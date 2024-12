Mikal Bridges critica defesa do Knicks: “Não somos bons”

Após a derrota para o Detroit Pistons em casa, no sábado (7), Mikal Bridges não poupou críticas à defesa do New York Knicks. A equipe, que se consolidou no quesito sob comando do técnico Tom Thibodeau, ainda tem uma campanha irregular em 2024/25.

De fato, a defesa do Knicks permitiu 120 pontos do Pistons e isso acabou irritando Mikal Bridges. Sendo assim, o ala teceu alguns comentários sobre sua equipe e também fez uma cobrança para si mesmo, afirmando que precisa ser um líder mais vocal.

“Não somos bons”, declarou Bridges. “Acho que escolhemos quando jogar na defesa, e não somos tão bons assim para poder fazer isso. Não acho que exista time bom o suficiente para escolher quando quer jogar na defesa. Isso começa comigo também. Preciso ser mais vocal e liderar pelo exemplo. É sobre todos nós”.

A derrota para Detroit encerrou a boa sequência do Knicks. A franquia havia embalado quatro vitórias consecutivas. Tom Thibodeau também comentou sobre o revés e citou que o início da equipe foi ruim, e isso acabou condicionando o time a ter que correr atrás do resultado durante toda a partida.

“Do jeito que começamos o jogo, o Detroit Pistons jogaram bem no ataque e não pressionamos a bola e não contestamos os arremessos. Então, caímos em um buraco grande logo no início e jogamos o tempo todo correndo atrás”.

Apesar das críticas, o Knicks vinha de boas partidas na fase defensiva. Nesse sentido, a franquia limitou seus últimos quatro rivais em pontos. No recorte recente, New York venceu duas vezes o Charlotte Hornets, que marcou 98 e 101 pontos. Por outro lado, a franquia também derrotou o frágil Pelicans, que fez somente 85 pontos. O Orlando Magic era a equipe que mais tinha marcado, na ocasião, o time fez 106 pontos.

Apesar do resultado ruim, o New York Knicks se mantém na quarta posição da Conferência Leste. No entanto, a derrota em casa para o Pistons no atual momento foi considerada uma surpresa. Sobretudo, por conta do forte elenco que o Knicks construiu para a temporada pensando em brigar pelo topo do Leste.

Por fim, a franquia terá uma chance de reencontrar o caminho das vitórias diante do Toronto Raptors, nesta segunda-feira (9). O duelo será no Canadá, às 21h30 (horário de Brasília). Assim, a partida antecede dois jogos difíceis e importantes para o Knicks. O primeiro será na quarta-feira (11), pelas quartas de final da Copa NBA, contra o Atlanta Hawks. Em seguida, na quinta-feira (19), viaja até Minnesota para enfrentar o Timberwolves.

