“Tyrese Haliburton é mediano”, dispara Evan Turner

Após chegar às finais de conferência em 2023/24, o Indiana Pacers começou a temporada 2024/25 com dificuldades. Isso porque, até agora, a equipe tem apenas uma vitória em quatro jogos. E para o ex-jogador Evan Turner, a culpa é do armador Tyrese Haliburton.

Durante o jogo dos Pacers contra o Magic, Turner criticou Haliburton em uma postagem no X (antigo Twitter). Ele afirmou que “amadurecer é aceitar que Tyrese é mediano.”

A avaliação foi surpreendente, visto que Haliburton foi All-Star nas duas últimas temporadas, liderou a NBA em assistências em 2023/24 e foi escolhido para o All-NBA Team. Ele também fez parte da seleção dos Estados Unidos campeã nas Olimpíadas de Paris. Além disso, foi essencial para levar o Pacers à final da Conferência Leste pela primeira vez em dez anos.

Ainda assim, é verdade que o início de temporada de Haliburton não tem sido bom. Ele acertou apenas 1 em nove arremessos de três pontos na estreia contra o Detroit Pistons. Depois, teve uma noite sem nenhum acerto, em sete tentativas, contra o New York Knicks, terminando o jogo sem pontuar.

Posteriormente, o armador se recuperou com 22 pontos contra o Philadelphia 76ers, mas registrou só duas assistências. Ou seja, marca bem abaixo da média de 10,9 da temporada passada.

Mesmo assim, o armador mostrou por que Turner estava errado na última partida. Em sua atuação contra o Orlando Magic, ele anotou 19 pontos, nove rebotes e dez assistências e cometeu apenas um turnover. Dessa forma, foi seu melhor jogo em 2024/25 até agora.

As expectativas para Tyrese Haliburton e o Pacers são altas para essa temporada e pode ser um dos fatores para a crítica de Evan Turner. Depois de disputar as finais do Leste, Indiana era tido como uma das potências de sua conferência antes do início da temporada.

Atualmente, a franquia ocupa apenas a 13ª posição. Isso porque são três derrotas e apenas uma vitória em quatro jogos disputados. O próximo compromisso da equipe é nesta quarta-feira (30), em casa, contra o Boston Celtics.

