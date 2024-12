Com Warriors e Knicks, site lista times mais valiosos da NBA

O portal Sportico, especialista em finanças no mundo dos esportes, elegeu Golden State Warriors e New York Knicks como os times mais valiosos da NBA. O site costuma fazer listas, desde franquias e times em geral de todas as modalidades, ou até de atletas mais bem pagos do mundo. A publicação sobre as equipes com maior valor de mercado da liga de basquete, ocorreu nesta quarta-feira (18).

Golden State aparece na liderança, com o valor de US$9.14 bilhões. O efeito Stephen Curry e os anos competitivos realmente foram além dos títulos e do sucesso das quadras. Afinal, o Warriors era uma franquia mediana até o surgimento do arremessador, e agora está no topo entre as equipes mais valiosas e midiáticas da liga.

O maior perseguidor do Golden State Warriors no ranking de times mais valiosos da NBA, é o New York Knicks. Afinal, é avaliada em US$8.3 bilhões. A franquia de New York é, acima de tudo, uma presença garantida nesse tipo de lista. Na cidade do maior mercado do mundo, a equipe também voltou a ser candidata ao título nas últimas campanhas. Então, seu valor só se fortalece.

Falando em mercados gigantes, o Los Angeles Lakers fica com o terceiro posto, com o valor de US$8.07 bilhões. Aqui a união do melhor dos dois mundos: Um time super midiático de um mercado gigante e de muita tradição nas quadras. É verdade que atualmente o cenário é menos brilhante, mas aqui temos outra presença sempre vista nesse tipo de lista.

O impacto dos grandes mercados é mostrado a seguir. Afinal, o Brooklyn Nets (US$5.7 bilhões) e o Los Angeles Clippers (US$5.68 bilhões) estão na quarta e quinta posição da lista. A frente, por exemplo, do atual campeão da NBA, Boston Celtics (US$5.66 bilhões).

É necessário entender, acima de tudo, o impacto da futura venda da franquia de Boston nesses valores. Logo após o título e a renovação de vários contratos milionários dos atletas campeões, o Celtics foi colocado a venda pelo proprietário Wyc Grousbeck. Aliás, o processo demorar, já que mais de 49% da franquia como um todo só pode ser vendida em 2028. Mesmo que um negócio seja fechado amanhã, essa realidade não se altera.

Nets e Clippers, por outro lado, não estão tão bem quanto Boston na quadra. Mas é justo dizer que tem um histórico competitivo recente, com astros como Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden, Kawhi Leonard, Paul George e Russell Westbrook jogando pelos times. O impacto disso, portanto, é visível na posição de ambos no ranking.

Por fim, o top-10 do ranking se fecha com Chicago Bulls (US$5.56 bilhões), Miami Heat (US$5 bilhões), Houston Rockets (US$4.77 bilhões) e Toronto Raptors (US$4.66 bilhões). Grandes mercados como Texas, Flórida e Illinois presentes. Além disso, o sucesso recente da franquia canadense que faturou o título da liga em 2018/19.

Ou seja, franquias como Dallas Mavericks, Phoenix Suns, Philadelphia 76ers e outras, estão fora das dez mais valiosas.

Então, confira a lista completa de times mais valiosos da NBA no momento. Aliás, vale citar novamente que as estimativas são de acordo com o portal Sportico.

Lista

30. Memphis Grizzlies: US$3.06 bilhões

29. New Orleans Pelicans: US$3.09 bilhões

28. Minnesota Timberwolves: US$3.29 bilhões

27. Charlotte Hornets: US$3.39 bilhões

26. Detroit Pistons: US$3.45 bilhões

25. Orlando Magic: US$3.46 bilhões

24. Oklahoma City Thunder: US$3.55 bilhões

23. Portland Trail Blazers: US$3.6 bilhões

22. Utah Jazz: US$3.67 bilhões

21. Indiana Pacers: US$3.74 bilhões

20. San Antonio Spurs: US$3.79 bilhões

19. Milwaukee Bucks: US$3.91 bilhões

18. Cleveland Cavaliers: US$3.95 bilhões

17. Washington Wizards: US$3.98 bilhões

16. Denver Nuggets: US$4.06 bilhões

15. Atlanta Hawks: US$4.07 bilhões

14. Sacramento Kings: US$4.11 bilhões

13. Phoenix Suns: US$4.32 bilhões

12. Dallas Mavericks: US$4.46 bilhões

11. Philadelphia 76ers: US$4.57 bilhões

10. Toronto Raptors: US$4.66 bilhões

9. Houston Rockets: US$4.77 bilhões

8. Miami Heat: US$5 bilhões

7. Chicago Bulls: US$5.56 bilhões

6. Boston Celtics: US$5.66 bilhões

5. Los Angeles Clippers: US$5.68 bilhões

4. Brooklyn Nets: US$5.7 bilhões

3. Los Angeles Lakers: US$8.07 bilhões

2. New York Knicks: US$8.3 bilhões

1. Golden State Warriors: US$9.14 bilhões

