Sem Luka Doncic, PJ Washington brilha e Mavericks bate Thunder

Com muito drama no fim e sem Luka Doncic, o Dallas Mavericks superou o Oklahoma City Thunder em grande noite de PJ Washington (121 a 119). A reedição da série dos playoffs de 2023/24 contou com dois pontos comuns aos duelos que levaram a franquia texana a final do Oeste: Brilho do ala-pivô e vantagem nos rebotes. Aliás, a rodada desse domingo (17) ainda contou com outros dez jogos.

Vitória, acima de tudo, fundamental para Dallas. Com o desfalque de seu melhor jogador, a equipe conseguiu voltar aos 50% de aproveitamento em 2024/25 contra o líder do Oeste em um back-to-back. Assim, o Mavericks tem sete vitórias em 14 jogos e está na 10ª posição da conferência. Por fim, após uma folga nessa segunda, a franquia texana já joga novamente na terça-feira (19) em duelo com o New Orleans Pelicans, também válido pela Copa da NBA.

Os desfalques de seus pivôs, enfim, pesaram para o Thunder em uma partida. Desde que Chet Holmgren se contundiu, a equipe havia vencido suas três partidas, contra Clippers, Pelicans e Suns. A derrota, aliás, custa a liderança do Oeste, já que agora o Golden State Warriors, que venceu o Thunder no duelo direto até aqui, volta ao primeiro lugar. São 11 vitórais em 14 jogos. Também na terça, a equipe enfrenta o San Antonio Spurs.

Então, confira a vitória do Dallas Mavericks de PJ Washington e Kyrie Irving contra o Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander e Jalen Williams, em jogo sem Luka Doncic e Chet Holmgren.

Washington e rebotes levam Mavericks a vitória

Os dois pontos de vantagem não dizem o tamanho do controle do Dallas Mavericks ao longo do jogo. É verdade que a equipe jamais abriu uma liderança muito grande, a ponto de encerrar as esperanças de Oklahoma, mas é justo dizer que na maior parte da noite, seu time foi o melhor em quadra. Aliás, até com certas semelhanças em relação a ótima série entre as duas franquias na última temporada.

A equipe teve uma vantagem de 18 a 7 nos rebotes ofensivos, e de 53 a 29 no total. O Thunder está sem todos os seus pivôs atualmente, e isso fez muita diferença. Daniel Gafford castigou nesse sentido, com oito rebotes de ataque, mas também foi muito mais difícil conter o ritmo de PJ Washington atacando o aro. O ala fez vários pontos no garrafão, e também sofreu muitas faltas no processo, cobrando dez lances livres na partida. Uma diferença vital.

Enquanto Luka Doncic esteve fora do Mavericks x Thunder dessa noite, Kyrie Irving também assumiu a responsabilidade. Afinal, anotou 23 pontos de maneira eficiente, com duas bolas de três importantes no período final. Enquanto isso, também teve seis assistências com apenas um erro de ataque. Além disso, muita gente secundária estava bem nos chutes, como por exemplo, Quentin Grimes, Spencer Dinwiddie e Jaden Hardy.

Como pontos negativos, podemos destacar Klay Thompson que acertou apenas um de 11 arremessos. Além disso, os erros de ataque no fim da partida esquentaram um jogo que parecia morto, e quase culminaram em uma virada no placar. Foram 16 ao longo da noite, cinco só no último quarto. Ainda assim, mesmo com o desfalque de Luka Doncic, a vitória veio para o Mavericks contra o Thunder.

Reação no fim é insuficiente para Oklahoma

A receita para OKC vencer jogos nesse momento tem sido muito clara: Sem pivôs, o déficit de tamanho e rebotes irá existir, mas a pressão defensiva gerando erros de ataque dos rivais vai igualar essa batalha. Apesar da reação e de uma quase virada que seria épica, é justo dizer que os rebotes prestaram um trabalho mais importante do que a pressão e agressividade defensiva do Thunder hoje.

A equipe marcou 18 pontos nos erros de ataque do Mavericks, mas essa conta não foi suficiente para fazer o time reagir. Em comparação, Dallas liderou lances livres e também os rebotes ofensivos, gerando vantagens grandes em pontos fáceis e no garrafão. Ainda assim, o espírito de luta da equipe, não permitiu que o jogo acabasse tão rápido.

Foi, acima de tudo, uma grande noite de Shai Gilgeous-Alexander. O armador anotou 36 pontos, com um arremesso mais difícil que o outro sendo convertido. Além disso, Jalen Williams e sua versão decisiva no último quarto, foram fundamentais para quase fazer Oklahoma virar. Afinal, 13 de seus 27 pontos vieram nos últimos 12 minutos.

Lu Dort foi outro destaque com 18 pontos e quatro bolas de três. Mas no fim, ele errou suas últimas quatro tentativas, incluindo a que poderia ter virado o jogo no último segundo para a equipe da casa. Ainda assim, também foi um bom impacto do calouro Dillon Jones, que foi ótimo até mesmo jogando como um “pivô reserva”, brigando fisicamente na defesa e espaçando a quadra do outro lado.

Porém, as limitações de tamanho sem Chet Holmgren ou Isaiah Hartenstein foram decisivas. O Thunder não conseguiu vencer o Mavericks que não tinha Luka Doncic, e perdeu a liderança do Oeste.

(7-7) Dallas Mavericks 121 x 119 Oklahoma City Thunder (11-3)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK PJ Washington 27 17 2 0 2 Kyrie Irving 23 1 6 0 0 Naji Marshal 13 4 3 0 0 Jaden Hardy 13 3 1 1 0 Daniel Gafford 11 12 0 0 1

Três pontos: 11-27; Washington: 3-4

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 36 2 8 2 2 Jalen Williams 27 5 4 1 1 Lu Dort 18 5 4 0 0 Dillon Jones 12 2 3 0 0 Aaron Wiggins 7 5 0 2 1

Três pontos: 14-42; Dort: 4-9

Leia mais!

