Nikola Jokic brilha em vitória e faz números jamais vistos na NBA

É oficial. Nenhum outro jogador na história da NBA conseguiu um feito que Nikola Jokic obteve na vitória do Denver Nuggets sobre o Dallas Mavericks no domingo. O Nuggets, que bateu o Mavs por 122 a 120, atingiu o seu sétimo triunfo na atual temporada. Mas sabe o que o sérvio fez? Além de mais um triplo-duplo na carreira, ele lidera a liga em rebotes e assistências. Portanto, fez algo até então inédito.

Contra o Mavericks, Nikola Jokic fez algo algo que apenas outros quatro jogadores conseguiram em uma partida. Além dele, Luka Doncic, James Harden, Oscar Robertson e Wilt Chamberlain atingiram tal marca. Detalhe: é a segunda vez que ele o faz acima dos 35-15-15. Mas o que Jokic fez diante de Dallas, ninguém a NBA jamais viu antes.

De acordo com o site Stats Muse, apenas Jokic teve uma partida de 37 pontos, 18 rebotes e 15 assistências na NBA.

Publicidade

“Foi um grande jogo”, disse Nikola Jokic em entrevista ao Altitude Sports após a sétima vitória na NBA. “Tivemos controle do jogo no começo, então o Mavs controlou. Foi muito interessante, mas no fim a gente venceu com uma grande defesa. Existe muito talento na liga, mas estou feliz por termos um grande grupo e, com muito esforço, vencemos”, concluiu.

Por enquanto, Jokic lidera a NBA em rebotes, assistências e triplos-duplos (seis). No momento, ele possui médias de 29.7 pontos, 13.7 rebotes, além de 11.7 passes decisivos. Ou seja, ele faz média de triplo-duplo nos dez primeiros jogos da temporada 2024/25.

Publicidade

Leia mais

“Ele é o melhor jogador da NBA hoje, mas ainda é o melhor em fazer seus colegas melhores. Ninguém lê o jogo mais que Nikola Jokic faz. Mas no momento, seus colegas começaram a aparecer. Peyton Watson vem ganhando minutos, enquanto Christian Brown vem sendo ótimo a temporada toda. No começo da temporada, eu tinha medo de que o grupo não conseguisse acompanhar, mas como estão jogando nas últimas semanas, este time parece que volta a ter chances”, disse Greg Anthony, do canal NBA TV.

Três vezes MVP, Nikola Jokic começou a temporada em altíssimo nível. Na primeira edição da Corrida para o MVP, por exemplo, ele apareceu em terceiro. Mas com suas atuações recentes e vitórias do Nuggets, é possível que esteja na liderança na próxima sexta-feira. Apesar de não ser o que decide a premiação, a publicação no site oficial da NBA vem ditando o vencedor nos últimos anos.

Publicidade

“Nikola Jokic consegue afetar o oponente de várias formas, mas é incrível o que faz”, afirmou Channing Frye, também do canal NBA TV. “Ele não corre mais do que os outros, mas veja como faz. Com a bola, ele encontra seus colegas de um jeito muito fácil. É como se mandasse ficarem prontos, pois vai passar para eles. Quando Denver deixou Kentavious Caldwell-Pope ir embora, além de outros veteranos, todos nos preocupamos. Afinal, era como se perdesse várias peças. Mas ele faz toda a diferença”, finalizou.

Vale lembrar que o Nuggets não contou mais uma vez com o ala-pivô Aaron Gordon. Enquanto isso, Dallas não teve PJ Washington e Dereck Lively. No momento, Nikola Jokic comanda sua equipe ao quarto lugar do Oeste.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA