Donovan Mitchell brilha, Cavaliers bate Bulls e segue invicto

Com 36 pontos de Donovan Mitchell, o Cleveland Cavaliers venceu o Chicago Bulls por 119 a 113 nesta segunda-feira. Assim, o time de Ohio chega a 12 vitórias sem nenhuma derrota nesse início de temporada da NBA. Já a equipe de Chicago conhece a sétima derrota em 11 jogos nesta campanha e soma três derrotas consecutivas no United Center.

Com apoio da torcida do United Center, o Bulls entrou com a missão de fazer um jogo equilibrado com o último invicto da NBA. Assim, o primeiro quarto foi muito equilibrado, com os times trocando cestas durante os 12 minutos. Com duas bolas do perímetro, Mitchell abriu cinco de vantagem para o Cavaliers, mas o Bulls logo respondeu empatando novamente. Com dois minutos para o fim, Lavine abriu 31 a 26 para Chicago. Dessa vez, o Cavs respondeu com Caris LeVert e Ty Jerome e o período terminou 35 a 34 para os donos da casa.

O equilíbrio seguiu nos primeiros minutos do segundo quarto. Mas, aos poucos, o Cavaliers começou a controlar o jogo. Mobley e Mitchell combinaram para dez pontos em sequência e Cleveland abriu 52 a 42 no placar. Então, foi a vez do Bulls responder e ter uma corrida de pontos sequenciais para virar o jogo. As equipes seguiram trocando cestas até o fim do período e foram ao intervalo com um ponto de vantagem para o Cavs.

A volta do intervalo não mudou o cenário do jogo, que seguiu equilibrado. Inspirado, Josh Giddey fez seis pontos e distribuiu três assistências no terceiro período. Do outro lado, o Cavaliers manteve seu jogo coletivo. O Bulls chegou a abrir nove de vantagem, mas não se segurou na frente e terminou o terceiro período perdendo por 95 a 92.

Em vantagem, o Cavs não se acomodou no quarto período. Assim, logo abriu oito de vantagem. O Bulls tentava responder, mas sempre que cortava a distância, Cleveland abria novamente. Com 20 segundos no relógio e quatro pontos na frente, coube a Mitchell converter os lances livres que eram números finais ao jogo.

(12-0) Cleveland Cavaliers 119 x 113 Chicago Bulls (4-7)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 36 8 2 4 0 Darius Garland 17 2 5 4 0 Evan Mobley 15 11 2 0 0 Ty Jerome 12 4 6 3 0 Caris LeVert 12 2 3 1 0

Três pontos: 15-45; Hachimura: 3-3

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach LaVine 26 6 3 0 0 Nikola Vucevic 20 8 3 0 1 Coby White 20 7 6 4 1 Josh Giddey 18 9 7 0 1 Patrick Williams 13 10 3 1 1

Três pontos: 14-38; White: 5-11

(6-5) Sacramento Kings 96 x 116 San Antonio Spurs (5-6)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Aaron Fox 24 6 3 1 0 Domantas Sabonis 23 12 4 2 0 DeMar DeRozan 21 8 6 1 2 Trey Lyles 8 4 0 1 2 Keegan Murray 5 3 1 0 0

Três pontos: 10-38; Fox: 2-5

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 34 14 6 1 3 Julian Champagnie 13 6 1 0 0 Chris Paul 12 6 11 2 0 Devin Vassell 12 2 4 0 0 Keldon Johnson 11 3 1 0 0

Três pontos: 22-46; Wembanyama: 6-12

(6-5) Los Angeles Clippers 123 x 128 Oklahoma City Thunder (9-2)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Norman Powell 31 2 4 3 0 Derrick Jones Jr. 20 5 3 1 0 Ivica Zubac 19 13 0 0 3 James Harden 17 11 8 0 0 Amir Coffey 13 3 4 1 0

Três pontos: 20-37; Powell: 5-8

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 42 3 9 5 2 Jalen Williams 26 8 6 2 0 Luguentz Dort 20 2 1 1 0 Isaiah Joe 12 3 3 3 1 Aaron Wiggins 10 4 4 0 1

Três pontos: 18-46; Gilgeous-Alexander: 4-8

(5-6) Brooklyn Nets 107 x 105 New Orleans Pelicans (3-8)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Thomas 17 7 2 0 0 Cameron Johnson 15 1 0 1 1 Noah Clowney 15 7 1 0 1 Dennis Schroder 14 3 2 0 0 Nic Claxton 13 9 3 0 2

Três pontos: 19-42; Clowney: 5-10

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Ingram 24 5 9 1 0 Yves Missi 17 11 2 1 1 Jeremiah Robinson-Earl 15 4 1 1 0 Trey Murphy 12 5 0 0 2 Jaylen Nowell 11 1 6 0 0

Três pontos: 10-30; Ingram: 2-9

(2-7) Washington Wizards 92 x 107 Houston Rockets (7-4)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyle Kuzma 18 4 0 1 0 Corey Kispert 12 1 1 3 0 Jordan Poole 11 5 6 4 0 Bilal Coulibaly 11 4 0 1 1 Jonas Valanciunas 10 8 2 1 0

Três pontos: 11-31; Kuzma: 3-8

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Alperen Sengun 27 17 3 0 3 Jalen Green 18 4 2 2 0 Amen Thompson 13 8 1 4 4 Jabari Smith 11 9 0 0 1 Tari Eason 10 6 2 3 2

Três pontos: 5-23; Sengun: 1-1

