Giannis Antetokounmpo: “Nunca houve um jogador como eu na NBA”

Giannis Antetokounmpo é um jogador único na NBA pela forma como joga e pelos dois MVPs conquistados. Então, durante participação no podcast do seu irmão Thanasis, ele garantiu que nunca ouve um atleta da liga com suas características. Portanto, não pretende mudar seu estilo de jogo. Da mesma forma, não se compara a outros grandes nomes da liga como Kevin Durant.

“Eu não quero ser o Kevin Durant, Luka [Doncic] ou Shai [Gilgeous-Alexander]”, disse Antetokounmpo. “É claro, eles têm coisas incríveis, são muito talentosos em vários aspectos do jogo. Mas nunca houve um jogador como eu na NBA. Então, por que eu tentaria mudar? Eu só preciso evoluir como Giannis”.

Em seguida, Giannis Antetokounmpo destacou que sua confiança como jogador da NBA está muito alta. Além disso, o grego também comentou que ainda não chegou ao seu auge e acredita que pode evoluir ainda mais.

“Estou muito confiante agora. Eu acredito em mim, acredito na minha capacidade e coloquei muito trabalho no meu jogo”, disse Giannis. “Estou acessando esse próximo nível agora, e acho que ainda há mais um nível para eu alcançar”.

Resultado de sua confiança é o fato do Milwaukee Bucks ter começado a temporada com muitas dificuldades. No entanto, a equipe conseguiu se recuperar com boas atuações de Giannis Antetokounmpo. O grego já destacou que sua confiança está alta e, na opinião do companheiro Bobby Portis, o astro nunca esteve jogando tão bem em sua carreira.

“Eu estou na quinta temporada atuando ao lado de Giannis. Foram centenas de partidas juntos, pois já estou há alguns anos em Milwaukee. É incrível ver como o seu jogo vem evoluindo ao longo do tempo”, elogiou o jogador do Bucks. “Acho que ele atinge um novo nível a cada campanha que nós dividimos a quadra. Posso dizer que nunca o vi jogar tão bem quanto agora.

Por fim, a ótima fase de Antetokounmpo o colocou na disputa pelo seu terceiro título de MVP. No momento, o astro ocupa a segunda colocação, atrás de Nikola Jokic, do Denver Nuggets. O recorde atual do Bucks na temporada é de 13 vitórias e 11 derrotas. Assim, para aumentar suas chances de vencer o prêmio, Milwaukee e Giannis precisam melhorar esses números.

