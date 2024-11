Anthony Davis faz 40 e Lakers derrota Spurs

Com 40 pontos de Anthony Davis e triplo-duplo de LeBron James, o Los Angeles Lakers venceu o San Antonio Spurs, fora de casa, por 120 a 115. Em um final animado, a equipe manteve seu bom momento com o brilho de seus astros, em jogo que também foi marcado por um grande desempenho de Victor Wembanyama. Além disso, a rodada dessa sexta-feira (15) teve outras 11 partidas válidas pela Copa da NBA.

Los Angeles mantém um ótimo momento com quatro vitórias seguidas em 2024/25. Da mesma forma, atual campeã, a franquia estreia com vitória no torneio de intertemporada. Na atual campanha, a equipe emenda vitórias sobre Spurs, Memphis Grizzlies, Toronto Raptors e Philadelphia 76ers. Com oito triunfos em 12 jogos, o time está na quinta posição da Conferência Oeste. Sem folgas, o Lakers enfrenta o New Orleans Pelicans neste sábado (16).

San Antonio, por outro lado, tem oscilado em 2024/25. Nas últimas dez partidas, são cinco vitórias para a equipe. Isso não tem permitido que o time consiga embalar na tabela, oscilando entre o fim da zona de play-in e o começo da loteria do Draft. Assim como o Lakers, o Spurs não terá folga. A equipe encara o Dallas Mavericks, neste sábado, no clássico texano.

Então, confira como foi a vitória do Los Angeles Lakers de Anthony Davis e LeBron James sobre o San Antonio Spurs de Victor Wembanyama.

Davis e LeBron lideram o Lakers

Los Angeles não começou bem. Afinal, Wembanyama começou quente e Los Angeles não se encontrava ofensivamente. A equipe, assim, chegou a estar 12 pontos atrás ainda nos primeiros minutos de partida. Mas a partir daí, a equipe emendou uma sequência de 32 a 10 entre o fim do primeiro e começo do segundo quarto. Apesar de não conseguir abrir uma enorme vantagem, a equipe jamais se viu atrás no placar até os últimos minutos.

De qualquer forma, Anthony Davis esteve quente desde que o Lakers cresceu no duelo com o Spurs. Afinal, foram 16 pontos só no primeiro quarto. Por fim, ele somava 26 pontos marcados só no primeiro tempo. Sua dominância no aro foi vital para os visitantes. Mas um ponto importante da partida foi como os reservas do time mudaram o jogo. Um ponto fraco do ano, foi forte hoje, com ótimos minutos de Max Christie, D’Angelo Russell e Gabe Vincent.

Apesar do ritmo ofensivo ter diminuído no terceiro quarto, a equipe manteve o controle do placar. Enquanto isso, LeBron James era tímido na pontuação, mas colaborava com assistências e ótimas jogadas. Para se ter noção, foram sete passes decisivos só no segundo período. Ainda assim, ele também cometeu alguns erros de ataque que cederam a transição para o rival.

Mas na hora que mais importou, a dupla foi muito importante. Com uma grande sequência no último período, o time texano chegou a ter a liderança. Porém, toda cesta foi respondida com James, Anthony Davis ou Austin Reaves, já que o Lakers contou com cestas decisivas de todos eles no final da partida para manter a liderança e fechar o jogo contra o Spurs. Vitória vital, acima de tudo, para manter o grande momento.

Spurs começa bem e cresce no fim, mas não vence

O ritmo ofensivo de San Antonio foi elétrico nos primeiros minutos com um grande ambiente. Wembanyama começou acertando seus chutes, marcando nove pontos ainda no começo da partida. No entanto, a vantagem de dois dígitos rapidamente foi perdida. Los Angeles terminou o quarto na frente, principalmente pelo impacto de sua segunda unidade em relação aos reservas do Spurs.

O problema principal, no fim, foi a defesa. A equipe sofreu muito com Anthony Davis próximo a cesta e com a movimentação de bola construída por LeBron James. O forte começo foi abalado, sobretudo, por quase 70 pontos sofridos na etapa inicial. Quem também foi bem nos primeiros 24 minutos foi o calouro Stephon Castle, que anotou 16 pontos só na parcial.

A equipe conseguiu diminuir o ritmo de Los Angeles a partir do terceiro período. Aliás, a defesa até então adormecida, cresceu. Sobretudo, forçando erros de ataque do rival. Wembanyama voltou a jogar bem com mais oito pontos na parcial, mas a vantagem se manteve quase intacta, com San Antonio não conseguindo encostar. Porém, isso mudou rápido no último período.

