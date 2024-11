Anthony Davis larga na frente em corrida ao MVP da NBA

A NBA divulgou a primeira parcial da corrida ao prêmio de MVP, nesta sexta-feira (8), com Anthony Davis na liderança. Com grandes performances nas primeiras semanas o astro do Los Angeles Lakers largou na frente de nomes como Jayson Tatum e Nikola Jokic. Confira, então, os dez nomes que iniciam a disputa para melhor jogador da temporada

1. Anthony Davis

O astro do Lakers está com médias de 32.6 pontos, 11.6 rebotes e 1.7 tocos por jogo. Portanto, lidera a liga em média de pontos e também aparece no topo em rebotes. Anthony Davis, aliás, já comentou sobre o desejo de ser MVP da NBA, feito que ainda não conseguiu na carreira.

O que pode atrapalhar o jogador na disputa pelo prêmio, entretanto, é sua saúde. Afinal, Davis já se lesionou uma vez nessa temporada e o histórico não é favorável. Além disso, ele também precisa que o Lakers seja mais constante. A equipe tem quatro vitórias em oito jogos disputados na atual campanha.

2. Jayson Tatum

Vindo de um título da NBA e uma medalha de ouro nas Olímpiadas, Tatum parece ainda ter algo a provar. Isso porque o jogador não foi eleito MVP das finais e nem mesmo foi titular nos jogos de Paris. Por isso, começou a temporada liderando o Boston Celtics. São 30.2 pontos, sete rebotes e 4.8 assistências por jogo. O ala tem grande volume de bolas de três com 11.4 por partida. De longe, a maior marca da sua carreira.

A boa notícia para Tatum é que o Celtics deve terminar a temporada regular no topo. A equipe tem, até o momento, sete vitórias e duas derrotas, ocupando a segunda posição na Conferência Leste.

3. Nikola Jokic

O sérvio venceu o prêmio pela terceira vez na última temporada, mas parece que não tirou o pé do acelerador. Com um começo de campanha ruim de Jamal Murray, Nikola Jokic está assumindo ainda mais o protagonismo do Denver Nuggets. O pivô tem médias de 28.8 pontos, 13.5 rebotes e 11 assistências por noite.

Contra o até então invicto Oklahoma City Thunder, fez um dos melhores jogos da temporada com um triplo-duplo expressivo de 26 pontos, 20 rebotes e 16 assistências.

O que pode atrapalhar as pretensões de Jokic de se igualar a LeBron James com quatro prêmios de MVP é justamente os três prêmios anteriores. Afinal, é especulado que os votantes priorizem outros jogadores. Além disso, a campanha do Nuggets não é tão boa quanto em outros anos. m 2024/25, são cinco vitórias em oito jogos disputados.

4. Shai Gilgeous-Alexander

Favorito nas casas de aposta, o armador do Oklahoma City Thunder parte um pouco atrás na disputa oficial da NBA. Ele começou a temporada com médias de 26 pontos por jogo, seis rebotes e 6.8 assistências, além de 1.6 roubos de bola.

O aproveitamento de Gilgeous-Alexander, entretanto, caiu em relação à temporada passada, quando acertou 53.5% dos arremessos de quadra. Atualmente, o número é de 48.1%. Entretanto, o astro está com melhores aparições no lado defensivo da quadra.

O Thunder é uma das equipes cotadas para terminar a temporada regular no topo da Conferência Oeste, o que deve render bons argumentos para o armador ser eleito MVP, caso sua produtividade continue.

5. Donovan Mitchell

Assim como Shai, Donovan Mitchell se beneficia de um bom começo individual e uma grande performance de sua equipe. O Cleveland Cavaliers é o único invicto da NBA. São nove vitórias em nove jogos.

Mitchell tem médias de 23.8 pontos, três rebotes e 4.1 assistências por jogo. Tudo isso, aliás, com a menor minutagem de sua carreira: 30.2 por noite.

Os números não são tão expressivos quanto o de outros jogadores na lista, mas liderar a equipe invicta da NBA coloca Mitchell na discussão. No entanto, para que se mantenha na disputa, o Cavs terá que continuar com a boa fase.

Veja a lista completa

Anthony Davis (Los Angeles Lakers) Jayson Tatum Nikola Jokic Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) Kevin Durant (Phoenix Suns) Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) Luka Doncic (Dallas Mavericks) Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)

