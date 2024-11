Programa famoso da TNT, Inside the NBA vai para a ESPN

Quando a TNT perdeu os direitos da NBA na offseason, com a liga optando por um acordo de três redes com ESPN, NBC e Amazon, a maior dúvida dos fãs era sobre o futuro do Inside the NBA. O programa é um dos mais famosos dos esportes, e conta com figuras conhecidas como Shaquille O’Neal e Charles Barkley. Mas, agora, parece que a atração já encontrou sua nova casa.

Dessa forma, ao invés de a TNT transmitir o grupo comentando diversos esportes (como foi especulado em um momento), eles continuarão cobrindo a NBA por outra emissora. O programa vai para a ESPN, hoje rival da TNT.

Será um acordo de licenciamento único entre Disney e Warner Bros. De acordo com o Wall Street Journal e Andrew Marchand, do The Athletic, o acordo fará com que a TNT continue produzindo o programa. Agora, entretanto, ele será transmitido pela ESPN.

Isso ocorre em paralelo a um acordo maior entre a NBA e a WBD, com o Bleacher Report e o House of Highlights mantendo os direitos de vídeos da NBA. Isso é uma ótima notícia para a TNT Sports e esses veículos, e fontes internas da emissora disseram que consideram isso “o melhor cenário possível” após perderem as transmissões dos jogos da NBA.

Assim, para os fãs da NBA, a maior notícia é que Charles Barkley, Shaquille O’Neal, Kenny Smith e Ernie Johnson continuarão aparecendo na TV. É provável, entretanto, que eles se mudem do horário de quinta-feira para quarta-feira, a principal noite de jogos da ESPN, já que as outras opções são sexta e domingo, e é difícil imaginar que eles mudem para esses dias.

O acordo que tirou a NBA da TNT a partir da próxima temporada foi polêmico. A TNT, atual casa do Inside the NBA, ficou de fora, com ESPN, Amazon e NBC garantindo os direitos de transmissão.

A mudança permite que o programa continue sem alterações na equipe na frente ou atrás das câmeras, o que é particularmente importante. Chuck, Shaq e companhia já haviam expressado a preocupação sobre o futuro do programa, e o desfecho favorável é um ponto positivo para ambas as emissoras envolvidas. Então, agora se espera que a ESPN, ao adicionar o show ao seu catálogo, entenda o espaço que o Inside the NBA merece.