Além da vitória do Mavericks sobre o Thunder, a rodada contou com nove partidas. Então, confira os resultados e números dos outros jogos desse domingo.

(9-5) Phoenix Suns 117 x 120 Minnesota Timberwolves (8-6)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 44 6 7 0 1 Grayson Allen 18 5 1 0 0 Tyus Jones 13 5 11 3 0 Oso Ighodaro 11 3 1 0 0 Mason Plumlee 6 8 4 1 0

Três pontos: 14-31; Booker: 6-13

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Julius Randle 35 4 7 1 0 Anthony Edwards 24 4 6 1 0 Donte DiVincenzo 15 1 3 0 0 Naz Reid 13 4 1 1 0 Rudy Gobert 11 10 2 0 4

Três pontos: 17-39; DiVincenzo: 5-10

(5-7) Miami Heat 110 x 119 Indiana Pacers (6-7)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 28 4 4 1 0 Bam Adebayo 24 8 2 0 0 Duncan Robinson 20 4 4 0 0 Nikola Jovic 14 3 2 1 0 Terry Rozier 9 4 1 0 0

Três pontos: 19-43; Herro: 7-11

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Myles Turner 34 9 1 0 2 Pascal Siakam 23 4 3 1 0 Bennedict Mathurin 21 12 2 2 0 Tyrese Haliburton 16 3 13 0 2 T.J McConnell 8 3 5 1 0

Três pontos: 13-29; Turner: 5-8

(5-8) Charlotte Hornets 114 x 128 Cleveland Cavaliers (15-0)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK LaMelo Ball 31 1 12 1 0 Miles Bridges 19 8 8 2 1 Grant Williams 15 9 3 1 0 Brandon Miller 15 5 4 2 0 Josh Green 15 4 2 1 0

Três pontos: 20-52; Ball: 5-15

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Darius Garland 25 5 12 0 0 Ty Jerome 24 2 8 0 0 Evan Mobley 23 11 0 0 1 Jarrett Allen 21 15 0 1 1 Georges Niang 13 2 1 0 1

Três pontos: 13-30; Jerome: 4-7

(7-8) Detroit Pistons 124 x 104 Washington Wizards (2-10)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaden Ivey 28 4 8 1 0 Malik Beasley 26 3 1 1 0 Cade Cunningham 21 10 10 5 1 Tobias Harris 12 9 3 0 1 Jalen Duren 11 10 1 1 0

Três pontos: 17-38; Beasley: 6-11

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyle Kuzma 22 6 1 0 0 Jordan Poole 22 1 5 0 0 Bilal Coulibaly 15 4 0 3 0 Jonas Valanciunas 13 10 2 0 1 Bub Carrington 11 3 3 2 0

Três pontos: 12-27; Poole: 3-5

(7-5) Denver Nuggets 90 x 105 Memphis Grizzlies (8-6)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Julian Strawther 19 4 3 1 1 Jamal Murray 13 6 7 3 2 Christian Braun 13 4 4 1 0 Russell Westbrook 12 3 3 1 1 Dario Saric 10 10 3 2 0

Três pontos: 10-31; Strawther: 4-7

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr. 20 6 2 1 3 Jaylen Wells 15 1 0 0 1 Desmond Bane 11 11 7 0 1 Scotty Pippen Jr. 10 3 4 4 0 Jay Huff 10 1 1 0 1

Três pontos: 13-39; Kennard: 2-3

(6-8) Atlanta Hawks 110 x 114 Portland Trail Blazers (6-8)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 29 5 8 0 0 Jalen Johnson 25 4 4 2 1 Dyson Daniels 12 8 5 2 1 Onyeka Okongwu 11 11 3 2 2 Zaccharie Risacher 11 4 2 0 0

Três pontos: 11-32; Young: 5-10

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Shaedon Sharpe 32 2 5 3 0 Dalano Banton 23 4 4 1 1 Robert Williams III 14 8 2 1 1 Deni Avdija 12 8 4 2 1 Scoot Henderson 6 1 10 1 1

Três pontos: 14-37; Banton: 4-8

(5-9) Brooklyn Nets 104 x 114 New York Knicks (7-6)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Johnson 22 5 5 0 0 Cam Thomas 16 5 3 1 0 Dorian Finney-Smith 16 4 2 0 1 Jalen Wilson 15 6 0 0 0 Noah Clowney 13 2 1 0 0

Três pontos: 17-41; Johnson: 4-7

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 26 15 6 1 1 OG Anunoby 24 8 0 0 1 Mikal Bridges 21 6 1 1 1 Josh Hart 20 8 8 0 0 Jalen Brunson 12 5 10 2 0

Três pontos: 13-40; Hart: 3-7

(10-4) Houston Rockets 143 x 107 Chicago Bulls (5-9)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Fred VanVleet 28 7 7 2 0 Alperen Sengun 20 11 11 0 2 Jalen Green 18 4 1 2 0 Amen Thompson 16 11 5 0 1 Dillon Brooks 15 2 3 2 0

Três pontos: 10-34; Sheppard: 4-5

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach LaVine 15 5 1 2 1 Talen Horton-Tucker 12 4 2 0 0 Josh Giddey 9 9 5 0 1 Ayo Dosunmu 9 2 6 0 0 Nikola Vucevic 9 6 2 0 0

Três pontos: 14-56; Buzelis: 2-3

Esse texto será atualizado ao fim de Los Angeles Clippers x Utah Jazz.

