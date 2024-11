Nikola Jokic faz triplo-duplo e Nuggets “sobrevive” ao Raptors

Assim como na última semana, o Denver Nuggets contou com Nikola Jokic para superar o Toronto Raptors com muita dificuldade. Enquanto o Nuggets não contou com Jamal Murray (concussão), o time ainda perdeu o ala-pivô Aaron Gordon logo no começo da partida, por lesão na panturrilha. Então, com um cenário muito similar ao último jogo entre as duas equipes, o Nuggets ficou com a vitória por 121 a 119.

Nikola Jokic somou 28 pontos, 14 rebotes e 14 assistências pelo Nuggets, enquanto Gradey Dick foi o cestinha do Raptors com 26. Apesar de Denver estar com campanha positiva no momento, o time vem sofrendo muito na atual temporada. Isso porque das quatro vitórias, duas vieram após prorrogação, além da dessa segunda-feira. Detalhe: dos três triunfos difíceis, todos foram contra equipes que devem terminar 2024/25 entre as últimas do Leste (Brooklyn Nets e Raptors).

Por outro lado, Toronto também vem com problemas de lesões e atuou sem Scottie Barnes, Immanuel Quickley, além de Kelly Olynyk. Ou seja, na batalha de jogadores importantes fora da partida, Raptors e Nuggets estão em condições similares.

Mas o problema de Denver é que o time tem um elenco “curto” demais. Enquanto não existe informação sobre a gravidade da contusão de Gordon, Murray pode perder mais jogos. Então, qualquer lesão coloca em risco o que a equipe pretende na temporada 2024/25 da NBA.

O jogo

O Nuggets começou melhor, muito por conta de Nikola Jokic, mas o Raptors logo equilibrou a partida. Jakob Poeltl e Gradey Dick comandavam o time visitante, enquanto Denver tinha problemas para pontuar. Assim, Toronto abriu 29 a 22 após cesta de três do novato Ja’Kobe Walter. Os donos da casa cortaram para um, mas Jamal Shead deixou em 37 a 34 para os canadenses.

Então, no segundo quarto, as equipes trocaram cestas até que RJ Barrett fez de três para Toronto liderar por 46 a 40. Apesar de o Nuggets não conseguir liderar naquele período, e com Nikola Jokic fazendo de tudo para virar, o Raptors sustentava o placar. Davion Mitchell fez cinco pontos consecutivos, mas Jokic diminuiu a diferença antes do intervalo. Assim, a equipe do Canadá vencia parcialmente por 64 a 59.

Leia mais

Na volta do intervalo, apesar de todos os esforços de Nikola Jokic e do Nuggets, era o Raptors quem liderava. Toronto abriu o segundo tempo com seis pontos consecutivos para comandar o placar por 70 a 59. No entanto, quando Denver esboçou reação, os visitantes abriram ainda mais: 74 a 60. Embora Christian Brown e Jokic tenham feito 13 pontos consecutivos pelos anfitriões, sempre havia uma resposta imediata do adversário. Então, após cesta de Dick, o marcador apontava 83 a 73. Denver tentava de tudo, enquanto o oponente controlava o jogo. Mas os donos da casa finalmente conseguiram diminuir o prejuízo após cesta de três do ala Julian Strawther. Mas ainda assim, Toronto estava na frente por 93 a 88.

Nuggets vira sobre Raptors mais uma vez

Entretanto, tudo o que Denver conseguiu cortar no fim do terceiro quarto, foi pelos ares em pouco tempo. O time visitante seguia na frente por 107 a 97, enquanto restavam pouco mais de seis minutos para o fim. Dick ampliou para 11. Então, Nikola Jokic voltou a brilhar pelo Nuggets e a diferença para o Raptors começou a cair. O cenário era muito similar ao da última semana, pois Toronto simplesmente não conseguia “fechar” o jogo.

Então, em pouco tempo, a vantagem “derreteu”. Tudo ficou pior para o Raptors quando Jakob Poeltl cometeu duas faltas rápidas, foi eliminado com seis e Nikola Jokic aproveitou para fazer o Nuggets diminuir para dois. De três, Peyton Watson virou para Denver, mas Ochai Agbaji fez Toronto retomar a liderança em 119 a 118. Mas Strawther recolocou os anfitriões na frente com pouco mais de um minuto para o fim. Ele ainda acertou um lance livre, enquanto deu ao visitante a última chance de vencer. No entanto, RJ Barrett falhou e deu números finais ao embate.

