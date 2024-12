Para Jalen Williams, final da Copa NBA será “teste” para Thunder

Las Vegas vai receber a final da segunda edição da Copa NBA nessa terça-feira, no jogo isolado da rodada de hoje. Todos os olhos da liga, assim, estão voltados para a decisão do torneio de meio de temporada. Mas, mesmo que valha uma taça e prêmios, o fato é que o campeão não leva o troféu Larry O’Brien. Por isso, Jalen Williams encara o duelo como uma etapa do Oklahoma City Thunder para objetivos maiores na NBA.

“Eu acho que, antes de tudo, esse jogo vai ser um teste. Será um teste muito bom para o nosso time entender os playoffs e simular esse nível de competitividade. A atenção da mídia e a intensidade do jogo devem ‘replicar’ um panorama de pós-temporada em que precisamos manter o foco. Creio que, tirando a questão financeira, essa é a parte mais importante”, avaliou um dos destaques da equipe.

A postura de Williams, a princípio, não se alinha com a forma como a NBA deseja que a Copa seja vista. A liga planeja tornar a competição em uma de suas marcas e, por isso, já trabalha para aprimorar o formato. O técnico do Thunder, Mark Daigneault, deu uma declaração bem mais enfática sobre o valor da decisão. Ele garantiu que o time está motivado, pois o título tem grande importância.

“A NBA é competitiva demais e nós temos um grupo de jogadores bem competitivo. Os nossos atletas estão se matando nos treinos para vencerem uns aos outros, enquanto ninguém está vendo. O nosso desempenho a cada jogo da temporada tem sido ótimo. Então, só imaginem o espírito com que vão entrar em um jogo decisivo como esse”, projetou o jovem treinador.

Motivador

Daigneault, de fato, tem razão: há uma comoção maior no vestiário do Thunder com a Copa NBA do que Jalen Williams faz parecer. E um jogador, em particular, chamou a atenção dos próprios colegas de elenco. Shai Gilgeous-Alexander revelou que o pivô Jaylin Williams virou o motivador oficial do grupo em partidas do Torneio. Ele quer as vitórias e, acima de tudo, os seus mais de US$500 mil.

“Eu não estava tão ligado nos cenários de classificação, pois acho que é confuso demais. O meu foco sempre esteve em vencer e, depois, veríamos o que aconteceria. Mas Jaylin sabia tudo, cara. Na verdade, estava bem menos preocupado com os resultados e mais com o dinheiro. Ele passou dias nos mantendo informados do quanto esses jogos valem”, contou o ala-armador, aos risos.

Jaylin não vai disputar a final por causa de uma lesão. Mas todos sabem que vai estar – até mais do que deveria – ativo no banco de reservas. “O cara está animado com o dinheiro extra que pode entrar a partir da competição. Então, pode-se dizer que nós estamos jogando por ele. Nós queremos colocar essa grana em sua conta”, concluiu Jalen Williams.

Ambiente

Uma discussão que ganhou repercussão nos últimos dias foi sobre o ambiente em Las Vegas para o Final Four. As duas semifinais tiveram mais público do que os mesmos jogos da temporada passada, mas não conseguiram lotação máxima. Ser em quadra neutra, ao mesmo tempo, não ajuda a mobilizar os torcedores dos times envolvidos. Nesse sentido, Jalen Williams admite que o plano de simular os playoffs fica difícil.

“É bem difícil replicar a atmosfera que a torcida de Oklahoma traz para uma partida de playoffs. Então, eu diria que o clima é diferente. Mas há uma energia diferente nesses jogos de Copa que tornam tudo competitivo demais. Certamente, tem a ver com essa premiação em dinheiro. Todos querem mais dinheiro, né? O clima é diferente, mas existe um forte senso competitivo aqui”, apontou Williams.