Em pouco menos de um minuto, duas bolas triplas fizeram o time encostar e ficar a um ponto atrás. A partir daí, o jogo passou a ser dramático, com uma posse de bola sempre alterando o placar. Cestas de Devin Vassell e Castle, chegaram a fazer a equipe tomar a ponta. Mas nos últimos dois minutos, o Spurs só conseguiu dois pontos, enquanto o Lakers de Anthony Davis marcou seis e fechou a partida.

(8-4) Los Angeles Lakers 120 x 115 San Antonio Spurs (6-7)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 40 12 2 1 2 LeBron James 15 16 12 1 0 Austin Reaves 19 3 6 0 0 Dalton Knecht 14 3 0 0 0 D’Angelo Russell 13 2 6 3 0

Três pontos: 14-31; Reaves: 5-9

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 28 14 5 1 2 Stephon Castle 22 2 5 0 0 Devin Vassell 15 0 5 1 1 Keldon Johnson 12 4 1 1 0 Chris Paul 11 2 11 2 0

Três pontos: 17-45; Wembanyama: 4-13

Leia mais!

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Lakers de Anthony Davis sobre o Spurs de Victor Wembanyama, a rodada da Copa da NBA contou com outras 11 partidas. Então, confira os resultados e números dessas partidas. Aliás, é bom lembrar que a rodada desse sábado conta com apenas cinco partidas. Por fim, a Copa da NBA retorna apenas na próxima terça-feira.

(5-6) Miami Heat 124 x 111 Indiana Pacers (5-7)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Bam Adebayo 30 11 7 5 0 Tyler Herro 20 3 5 0 0 Kevin Love 15 7 2 4 0 Haywood Highsmith 14 1 1 1 0 Nikola Jovic 11 6 1 1 0

Três pontos: 15-42; Love: 3-4

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Obi Toppin 21 3 0 0 0 Tyrese Haliburton 18 2 8 1 0 Pascal Siakam 14 5 2 0 0 TJ McConnell 14 3 4 1 0 Jarace Walker 11 7 4 2 1

Três pontos: 14-35; Haliburton: 4-9

(2-10) Philadelphia 76ers 86 x 98 Orlando Magic (8-6)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Jared McCain 29 1 4 0 0 Joel Embiid 20 8 2 1 1 Paul George 13 4 5 4 0 Kelly Oubre Jr. 5 4 0 1 0 Caleb Martin 3 5 1 0 0

Três pontos: 10-31; McCain: 5-10

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Franz Wagner 31 11 6 2 1 Jalen Suggs 19 7 3 1 1 Mo Wagner 14 4 2 1 0 Jonathan Isaac 11 9 0 1 1 Kentavious Caldwell-Pope 8 1 1 2 0

Três pontos: 11-37; Wagner: 5-11

(6-8) Detroit Pistons 99 x 95 Toronto Raptors (2-11)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Malik Beasley 20 3 0 1 0 Cade Cunningham 15 6 10 1 0 Jaden Ivey 14 2 5 1 2 Jalen Duren 12 8 1 0 1 Tobias Harris 11 11 3 0 0

Três pontos: 8-38; Beasley: 4-9

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Jakob Poeltl 25 19 3 1 3 RJ Barrett 22 6 7 0 1 Gradey Dick 16 5 0 0 0 Ochai Agbaji 9 3 1 2 0 Jamison Battle 9 1 0 0 0

Três pontos: 8-31; Battle: 3-4

(2-9) Washington Wizards 117 x 129 Atlanta Hawks (6-7)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyle Kuzma 24 9 0 0 1 Jordan Poole 22 5 5 2 0 Alex Sarr 20 7 2 4 3 Corey Kispert 16 5 2 1 0 Kyshawn George 13 5 4 0 0

Três pontos: 15-43; Kispert: 4-8

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Dyson Daniels 25 4 3 6 2 De’Andre Hunter 22 3 1 0 0 Jalen Johnson 18 13 7 0 4 Trae Young 18 2 9 0 0 Onyeka Okongwu 13 13 0 2 2