(2-6) Toronto Raptors 119 x 121 Denver Nuggets (4-3)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Gradey Dick 26 2 5 3 2 Jakob Poeltl 24 10 3 3 0 RJ Barrett 18 7 9 1 0 Ochai Agbaji 14 5 4 2 0 Davion Mitchell 13 3 8 1 0

Três pontos: 13-38; Dick: 4-9

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 28 14 14 2 2 Michael Porter 19 9 2 1 1 Russell Westbrook 21 6 6 1 0 Christian Braun 17 4 0 1 0 Payton Watson 16 3 1 2 3

Três pontos: 10-32; Porter: 3-10

(4-3) Los Angeles Lakers 103 x 115 Detroit Pistons (3-5)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 37 9 4 0 0 LeBron James 20 8 11 2 0 Austin Reaves 17 4 4 2 0 D’Angelo Russell 11 3 8 1 0 Rui Hachimura 8 4 1 0 1

Três pontos: 9-26; Reaves: 3-10

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaden Ivey 26 4 4 1 1 Cade Cunningham 17 11 11 0 0 Tim Hardaway Jr 19 0 1 0 0 Tobias Harris 15 7 1 1 1 Jalen Duren 11 14 1 1 1

Três pontos: 8-34; Hardaway: 4-8

(6-1) Golden State Warriors 125 x 112 Washington Wizards (2-4)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 24 3 6 0 0 Buddy Hield 20 5 2 2 1 Draymond Green 18 8 5 0 1 Jonathan Kuminga 15 6 2 1 0 Trayce Jackson-Davis 12 6 3 0 1

Três pontos: 12-37; Curry: 4-9

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Poole 24 1 3 3 4 Kyshawn George 20 6 4 1 0 Jonas Valanciunas 16 12 7 0 0 Bub Carrington 16 8 7 0 0 Alex Sarr 10 11 2 0 3

Três pontos: 10-43; George: 6-17

(7-1) Boston Celtics 123 x 93 Atlanta Hawks (3-5)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 28 6 9 2 0 Derrick White 21 6 6 2 1 Payton Pritchard 18 3 4 1 0 Jrue Holiday 16 3 2 0 1 Neemias Queta 10 7 0 1 1

Três pontos: 18-55; Tatum: 6-14

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Johnson 20 11 4 1 0 Onyeka Okongwu 18 2 0 2 0 Zaccharie Risacher 15 3 2 0 0 David Roddy 11 6 3 0 0 Trae Young 2 0 6 1 0

Três pontos: 5-30; Garrison Mathews: 2-3

(4-4) Memphis Grizzlies 104 x 106 Brooklyn Nets (4-4)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach Edey 25 12 1 0 4 Ja Morant 25 5 9 1 0 Jaren Jackson Jr. 15 5 1 0 2 Scotty Pippen Jr. 14 4 3 0 0 Santi Aldama 9 6 5 0 0

Três pontos: 8-30; Jackson: 3-5

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Dennis Schroder 20 2 6 1 0 Cam Johnson 20 3 2 0 0 Dorian Finney-Smith 17 6 3 1 0 Jalen Wilson 13 6 4 0 0 Cam Thomas 13 2 6 1 0

Três pontos: 13-36; Finney-Smith: 5-8

(4-3) Sacramento Kings 111 x 110 Miami Heat (3-3)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Aaron Fox 28 6 5 0 0 DeMar DeRozan 26 3 6 0 2 Domantas Sabonis 16 16 7 0 0 Keegan Murray 14 6 1 0 1 Malik Monk 12 1 0 0 0

Três pontos: 10-27; Fox: 3-6

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Jimmy Butler 27 2 6 2 0 Tyler Herro 27 6 3 0 1 Bam Adebayo 16 9 5 3 4 Pelle Larson 13 2 2 1 0 Terry Rozier 10 5 4 0 0

Três pontos: 15-36; Herro: 5-11

(1-6) Utah Jazz 135 x 126 Chicago Bulls (3-4)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Keyonte George 33 1 9 1 1 John Collins 28 13 5 0 0 Collin Sexton 24 2 5 1 1 Walker Kessler 12 16 2 0 4 Cody Williams 11 5 4 1 0

Três pontos: 16-36; George: 6-12

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Coby White 28 4 6 2 0 Ayo Dosunmu 25 5 5 1 0 Nikola Vucevic 21 10 6 1 3 Josh Giddey 15 2 7 1 0 Patrick Williams 13 2 2 0 1

Três pontos: 14-37; White: 6-9

(1-6) Milwaukee Bucks 114 x 116 Cleveland Cavaliers (8-0)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Damian Lillard 36 2 7 0 0 Bobby Portis 21 18 1 0 3 AJ Green 21 6 1 0 0 Brook Lopez 13 6 0 4 2 Pat Connaughton 7 4 5 2 0

Três pontos: 17-35; Green: 7-9

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Darius Garland 39 2 8 0 0 Evan Mobley 17 5 3 0 3 Jarrett Allen 14 15 5 2 1 Donovan Mitchell 13 4 4 2 0 Sam Merrill 12 5 2 2 0

