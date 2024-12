Bobby Portis rebate criticas a Doc Rivers: “Tem sido ótimo para o Bucks”

O Milwaukee Bucks teve um início de temporada decepcionante na NBA. Desse modo, os resultados ruins apontaram para um culpado em comum: o treinador. No entanto, Bobby Portis, um dos líderes do elenco, não aprovou as críticas que Doc Rivers recebeu sobretudo no pior momento da equipe.

“Acho que Doc Rivers recebe muitas críticas”, afirmou Bobby Portis. “Entretanto, para mim e para o nosso time, ele tem sido ótimo. Doc tem nos desenvolvido e reforçado coisas todos os dias. No início da temporada, não tínhamos muita camaradagem e entrosamento, não jogávamos com Giannis há um temporada. Agora, estamos nos acostumando com a equipe”, completou.

Rivers chegou ao Bucks no meio da temporada 2023/24 como substituto de Adrian Griffin. A contratação, de início, surpreendeu. Afinal, seu antecessor vinha de um recorde de 30 vitórias e 13 derrotas. Porém, problemas no vestiário teriam motivado a mudança e exigido um treinador veterano.

O experiente técnico, no entanto, não conseguiu o resultado esperado. Isso porque, o Bucks caiu de rendimento na reta final, perdeu Giannis Antetokounmpo por lesão e terminou a temporada com uma queda precoce para o Indiana Pacers nos playoffs.

O time de Milwaukee, ainda assim, decidiu mantê-lo. Rivers, desse modo, teve a oportunidade de passar por uma offseason completa, contratar jogadores de sua preferência e montar uma comissão técnica de sua escolha. Entretanto, o início de temporada em 2024/25 foi mais uma vez decepcionante. O Bucks teve seis derrotas e sete jogos e chegou a ocupar a lanterna do Leste.

Nas últimas semanas, a franquia se recuperou. Sobretudo pelo desempenho de Antetokounmpo. Então, a campanha ruim deu lugar ao sexto lugar da conferência. Mesmo assim, as críticas em relação ao trabalho de Rivers não deixaram de acontecer.

Internamente, por outro lado, a confiança existe. Como relatou Portis, o elenco e diretoria estão contentes com o trabalho do treinador no Bucks. Portanto, de acordo com Sam Amick, do site The Athletic, o cargo de Rivers em Milwaukee estaria garantido.

“Eu acho que podem fazer alguma troca. Ou talvez mais de uma antes de fevereiro. Mas em termos de coisas grandes como mexer com Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard, Doc Rivers e Khris Middleton, não. Pra quem pensa que Rivers pode estar com os dias contados, lembrem-se que o Bucks assinou um contrato de três anos e US$40 milhões com ele há menos de um ano atrás”, comentou o jornalista.

