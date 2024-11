Brunson e Towns brilham e Knicks bate Suns

Em grande noite de Jalen Brunson e Karl-Anthony Town, o New York Knicks venceu o Phoenix Suns, fora de casa, por 138 a 122. Os dois astros combinaram para 70 pontos e lideraram o quarto triunfo seguido da equipe. Além disso, a rodada desta quarta-feira (20) contou com outras sete partidas.

O Knicks aumenta ainda mais sua grande sequência de triunfos. Agora, são cinco vitórias nos últimos seis jogos. O time tem apresentado ótimo nível ofensivo nas últimas partidas. Assim, tem nove vitórias em 15 jogos disputados e assumiu a terceira posição da Conferência Leste com o tropeço do Orlando Magic. A equipe volta à quadra no próximo sábado (23), em duelo com o Utah Jazz, em Salt Lake City.

Por outro lado, o Suns vive um momento difícil. As coisas mudaram de forma radical desde que Kevin Durant se lesionou. Até a contusão do astro, eram oito vitórias em nove jogos. Desde então, uma vitória em sete duelos. Como resultado, a franquia acumula cinco derrotas seguidas e caiu para o sétimo lugar da Conferência Oeste. A equipe agora tem uma longa folga e só volta a jogar na próxima terça-feira (26), em duelo contra o Los Angeles Lakers, em casa.

Então, confira como foi a vitória do Knicks de Brunson e Towns sobre o Suns de Devin Booker.

New York controla desde o início

O Knicks foi dono do jogo desde o seu início. A equipe provavelmente fez seus 12 melhores minutos em toda a temporada 2024/25 no primeiro quarto. Foram 14 assistências para 18 conversões de arremesso em 23 tentativas. Além disso, oito de 11 nas bolas de três. Brunson começou quente, já anotando 11 pontos, mas também garantindo seis assistências e garantindo a movimentação de bola e bons visuais para o seu time.

O ritmo diminuiu um pouco no segundo quarto, mas ainda foi o suficiente para manter uma vantagem confortável de dois dígitos no período por todo o tempo. Porém, se o time esfriou do perímetro, o armador se manteve quente. O camisa 11 anotou mais 12 pontos, costurando a defesa e com uma bola de três nos últimos segundos do quarto que manteve o Knicks em grande vantagem.

Um raro momento de instabilidade ocorreu no terceiro quarto. Com New York esfriando nos chutes, Phoenix começou a encontrar um pouco de ajuda para Devin Booker no ataque, e um jogo que parecia resolvido chegou a estar em apenas 12 pontos de distância. Se Brunson diminuiu seu ritmo, foi a hora de Towns assumir e voltar a normalizar a vantagem do Knicks sobre o Suns. Também foi um grande período de Josh Hart, com muito impacto em todos os sentidos.

No último quarto, algumas corridas ofensivas de Phoenix chegaram a ameaçar a vantagem. Mas ela nunca caiu para menos de 15. Aliás, uma tônica dos últimos 12 minutos foi como New York atacou Jusuf Nurkic sempre que pode, e conseguiu bons visuais com isso. Com o jogo resolvido, os reservas entraram em quadra e a vitória do time visitante foi consumada.

Phoenix sofre sem Durant

O Suns sofreu uma avalanche inicial com o começo incrível de New York no ataque. Apesar dos méritos do Knicks de Brunson e Towns, o Suns também teve alguns deméritos. Sobretudo, na desatenção com cortes pra cesta e em como não conseguiram superar bloqueios que criavam vantagens, especialmente para o armador. Devin Booker marcou 12 pontos na parcial inicial, mas o time não conseguiu acompanhar o rival.

O jogo, então, foi condicionado por isso. Phoenix jamais conseguiu diminuir a distância do placar durante a etapa inicial e inclusive chegou a estar 24 pontos atrás pouco antes do intervalo. Apesar de ter seus momentos e diminuir um pouco do ritmo de New York, a segunda unidade liderada por Tyus Jones e Monte Morris, não conseguiu diminuir a distância.

O terceiro quarto foi melhor, com uma forte corrida de 17 a 5 que levou o jogo apenas a 12 pontos de distância. O destaque principal vai para o ala Royce O’Neale, que converteu três bolas de três no período e forneceu alguma ajuda para o astro Devin Booker, que foi o único do time a marcar mais de 20 pontos na partida.

Ainda assim, a resposta veio de forma rápida. Dali em diante, sempre que Phoenix se aproximou no placar, o Knicks emplacou uma sequência que recolocava a vantagem em um lugar seguro. O pivô Jusuf Nurkic, que teve jogo positivo no ataque, foi presa fácil para as trocas de marcação que New York quis promover na defesa da equipe.

Então, sem muitas respostas, o Suns não conseguiu encostar no Knicks de Towns e Brunson em nenhum momento a ponto de ameaçar a vitória. A má fase segue no Arizona.

