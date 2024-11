De’Aaron Fox quebra recorde, mas Kings perde para Timberwolves

De’Aaron Fox bem que tentou, mas mesmo com o novo recorde de pontos, não foi possível fazer o Sacramento Kings superar o Minnesota Timberwolves. Fox anotou 60 diante de Minnesota, enquanto a equipe californiana não contou com DeMar DeRozan (dores nas costas). Por outro lado, Anthony Edwards liderou o Timberwolves com 36.

Então, na prorrogação, o Kings de Fox caiu por 130 a 126.

“Eu queria que o jogo acabasse ainda no quarto período. Não teria a chance de fazer 60 pontos, mas meus companheiros me ajudaram”, disse De’Aaron Fox. “Claro que ter uma performance assim é bom, mas sem a vitória, é preciso apenas respirar”.

Publicidade

Para quebrar o recorde do Kings, De’Aaron Fox acertou 22 dos 35 arremessos gerais. Enquanto isso, ele converteu seis das dez tentativas de três, além de dez dos 11 lances livres.

No entanto, existe uma estatística que “joga contra” jogadores que fazem 60 pontos ou mais desde a última temporada. No período, assim como Fox fez pelo Kings, apenas três das oito vezes em que alguém atingiu tal marca, saiu com a vitória.

Publicidade

“Ele (De’Aaron Fox) sabia que a gente precisava de ajuda e ele nos carregou até o fim”, disse o técnico Mike Brown. “Então, ele fez tudo que podia e teve uma performance espetacular”.

Leia mais

“Eu sempre senti que De’Aaron Fox era pouco apreciado por todo mundo, pela liga, mas hoje (ontem) ele mostrou para todo mundo”, disse Anthony Edwards, em entrevista para a TV de Minnesota. “Mas é isso o que todo mundo quer. Os dois melhores jogadores em quadra tentando pontuar em cima do outro. Então, foi divertido”, concluiu.

Publicidade

Agora, o Kings caiu para o nono lugar no Oeste, enquanto o Timberwolves pulou para a sétima posição. Já na Copa da NBA, Minnesota é o terceiro do Grupo A, com uma vitória e uma derrota. Por outro lado, Sacramento é o quarto com apenas um jogo.

“De’Aaron teve uma performance espetacular pelo Kings, mas o basquete é um jogo coletivo. Precisamos de mais consistência de todos os jogadores, principalmente quando se trata de defender nos momentos mais difíceis”, finalizou Brown.

Publicidade

Com os 60 pontos de De’Aaron Fox, ele quebrou a marca de Jack Twyman, que era o dono do recorde de pontos no Kings, com 59 até então. DeMarcus Cousins chegou perto em 2016, quando anotou 56. Além disso, ele fez 21 das 22 cestas sem assistências e ficou atrás apenas de Andre Miller, em 2010, que teve 22.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA