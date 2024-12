Giannis Antetokounmpo domina, Bucks vence Thunder e é campeão da Copa da NBA

Em uma atuação incrível de Giannis Antetokounmpo, o Milwaukee Bucks venceu o Oklahoma City Thunder por 97 a 81 e faturou o título da Copa da NBA de 2024/25. O astro dominou a partida, que por outro lado, teve uma atuação menos brilhante de Shai Gilgeous-Alexander. Milwaukee consolida seu retorno ao grande nível, vencendo um jogo único contra um dos líderes da liga.

A vitória não conta para a temporada regular. No entanto, consolida o retorno de Milwaukee que começou o ano com duas vitórias em dez jogos. Desde então, venceu 12 de 15 partidas. O título da Copa, mostra a melhora da dinâmica entre a dupla de estrelas Antetokounmpo e Damian Lillard, em um jogo quase perfeito contra rivais diretos pelo título.

Então, confira como foi a vitória do Bucks de Giannis Antetokounmpo sobre o Thunder de Shai Gilgeous-Alexander.

Publicidade

Equilíbrio no primeiro tempo

Nenhuma das equipes conseguiu controlar o jogo nos primeiros 24 minutos. Mas os ajustes defensivos foram grandes ao longo do período.

Oklahoma, por exemplo, começou machucando o Bucks com uma arma conhecida: atacar Brook Lopez no pick-and-roll. A equipe levou vantagem rápida e começou conseguindo boa produção de Isaiah Hartenstein. Ele anotou dez pontos só no quarto inicial.

Publicidade

Milwaukee se ajustou para isso, lotando mais o garrafão com ajudas e oferecendo maior cobertura para Lopez, que também começou a trabalhar melhor. Isso fez com o que o volume de bolas de três de OKC subisse, já que a liberdade do perímetro aumentou com a maior atenção para o aro. O problema foi que time converteu uma de 17 tentativas até o intervalo.

Enquanto isso, os astros de Milwaukee lidaram muito bem com o que a defesa do Thunder ofereceu para eles no começo. Giannis teve marcação dobrada e recebeu muita atenção da defesa. Quando pôde atacar, acertou seis de nove chutes. Mas quando não conseguiu, também impactou com cinco assistências.

Publicidade

O mesmo para Lillard, que só deu seis chutes até o intervalo. Mas lidou bem com a pressão habitual que o ponto de ataque do Thunder exerce sobre os rivais. Foram 12 pontos, duas bolas de três e quatro passes decisivos.

Ainda assim, o jogo foi disputado. Afinal, Oklahoma teve mais volume, forçando mais erros de ataque e equilibrando a batalha de rebotes ofensivos. O time teve mais chutes gerais e lances livres. Entretanto, foi Milwaukee quem terminou com um ponto à frente.

Publicidade

Além disso, a defesa de Andre Jackson Jr em Shai Gilgeous-Alexander foi incrível.

Leia mais!

Bucks domina e Thunder colapsa no segundo tempo

Se a marca do primeiro tempo foi um grande equilíbrio, o segundo tempo foi diferente. Assim que a etapa começou, Milwaukee converteu duas bolas de três com Taurean Prince e Damian Lillard. Oklahoma parou o jogo e foi tentando reagir, mas não conseguiu responder.

Publicidade

Uma sequência simbólica ocorreu em uma jogada de “cinco pontos” do Bucks. Uma bola tripla de Damian Lillard, que havia acabado de converter dois lances livres por faltas técnicas do Thunder.

O terceiro período, então praticamente decidiu o jogo. Giannis foi espetacular com 12 pontos, nove rebotes, três assistências, dois roubos e um toco no quarto. Oklahoma não tinha resposta para o seu tamanho em quadra. Enquanto isso, o ataque não andava do outro lado. A equipe só converteu 14 pontos. Ainda sofrendo com as bolas de três que não caíam.

Publicidade

No começo do último quarto, a sequência final. Com Giannis e Shai fora da quadra, o Bucks aumentou sua vantagem. Brook Lopez e Gary Trent Jr mataram chutes vitais. Então, o rival não conseguiu sonhar com uma reação. Por fim, os minutos finais chegaram a ter reservas na quadra.

Giannis Antetokounmpo fechou o jogo com um triplo-duplo e o Bucks venceu o Thunder de forma dominante.

(7-0) Milwaukee Bucks 97 x 81 Oklahoma City Thunder (5-2)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 26 19 10 2 3 Damian Lillard 23 4 4 1 0 Brook Lopez 13 9 1 1 1 Gary Trent Jr. 13 3 1 1 0 Bobby Portis 5 9 3 0 0

Três pontos: 17-40; Lillard: 5-10

Publicidade

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 21 4 2 2 0 Jalen Williams 18 4 3 2 3 Isaiah Hartenstein 16 12 2 1 0 Isaiah Joe 7 3 1 0 0 Cason Wallace 5 1 1 2 1

Três pontos: 5-32; Gilgeous-Alexander: 2-9

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA