Sem Chet Holmgren, Jalen Williams se transforma como pivô no Thunder

A lesão de Chet Holmgren beneficiou Jalen Williams. Embora ala de ofício, o jogador de 1,98 se encontrou como pivô do Oklahoma City Thunder. Em quatro jogos com ele na função, a equipe conquistou quatro vitórias e somente duas derrotas. Desse modo, ocupa a segunda posição da Conferência Oeste.

Em quadra, por sua vez, Williams se consolidou como estrela do time ao lado de Shai Gilgeous-Alexander. Nas seis partidas, afinal, ele tem médias de 25.3 pontos, 6.7 rebotes, 5.4 assistências, 2.4 roubos e 1.6 tocos. Além disso, 55.5% nos arremessos e 37.8% dos três pontos. Ou seja, números de um All-Star, tanto no ataque, como na defesa.

O rendimento de Jalen Williams após a lesão de Chet Holmgren afastou qualquer preocupação no Thunder. Isso porque o titular da posição era o único nome disponível na função, uma vez que Jaylin Williams e Isaiah Hartenstein também estavam lesionados.

O próprio Williams, aliás, chegou a ser dispor para realizar a função. Segundo ele, não seria necessário qualquer troca, já que o elenco daria conta do recado. “Não é a primeira vez que passamos por isso, então vamos encarar mais esse desafio”, afirmou o ala.

Além disso, ele minimizou a mudança para a posição. “A ideia não é apenas sobreviver sem um pivô. Isso é meio uma mentalidade de perdedor. Estamos entrando em quadra para vencer todos os jogos. Obviamente, queremos nossos pivôs de volta e saudável, mas não somos vítimas”, acrescentou.

Embora tenha surpreendido, Williams deve voltar em breve a função original. Isso porque, o reforço Isaiah Hartenstein retornou no confronto contra o Portland Trail Blazers, na quarta-feira (20). Vindo do banco, o alemão registrou 13 pontos, 14 rebotes, quatro tocos e três assistências. Após a vitória, ele comentou sobre a sensação de estrear pela franquia.

“Foi muito bom. Acho que, especialmente, voltar a jogar com os caras. Acho que essa foi a primeira vez que fiquei tanto tempo fora. Então, só de estar lá novamente, ainda estou tentando tirar um pouco de ferrugem. Estou me acostumando com a mão. É só uma questão de ajudar o toque, mas isso virá com o tempo. Desse modo, só de estar em quadra, fazendo as pequenas coisas de novo, foi ótimo”, comemorou Hartenstein.

Na partida da retorno de Hartenstein, aliás, Williams marcou 30 pontos, além de sete rebotes e dois tocos. Portanto, ainda não está definido se Daigneault pretende ou não realizar uma nova mudança, até a volta de Chet Holmgren.