Três pontos: 12-37; Young: 4-9

(5-8) Chicago Bulls 126 x 144 Cleveland Cavaliers (14-0)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Coby White 29 1 3 2 0 Nikola Vucevic 25 8 2 0 0 Patrick Williams 17 3 9 1 1 Ayo Dosunmu 15 5 4 1 1 Zach LaVine 8 4 9 0 1

Três pontos: 20-42; White: 6-11

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 37 7 4 1 1 Darius Garland 29 3 9 1 0 Jarrett Allen 24 10 3 2 2 Caris LeVert 22 3 8 0 0 Georges Niang 14 8 0 1 0

Três pontos: 21-43; Mitchell: 7-13

(5-8) Brooklyn Nets 122 x 124 New York Knicks (6-6)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Thomas 43 2 3 1 1 Cam Johnson 17 5 3 2 0 Dorian Finney-Smith 15 4 3 0 1 Dennis Schroder 14 3 8 2 0 Ziaire Williams 9 8 1 1 0

Três pontos: 19-46; Thomas: 7-10

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 37 3 7 0 0 OG Anunoby 25 8 1 2 0 Mikal Bridges 22 5 4 1 1 Josh Hart 14 9 9 2 0 Cameron Payne 10 3 0 1 0

Três pontos: 13-38; Bridges: 4-7

(6-7) Los Angeles Clippers 104 x 125 Houston Rockets (9-4)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 21 6 2 0 1 Kevin Porter Jr. 15 3 3 0 0 Kris Dunn 13 2 2 1 1 Jordan Miller 11 2 1 0 0 Ivica Zubac 6 11 0 0 1

Três pontos: 10-40; Porter Jr: 3-5

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jabari Smith Jr. 28 11 1 2 0 Alperen Sengun 16 10 10 2 2 Fred VanVleet 18 7 10 2 0 Tari Eason 17 6 1 2 1 Dillon Brooks 17 1 2 0 0

Três pontos: 19-44; Smith: 5-8

(7-4) Denver Nuggets 94 x 101 New Orleans Pelicans (4-9)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Michael Porter Jr. 24 6 3 0 0 Peyton Watson 18 5 0 1 0 Jamal Murray 16 6 8 2 0 Christian Braun 15 4 3 5 0 Dario Saric 9 8 5 1 0

Três pontos: 10-37; Porter Jr: 4-7

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Ingram 29 9 7 0 1 Brandon Boston Jr. 19 3 4 1 0 Trey Murphy III 17 8 3 1 0 Yves Missi 6 12 0 1 0 Javonte Green 9 2 0 1 1

Três pontos: 11-35; Ingram: 3-9

(9-4) Phoenix Suns 83 x 99 Oklahoma City Thunder (11-2)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Josh Okogie 15 9 2 1 0 Devin Booker 12 4 4 1 1 Royce O’Neale 11 7 3 1 0 Ryan Dunn 9 5 0 1 1 Monte Morris 9 3 1 0 1

Três pontos: 9-37; O’Neale: 2-6

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 28 6 4 0 1 Lu Dort 15 9 2 0 1 Jalen Williams 14 8 3 2 2 Isaiah Joe 11 5 2 0 2 Aaron Wiggins 8 1 2 0 0

Três pontos: 10-40; Joe: 2-6

(7-6) Memphis Grizzlies 118 x 123 Golden State Warriors (10-2)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr. 32 6 1 1 2 Desmond Bane 18 6 2 2 0 Zach Edey 14 10 0 1 1 Jaylen Wells 16 4 2 0 0 Marcus Smart 9 5 6 0 2

Três pontos: 7-42; Edey: 2-2

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Buddy Hield 18 4 2 0 0 Moses Moody 14 2 1 0 0 Draymond Green 13 8 7 1 1 Stephen Curry 13 8 5 4 0 Andrew Wiggins 13 3 1 1 1

Três pontos: 19-46; Hield: 4-8

(7-6) Minnesota Timberwolves 130 x 126 Sacramento Kings (7-6)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 36 5 2 0 0 Julius Randle 26 4 5 1 0 Naz Reid 16 5 2 0 0 Mike Conley 14 4 7 5 0 Jaden McDaniels 14 6 3 3 1

Três pontos: 20-49; Edwards: 6-14

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Aaron Fox 60 3 7 3 1 Domantas Sabonis 23 12 4 0 3 Keegan Murray 14 10 2 1 1 Doug McDermott 8 3 1 0 0 Trey Lyles 7 8 1 1 0

Três pontos: 12-37; Fox: 6-10