(9-6) New York Knicks 138 x 122 Phoenix Suns (9-7)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 36 2 10 1 0 Karl-Anthony Towns 34 10 2 1 0 Josh Hart 19 11 6 3 0 Mikal Bridges 16 3 5 1 0 OG Anunoby 14 7 1 2 0

Três pontos: 19-39; Brunson: 7-11

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 33 3 5 0 0 Royce O’Neale 17 4 2 1 0 Tyus Jones 15 3 10 2 0 Jusuf Nurkic 14 12 3 3 2 Monte Morris 10 0 0 0 0

Três pontos: 19-50; O’Neale: 5-10

Leia mais!

(4-12) New Orleans Pelicans 100 x 128 Cleveland Cavaliers (16-1)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Antonio Reeves 34 4 3 0 0 Brandon Boston Jr. 14 3 5 1 0 Yves Missi 12 8 0 0 0 Elfrid Payton 11 5 8 0 0 Jeremiah Robinson-Earl 9 7 4 2 0

Três pontos: 8-31; Reeves: 4-12

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Ty Jerome 29 3 1 0 0 Georges Niang 20 4 2 1 0 Jaylon Tyson 16 11 7 2 0 Jarrett Allen 16 11 4 0 1 JT Thor 12 2 0 2 1

Três pontos: 18-42; Jerome: 7-12

(6-10) Chicago Bulls 106 x 122 Milwaukee Bucks (6-9)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach LaVine 27 5 6 0 0 Torrey Craig 15 6 2 1 1 Nikola Vucevic 14 6 6 3 1 Coby White 14 2 2 0 0 Dalen Terry 10 1 1 1 0

Três pontos: 17-45; LaVine: 4-7

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 41 9 8 1 0 Brook Lopez 21 5 3 3 1 Damian Lillard 20 5 10 0 0 AJ Green 18 2 1 2 1 Gary Trent Jr. 11 6 0 0 0

Três pontos: 13-36; Green: 5-7

(6-9) Indiana Pacers 113 x 130 Houston Rockets (11-5)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Quenton Jackson 24 2 3 2 1 Pascal Siakam 21 4 0 2 0 TJ McConnell 17 1 4 2 0 Myles Turner 10 9 2 0 5 Bennedict Mathurin 8 5 0 0 1

Três pontos: 5-22; Mathurin: 2-3

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Alperen Sengun 31 12 2 1 0 Jabari Smith Jr. 23 8 1 0 0 Fred VanVleet 18 2 6 4 0 Jalen Green 14 4 5 2 0 Tari Eason 11 9 1 6 0

Três pontos: 12-36; VanVleet: 4-8

(2-12) Philadelphia 76ers 111 x 117 Memphis Grizzlies (9-7)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Joel Embiid 35 11 2 1 1 Jared McCain 20 2 5 0 0 Guerschon Yabusele 17 4 2 0 1 Andre Drummond 11 6 0 3 0 Tyrese Maxey 8 3 2 1 0

Três pontos: 11-33; Yabusele: 5-6

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr. 25 4 1 1 2 Desmond Bane 21 10 6 1 1 Jaylen Wells 14 2 1 1 0 Santi Aldama 12 6 6 0 0 Luke Kennard 12 3 4 1 0

Três pontos: 19-43; Bane: 5-11

(6-9) Portland Trail Blazers 99 x 109 Oklahoma City Thunder (12-4)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Shaedon Sharpe 21 4 2 0 0 Toumani Camara 14 9 2 0 1 Jerami Grant 14 6 1 2 0 Deni Avdija 13 6 1 1 1 Donovan Clingan 10 9 0 2 2

Três pontos: 15-38; Sharpe: 4-8

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Williams 30 7 8 2 2 Shai Gilgeous-Alexander 28 5 4 3 1 Alex Caruso 17 1 2 2 0 Isaiah Hartenstein 13 14 3 0 4 Ajay Mitchell 10 4 1 2 0

Três pontos: 9-31; Williams: 5-9

(7-9) Atlanta Hawks 97 x 120 Golden State Warriors (11-3)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Johnson 15 14 4 2 0 Trae Young 12 3 11 2 0 Zaccharie Risacher 12 8 2 0 0 Clint Capela 11 10 1 1 2 Dyson Daniels 11 6 3 0 0

Três pontos: 12-46; Johnson: 3-5

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Andrew Wiggins 27 7 4 0 2 Stephen Curry 23 4 8 2 1 Trayce Jackson-Davis 14 11 4 0 1 Buddy Hield 11 2 0 0 0 Draymond Green 9 7 9 1 2

Três pontos: 14-40; Curry: 4-6

(9-7) Orlando Magic 93 x 104 Los Angeles Clippers (9-7)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Black 17 0 8 0 1 Jalen Suggs 16 2 2 1 1 Franz Wagner 14 6 6 4 0 Tristan Da Silva 10 3 1 1 0 Mo Wagner 10 1 0 1 0

Três pontos: 8-35; Isaac: 2-4

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 24 7 5 0 0 Amir Coffey 18 4 1 0 0 Ivica Zubac 17 12 3 1 0 Kevin Porter Jr. 10 4 6 2 1 Derrick Jones Jr. 8 6 1 3 0

Três pontos: 11-22; Coffey: 4-7