Três pontos: 17-37; Garland: 7-11

(3-3) New York Knicks 97 x 109 Houston Rockets (4-3)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 29 3 8 1 0 Karl-Anthony Towns 17 19 0 1 0 OG Anunoby 21 6 2 1 2 Mikal Bridges 15 3 0 1 0 Josh Hart 12 4 7 1 0

Três pontos: 11-28; Anunoby: 5-6

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Alperen Sengun 25 14 5 0 4 Fred VanVleet 19 2 5 2 1 Jalen Green 15 4 3 1 0 Amen Thompson 12 9 3 1 0 Dillon Brooks 13 3 0 0 0

Três pontos: 8-33; Brooks: 3-5

(2-5) Charlotte Hornets 93 x 114 Minnesota Timberwolves (4-3)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK LaMelo Ball 19 2 2 1 0 Brandon Miller 10 2 1 0 1 Miles Bridges 10 6 4 0 0 Tre Mann 10 4 6 1 0 Josh Green 8 0 0 0 0

Três pontos: 10-42; Miller: 2-7

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Naz Reid 25 9 2 1 1 Anthony Edwards 21 5 1 1 0 Julius Randle 13 4 4 2 0 Donte DiVincenzo 14 5 3 2 2 Rudy Gobert 8 8 4 0 1

Três pontos: 18-38; Reid: 5-7

(3-5) Orlando Magic 86 x 102 Oklahoma City Thunder (7-0)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Franz Wagner 22 4 2 2 0 Jalen Suggs 19 6 6 0 1 Goga Bitadze 11 9 4 1 1 Moritz Wagner 9 7 1 2 1 Tristan Da Silva 9 3 2 0 0

Três pontos: 5-34; Suggs: 1-4

Oklahoma City

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 21 6 9 1 0 Jalen Williams 25 4 1 3 1 Chet Holmgren 16 9 1 0 2 Isaiah Joe 13 4 1 1 0 Aaron Wiggins 11 5 2 3 0

Três pontos: 12-31; Joe: 3-6

(3-5) Portland Trail Blazers 118 x 100 New Orleans Pelicans (3-5)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Anfernee Simons 24 1 4 1 0 Deandre Ayton 19 13 0 1 0 Dalano Banton 20 1 1 2 0 Jerami Grant 16 3 4 2 1 Toumani Camara 16 5 4 1 1

Três pontos: 10-29; Simons: 3-8

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Ingram 27 5 7 1 0 BJ Boston 20 3 4 2 1 Jose Alvarado 18 1 6 0 0 Jeremiah Robinson-Earl 10 5 1 1 0 Jaylen Nowell 11 2 1 1 0

Três pontos: 10-35; Alvarado: 3-9

(3-4) Indiana Pacers 134 x 127 Dallas Mavericks (4-3)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Myles Turner 30 11 0 1 1 Tyrese Haliburton 25 4 12 2 1 Pascal Siakam 23 6 4 0 0 Benn Mathurin 16 7 3 1 0 Obi Toppin 11 6 2 0 0

Três pontos: 13-32; Turner: 5-8

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 34 7 15 2 0 Kyrie Irving 27 5 4 0 0 Naji Marshall 20 5 6 1 0 Klay Thompson 16 2 3 0 0 Spencer Dinwiddie 14 3 1 0 0

Três pontos: 15-36; Thompson: 4-8

(1-5) Philadelphia 76ers 116 x 118 Phoenix Suns (6-1)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 32 3 2 1 1 Guerschon Yabusele 19 7 6 0 1 Paul George 15 5 4 1 0 Kyle Lowry 13 2 7 1 1 Kelly Oubre 11 4 1 2 0

Três pontos: 20-51; Maxey: 6-14

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Durant 35 4 6 0 1 Bradley Beal 17 5 3 2 0 Jusuf Nurkic 15 15 2 2 1 Royce O’Neale 16 5 0 1 1 Devin Booker 13 3 6 1 1

Três pontos: 11-32; O’Neale: 3-4

(3-4) San Antonio Spurs 104 x 113 Los Angeles Clippers (3-4)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 24 13 3 3 9 Julian Champagnie 21 5 2 0 0 Chris Paul 14 6 10 2 0 Stephon Castle 11 4 1 0 1 Keldon Johnson 10 5 1 0 0

Três pontos: 11-41; Champagnie: 5-10

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Norman Powell 23 1 3 3 0 Amir Coffey 21 6 1 1 0 Ivica Zubac 17 13 4 0 0 James Harden 17 8 4 1 3 Kris Dunn 11 3 1 0 2

Três pontos: 19-37; Powell: 5-8

