Anthony Edwards brilha e Timberwolves supera Bulls

Com um último quarto incrível de Anthony Edwards e Rudy Gobert, o Minnesota Timberwolves venceu o Chicago Bulls por 135 a 119. O time da casa controlou o placar em grande parte do jogo, mas perdeu sua liderança após um período final decisivo da equipe visitante no United Center. Além disso, a rodada desta quinta-feira (7) contou com outras duas partidas.

Minnesota conquistou a segunda vitória seguida depois de superar o Charlotte Hornets na última segunda-feira (4). Assim, a equipe chega a cinco vitórias nos primeiros oito jogos da temporada. Assim, o time se consolidou na quarta posição da Conferência Oeste ao lado de outras quatro equipes com a mesma campanha. Amanhã, o Timberwolves volta à quadra para enfrentar o Portland Trail Blazers.

Por outro lado, Chicago acumulou a quarta derrota seguida. Afinal, também perdeu para Dallas Mavericks, Utah Jazz e Brooklyn Nets em seus últimos compromissos. Então, após a virada de desta quinta-feira, a equipe chegou a seis derrotas nas nove partidas disputadas. O Bulls é um dos poucos times que não jogará na rodada de amanhã, mas volta às quadras no sábado, visitando o Atlanta Hawks.

Portanto, confira como foi a virada do Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards e Rudy Gobert sobre o Chicago Bulls de Coby White e Nikola Vucevic.

Defesa e craques resolvem para o Timberwolves

Os 16 pontos de vantagem não dizem o que foi a partida em geral. Após lideranças breves no começo da partida, Minnesota só retomou a ponta na metade do último quarto. Enquanto isso, teve muitos problemas no aspecto defensivo.

O Bulls e sua nova tática de acelerar o jogo ao máximo em 2024/25 incomodou o Timberwolves. A dificuldade em conter Nikola Vucevic no garrafão e o perímetro do rival, foram méritos de Chicago. Mas também um pouco de displicência defensiva do time comandado por Chris Finch. Aliás, essa é uma marca que tem gerado críticas à equipe neste início de temporada.

Enquanto isso, o ataque só foi deslanchar no terceiro período. Os coadjuvantes em geral passaram a acertar suas bolas triplas, após um segundo quarto com um de nove acertos no quesito. Porém, a grande reviravolta ficou guardada para o último quarto.

Enfim, o Timberwolves começou a se defender melhor. Enquanto isso, o Bulls cometeu erros de ataque e congelou do perímetro, que estava bem quente até àquele momento. Os minutos com Donte DiVincenzo ao invés de Mike Conley trouxeram um outro tipo de identidade ao time. Como resultado, Minnesota emplacou uma corrida de 30 a 9 em certo momento do quarto.

Edwards marcou 13 pontos no último período, com algumas bolas de três decisivas. Gobert, por sua vez, foi fundamental com 11 dos 45 pontos da equipe no quarto final.

Bulls começa bem mas falha no fim

O torcedor de Chicago se acostumou com um roteiro diferente nas últimas semanas. Afinal, foi um time que soube fechar jogos muito bem na maior parte de suas vitórias. No entanto, sempre sofreu nos primeiros tempos. Essa lógica, entretanto, se inverteu na partida desta quinta-feira. O Bulls foi muito bem antes do intervalo e chegou a liderar por 13 pontos.

O ritmo ofensivo geral machucou as falhas de comunicação do rival. Além de Nikola Vucevic, muitos outros estavam quentes nas bolas de três. Patrick Williams teve seu melhor começo de jogo em muito tempo, Coby White fez suas honras como seu principal criador de chutes e Josh Giddey forneceu muita velocidade, apesar de uma noite pouco inspirada nos arremessos.

Mas o que impediu que a vantagem fosse maior antes do quarto final, foram os erros de ataque da equipe. O Bulls cometeu nove entre o segundo e o terceiro quarto, quando foi bem, mas não conseguiu sustentar ou abrir uma vantagem maior. Minnesota chegou muito vivo ao último quarto, e o fechamento dos donos da casa foi um desastre real.

Coby White ficou muito tempo no banco, o ataque perdeu ritmo e as bolas de três pararam de cair. Méritos também da defesa do Timberwolves e do brilho de Anthony Edwards do outro lado, mas o Bulls poderia ter conseguido um pouco mais de ataque se Billy Donovan não o tivesse segurado por tanto tempo no banco. De qualquer forma, o estrago estava feito.

Enquanto Minnesota executava jogada após jogada dos dois lados da quadra, Chicago sequer conseguia defender em grande nível. Um jogo em que controlou o placar pela maior parte do tempo, desmoronou na parte decisiva.

(5-3) Minnesota Timberwolves 135 x 119 Chicago Bulls (3-6)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 33 8 6 0 1 Julius Randle 22 10 3 1 0 Rudy Gobert 21 9 3 0 1 Jaden McDaniels 19 2 0 0 1 Mike Conley 14 2 11 0 0

Três pontos: 16-38; Edwards: 5-9

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Vucevic 25 5 2 0 1 Coby White 24 0 8 0 0 Josh Giddey 9 6 13 0 0 Talen Horton-Tucker 13 5 2 0 0 Ayo Dosunmu 13 3 2 1 0

Três pontos: 15-36; White: 4-9

Além da vitória do Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards sobre o Chicago Bulls de Coby White, outros dois jogos movimentaram a rodada. Então, confira os números das vitórias de Milwaukee Bucks e San Antonio Spurs.

(1-7) Utah Jazz 100 x 123 Milwaukee Bucks (2-6)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Clarkson 18 4 2 0 0 Collin Sexton 14 2 7 0 0 Johnny Juzang 12 1 1 1 1 John Collins 11 3 1 0 0 Keyonte George 10 3 3 0 0

Três pontos: 17-41; Clarkson: 4-9

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Damian Lillard 34 4 7 4 0 Giannis Antetokounmpo 31 16 2 1 1 Bobby Portis 19 6 0 0 0 AJ Green 12 0 2 1 0 André Jackson Jr. 7 3 4 4 0

Três pontos: 15-35; Green: 4-6

(3-6) Portland Trail Blazers 105 x 118 San Antonio Spurs (4-5)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Deandre Ayton 21 10 0 2 1 Jerami Grant 21 3 1 0 0 Anfernee Simons 19 0 7 1 0 Shaedon Sharpe 13 2 1 0 1 Scoot Henderson 11 3 3 1 0

Três pontos: 9-32; Simons: 3-9

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Keldon Johnson 17 11 3 0 0 Malaki Branham 17 1 3 0 0 Stephon Castle 14 3 6 0 0 Julian Champagnie 14 6 2 1 0 Zach Collins 14 2 3 0 0

Três pontos: 16-39; Champagnie: 4-8

