Luka Doncic sofre lesão e desfalca Mavericks

O astro Luka Doncic deve desfalcar o Dallas Mavericks por pelo menos uma semana, após ter uma lesão no pulso constatada. A informação é de Shams Charania, principal insider do canal ESPN. A própria franquia confirmou o fato alguns minutos depois. O craque sentiu o problema na vitória sobre o New Orleans Pelicans na última terça-feira (19).

Na ocasião, Doncic atuou por apenas 29 minutos. Não por conta das dores, mas sim pela larga vantagem da equipe texana naquela partida, vencida por 41 pontos de diferença. Ele marcou 26 pontos, cinco rebotes, cinco assistências, três roubos de bola e um toco. Além disso, acertou dez de 16 arremessos.

Durante a partida, alguns vídeos do camisa 77 colocando a mão no pulso e reclamando de dores surgiram. Após o jogo, na coletiva de imprensa, Luka citou que realmente sentiu algumas dores na região, mas que tinha esperança de que não seria nada grave em relação a isso.

Porém, a informação de Shams, foi que o craque tem uma distensão no pulso direito e por isso está fora pelos próximos dias. A reavaliação de sua condição será em uma semana. Ou seja, Doncic ficará de fora pelo menos por esse tempo, mas isso também não significa que ele voltará exatamente nesse período.

Aliás, o jogo contra o Pelicans já marcava o retorno do craque. Afinal, ele ficou fora do duelo anterior contra o Oklahoma City Thunder no último domingo (17) com dores no joelho direito. O craque que não atuou durante a pré-temporada, tinha essa única ausência em 2024/25. Mas, agora, terá mais algumas nos próximos dias.

Leia mais sobre o Mavericks!

O astro já é um desfalque certo para o duelo entre Dallas Mavericks e Denver Nuggets na próxima sexta-feira (22). Aliás, esse pode ser um jogo um tanto quanto esvaziado já que Nikola Jokic também é dúvida, após perder os últimos três jogos de Denver enquanto espera o nascimento do filho. O duelo é decisivo para a fase de grupos de ambos na Copa da NBA.

🧾A estreia de um Luka Doncic de 20 anos nos playoffs: 42 PTS

9 AST

7 REB

3 STL

13-21 FG

14-15 FT Uma das melhores estreias nos playoffs de todos os tempos. Publicidade GERACIONAL 🐐 pic.twitter.com/g2t2ebPm2k — The Kid Laker 🇧🇷 (@TheKidLakerBR) August 27, 2024

Com o anúncio ocorrendo nessa quinta-feira, também é certo dizer que ele não estará no jogo contra o Miami Heat no próximo domingo (24). Salvo alguma grande surpresa, ele também vai ficar de fora dos duelos com o Atlanta Hawks na segunda-feira (25) e contra o New York Knicks na quarta-feira (27). Então, a ausência de Luka Doncic por lesão pelo Mavericks deve durar, no mínimo, por quatro partidas.

Caso a reavaliação indique que ele possa retornar imediatamente, o camisa 77 pode voltar a jogar no outro sábado, em duelo com o Utah Jazz em Salt Lake City. No dia seguinte, Dallas visita o Portland Trail Blazers. São duas datas possíveis para retorno do armador.

Em 2024/25, suas médias são de 28.1 pontos, 7.6 rebotes, 7.6 assistências e 1.6 roubo de bola. Além disso, ele acerta 43.5% de seus chutes gerais e 32.4% do perímetro. É provável que seu substituto esteja entre Quentin Grimes e Jaden Hardy.

Publicidade

