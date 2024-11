Técnico, Rick Carlisle admite péssima fase do Pacers: “Falta conexão”

O técnico do Indiana Pacers, Rick Carlisle, não ignora os fatos: o seu time não está bem. Os atuais finalistas do Leste só venceram seis de 15 jogos na campanha e, assim, estão na 10a posição da conferência. O veterano fez uma análise bem sincera do momento da equipe depois da derrota contra o Houston Rockets, nessa quarta-feira. Foi o quarto revés nas últimas cinco partidas.

“Nós vivemos um momento difícil por várias razões. Não estamos jogando bem, antes de tudo. Isso é óbvio para qualquer um. Falta-nos conexão, pois o nosso senso coletivo não está no nível que deveria. E o nosso espírito coletivo está abaixo do que a gente precisa. Então, a comissão técnica inteira vai ver o vídeo desse jogo. Afinal, temos que trazer respostas”, afirmou o treinador, após o revés por 130 a 113.

É verdade que o Pacers tem problemas que vão além do rendimento em quadra. O time está desfalcado de dois titulares de perímetro por causa das lesões de Aaron Nesmith e Andrew Nembhard. Além disso, contra o Rockets, o jovem Ben Sheppard também não atuou. Mas o fato é que a equipe também cometeu (absurdos) 23 erros de ataque e tomou 130 pontos dos texanos.

“Eu só vi uma coisa, em minha carreira inteira, que pode tirar um time de um momento tão difícil assim. Isso é jogar duro de forma imparável, consistente e coletiva. Mas está claro que não apresentamos essa condição hoje. Ou melhor, nós não temos o bastante disso. É algo que precisa mudar, pois só vamos voltar a vencer quando essa chave ‘virar’”, cravou Carlisle.

Mas, entre tantas questões difíceis para um técnico, Rick Carlisle tem uma notícia a celebrar no Pacers. O surgimento de Quenton Jackson foi uma boa surpresa. O ala-armador ganhou espaço em meio aos desfalques do elenco e, por enquanto, parece que veio para ficar. O jovem foi o cestinha de Indiana contra o Rockets, logo em seu primeiro jogo como titular da carreira, com 24 pontos.

“Quenton é um exemplo do espírito com que todos precisam entrar em quadra. É um atleta que ‘voa’ por todos os lados jogando com uma intensidade incrível. Além disso, atua com enorme altruísmo e total dedicação ao time. Se nós adotarmos essa conduta como algo coletivo e constante, as coisas vão melhorar. É sobre todos ajudarem todos”, elogiou o veterano treinador.

Jackson acertou dez de 12 arremessos de quadra, enquanto só cometeu um erro de ataque. Foi uma atuação que o atleta não vai ignorar, mas também não vê razão para comemorar. “É uma boa sensação do ponto de vista individual, mas estou mais focado no resultado. Estou orgulhoso de mim mesmo, a princípio. No entanto, eu acho que temos muito trabalho a fazer”, ponderou.

Calendário

O Pacers viaja até Milwaukee e enfrenta o Bucks na próxima sexta. Mas, depois, ganha um respiro. Vão ser quatro jogos seguidos como mandante, enquanto enfrenta equipes abaixo dos 50% de aproveitamento. Esses times acumulam 19 vitórias em 60 jogos na temporada até agora. É uma oportunidade de reação, mas Carlisle cobra uma resposta que vá além de resultados e chegue a desempenho.

“O nosso calendário tem sido duro, mas está claro que algumas coisas precisam mudar em nosso basquete. E, por isso, temos muito trabalho a fazer. Não existe uma solução mágica para mudarmos tudo o que está errado. Então, nós temos que treinar duro e mais”, concluiu o técnico.

