-9

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Durant 37 10 6 1 0 Devin Booker 17 2 6 1 0 Bradley Beal 16 2 0 0 1 Jusuf Nurkic 12 10 2 1 0 Grayson Allen 8 10 0 2 1

Três pontos: 9-30; O’Neale: 3-5

(17-10) New York Knicks 133 x 107 Minnesota Timberwolves (14-12)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 32 20 6 2 0 Mikal Bridges 29 6 6 1 0 Miles McBride 16 5 8 1 0 Jalen Brunson 14 3 7 1 0 Precious Achiuwa 13 10 2 1 0

Três pontos: 20-45; Towns: 5-5

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Julius Randle 24 5 3 0 0 Anthony Edwards 17 5 7 3 1 Donte DiVincenzo 15 6 3 0 0 Nickeil Alexander-Walker 12 3 1 1 0 Josh Minott 11 2 1 3 1

Três pontos: 17-42; Randle: 4-8

(14-11) Denver Nuggets 124 x 126 Portland Trail Blazers (9-18)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 34 6 8 1 0 Jamal Murray 24 3 10 3 0 Russell Westbrook 19 4 7 1 2 Michael Porter Jr. 16 6 3 1 0 Christian Braun 13 4 1 1 0

Três pontos: 15-34; Jokic: 4-6

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Anfernee Simons 28 1 10 0 0 Shaedon Sharpe 27 6 4 0 0 Deni Avdija 19 2 1 0 1 Deandre Ayton 15 13 4 1 4 Toumani Camara 14 8 1 3 0

Três pontos: 16-46; Simons: 4-11

(15-12) Los Angeles Lakers 113 x 100 Sacramento Kings (13-15)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Austin Reaves 25 6 5 2 0 Anthony Davis 21 18 4 3 6 LeBron James 19 6 7 0 1 D’Angelo Russell 16 6 1 1 1 Gabe Vincent 12 5 3 0 0

Três pontos: 12-33; Vincent: 4-5

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Aaron Fox 26 3 5 3 0 Domantas Sabonis 18 12 9 0 2 Malik Monk 17 3 4 1 0 Keegan Murray 10 7 1 2 1 DeMar DeRozan 10 5 4 1 0

Três pontos: 11-29; Monk: 3-10

