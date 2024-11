NBA muda formato e All-Star Game terá quatro times

A NBA anunciou novidades para os times do All-Star Game. De acordo com Shams Charania, da ESPN, a edição de 2025, no Chase Center, terá quatro equipes e um novo formato. A mudança é a alternativa da liga na busca por maior audiência no fim de semana das estrelas. O evento acontece entre os dias 14 e 16 de fevereiro.

Com quatro times, o formato do All-Star Game da NBA terá duas partidas semifinais jogadas até 40 pontos. Os vencedores, desse modo, avançam até a final. A decisão será disputada até 25 pontos, conforme revelou Charania. “O evento, pioneiro no formato, será uma competição rápida, semelhante a jogos casuais. O vencedor avança para a rodada final em estilo de eliminação direta”, explicou o jornalista.

Até o momento, não há confirmação sobre a composição dos times. No entanto, a expectativa é de que sejam três times do All-Star, cada uma com oito jogadores. Além disso, o time vencedor do Jogo dos Novatos, o Rising Star, deve ser a quarta equipe da competição.

A NBA vem abordando há semanas uma mudança no Jogo das Estrelas. Isso porque, nos últimos anos, o principal evento do fim de semana tem perdido audiência. Na temporada passada, por exemplo, o confronto entre Leste e Oeste, que terminou em 211 e 186, gerou críticas dos torcedores.

A principal razão era o baixo nível de competitividade. Diferente de grandes encontros nas décadas passadas, a edição passada deu lugar a um jogo sem defesa e com um volume explosivo de arremessos. “Não há dúvidas de que os jogadores também ficaram desapontados com o Jogo das Estrelas do ano passado”, comentou Adam Silver.

Diante disso, o formato com quatro times ganhou força. Então, desde a última sexta-feira (15), membros da liga avançaram nas conversas com o comitê da competição, além de dirigentes, jogadores e treinadores.

“Nos últimos seis meses, executivos, treinadores e jogadores têm debatido conceitos para o Jogo das Estrelas com os dirigentes da liga. Entre elas, extensas conversas durante a Summer League. O formato de torneio rápido com quatro equipes, destacando os melhores jogadores, ganhou força entre todas as partes”, explicou Charania.

Um dos pivôs do novo formato foi Stephen Curry. Isso porque o astro do Golden State Warriors, time anfitrião da próxima edição, serviu como representante. Assim, contribuiu com uma série de ideias. Uma das sugestões, aliás, foi mudar o Torneio de Três Pontos. Para 2025, desse modo, existe a chance de um encontro entre o camisa 30, Sabrian Ionescu, Caitlin Clark e Klay Thompson.

