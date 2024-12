Giannis Antetokounmpo revela segredo da evolução do Bucks na NBA

Em mais uma grande noite de Giannis Antetokounmpo, o Milwaukee Bucks superou o Atlanta Hawks e garantiu vaga na final da Copa NBA. No entanto, a boa fase do astro e sua equipe demorou a chegar. Isso porque o time começou mal a temporada, com oito derrotas nos primeiros 11 jogos. No entanto, a reação veio no momento certo e o astro explicou o segredo da evolução do Bucks.

“Agora confiamos uns nos outros”, disse Giannis. “Jogamos juntos. Não tem mais hero ball. Acho que, no início da temporada, tentamos fazer tudo sozinhos. Somos um time muito talentoso, então, às vezes, isso teve um efeito ruim na equipe. No momento em que entendemos que temos que competir como um time, movimentar a bola como um time e jogar juntos, mudamos a nossa temporada. Mas temos que continuar. O trabalho ainda não acabou”, afirmou o astro.

Então, o Bucks contou com uma ótima atuação de Antetokounmpo diante do Atlanta Hawks e do Orlando Magic. Porém, o grego e a equipe soube confiar no sangue-frio de Damian Lillard nos minutos finais das partidas de semifinal e quartas de final da Copa NBA. Agora, o desafio de Milwaukee é o Oklahoma City Thunder, na decisão do torneio. Giannis projetou o duelo que vale o primeiro título da temporada.

“É só se divertir. Aproveitar o jogo. Jogar uma posse de bola por vez e vencer o jogo. É isso. Se competirmos, vamos vencer o jogo”, destacou o grego sobre a partida decisiva da Copa NBA.

Em ótima fase, o Milwaukee Bucks, da dupla Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard, vai em busca do título da NBA. Todavia, o time superou a marca da última temporada, quando foi eliminado pelo Indiana Pacers na semifinal e agora disputa a decisão diante do Thunder. Dessa forma, o duelo decisivo ocorre em Las Vegas, nesta terça-feira (17), às 22h30 (horário de Brasília).

Por fim, Antetokounmpo deve ser mais uma vez o principal jogador da equipe no confronto. O grego conta com ótimas médias de 32.7 pontos, 11.5 rebotes e seis assistências. Além disso, as boas atuações da estrela do Bucks também o colocaram na corrida pelo seu terceiro título de MVP da NBA. Giannis ocupa a segunda posição da disputa e está atrás somente de Nikola Jokic, do Denver Nuggets.

