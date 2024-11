NBA anuncia premiados como melhores jogadores da semana

A NBA confirmou nessa segunda-feira (11) que Darius Garland e Nikola Jokic foram eleitos os melhores jogadores da terceira semana dessa temporada. As escolhas são relativas, respectivamente, às conferências Leste e Oeste. O armador do Cleveland Cavaliers recebeu o prêmio pela segunda vez na carreira, enquanto o ídolo do Denver Nuggets foi premiado pela 15a vez.

Garland, em primeiro lugar, comandou o Cavaliers a vitórias nos quatro jogos disputados nesse período. O armador anotou 25,0 pontos e 7,3 assistências, enquanto acertou mais de 61% dos seus arremessos de quadra. Além disso, ele converteu 19 cestas de longa distância no período. O time de Ohio segue invicto na temporada depois de 11 partidas disputadas.

A ótima fase é especial para jovem atleta porque teve várias dificuldades na temporada passada. “A minha mente está leve e, com isso, estou jogando mais solto. A confiança está lá em cima. E, sobretudo, os meus companheiros estão ao meu lado. Todos vivem dizendo que só querem que seja eu mesmo em quadra. Isso só vai me fazer trabalhar ainda mais duro”, contou o jogador de 24 anos.

Jokic, da mesma forma, conduziu o Nuggets a resultados positivos nos quatro duelos da semana. O craque sérvio acumulou (absurdas) médias de 29,5 pontos, 15,8 rebotes e 14,5 assistências por noite. Ele converteu quase 57% dos seus arremessos de quadra e ainda teve 2,0 roubos de bola em média. Por fim, registrou triplos-duplos nas quatro vitórias – e já acumula seis TDs na campanha.

Nesse intervalo, Jokic atuou mínimo de 38 minutos em todas as partidas. “O meu plano a cada noite é deixar Nikola em quadra por até 35 minutos. Afinal, isso não o desgasta tanto. Seria ótimo vencermos todos os jogos por larga vantagem e, assim, nem tivesse que entrar em quadra no último quarto. Mas, na verdade, o ideal mesmo seria poder tê-lo lá pelos 48 minutos”, contou o técnico Michael Malone.

Outras menções

Além de Garland e Jokic, outros oito jogadores foram citados na votação da terceira semana da temporada da NBA. A lista inclui sete atletas já eleitos para All-Star Games em anos anteriores.

Jayson Tatum (Celtics), LaMelo Ball (Hornets), Cade Cunningham (Pistons), Bennedict Mathurin, Myles Turner (Pacers) e Franz Wagner (Magic) foram lembrados pelos votantes no Leste.

Enquanto isso, no Oeste, ganharam menções: Kyrie Irving (Mavericks), Norman Powell (Clippers), Anthony Davis, LeBron James (Lakers), Anthony Edwards (Timberwolves) e Shai Gilgeous-Alexander (Thunder).

