Tyrese Haliburton e Bennedict Mathurin fazem história no Pacers

Haliburton teve 35 pontos e converteu 11 dos 18 arremessos de quadra. Ele também contribuiu com 14 assistências, dois rebotes e dois roubos de bola em 35 minutos. Mathurin, por sua vez, teve um grande jogo ao marcar 38 pontos, sua maior marca na carreira. O ala-armador teve um aproveitamento de 13 de 18 nos arremessos, além de converter sete das oito tentativas de três pontos.

Assim, a dupla marcou o nome na história da franquia. Eles foram os primeiros atletas a marcarem 35 pontos ou mais juntos pelo Pacers.

Publicidade

Além disso, a vitória foi a vingança perfeita contra o Knicks. O time de Nova York derrotou Indiana no primeiro encontro das duas equipes na temporada. Naquela partida, Haliburton teve um péssimo jogo, errando todos os arremessos e saindo com zero pontos. Já Mathurin, contudo, marcou 20.

Leia mais sobre o Indiana Pacers!

Dessa forma, os dois têm feito temporadas opostas até aqui. Embora seja duas vezes All-Star, Haliburton começou 2024/25 abaixo. Assim, suas médias são de 16.7 pontos e 8.3 assistências. O destaque negativo, além disso é sua porcentagem do perímetro: somente 27.3%.

Publicidade

O jogador vem sendo alvo de críticas de diversas partes da liga, desde analistas até ex-jogadores. Kendrick Perkins, da ESPN, por exemplo, chegou a alegar que Haliburton não treina o bastante. Enquanto isso, Evan Turner disse que o jogador é “mediano” durante uma partida em outubro. Todas as médias do camisa 0 são piores do que em 2023/24.

Por outro lado, Bennedict Mathurin melhorou seus números. Afinal, são 19.4 pontos e 6.1 rebotes, além de estar chutando 50% para três pontos. Ademais, a torcida de Indiana segue pedindo para o ala-armador ser titular. Caso continue no banco, porém, o jogador está entre os favoritos para o prêmio de sexto homem do ano nas casas de apostas.

Publicidade

Na temporada, o Pacers soma cinco vitórias e cinco derrotas, ocupando a terceira posição na Conferência Leste. A dupla de Tyrese Haliburton e Bennedict Mathurin é uma das esperanças de Indiana para repetir o feito da temporada passada. Na oportunidade, a equipe chegou até as finais de conferência.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta o que de melhor acontece na NBA