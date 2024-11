Jalen Williams fala sobre campanha do Thunder: “Longo caminho”

Na offseason, o Oklahoma City Thunder era apontado por analistas da NBA como o time que faria a melhor campanha da Conferência Oeste. Agora, com quase duas semanas de jogos, a equipe está correspondendo às expectativas. Ao lado do Cleveland Cavaliers, o Thunder ainda não perdeu em 2024/25. Assim, com seis vitórias, está no topo do Oeste. Este, aliás, é o melhor início de temporada da história da franquia.

Mas, ao comentar sobre a melhor campanha do Thunder, Jalen Williams adotou uma postura cautelosa. De acordo com o camisa 8, a equipe tem um longo caminho pela frente. Isso é óbvio, pois o Thunder vai disputar mais 76 jogos em 2024/25. Além disso, o jogador de 23 anos revelou que o mais importante é terminar bem a temporada, quem sabe com o título.

“É legal, com certeza. Não acho que vamos nos precipitar. Então, temos que jogar contra outros bons times. É definitivamente uma coisa legal escrever seu nome na história e ter esse ótimo começo, mas, obviamente, sabemos o que queremos fazer no futuro”, disse o ala.

Publicidade

Assim como Jalen Williams, Chet Holmgren não se impressionou com a ótima campanha inicial do Thunder. Afinal, o jovem pivô teve uma reação pouco empolgada depois de receber a notícia de que o elenco quebrou o recorde da franquia. Para o camisa 7, isso é pouco diante dos reais objetivos da equipe. Portanto, a mentalidade dos atletas é a mesma.

Leia mais sobre Jalen Williams e o Thunder!

“Isso não nos satisfaz, certamente. Eu acho que nenhum time já levantou um banner no ginásio por causa de uma sequência de seis vitórias. E, além disso, nunca foi uma meta nossa no começo dos treinamentos. A gente sabe que é preciso trabalhar bastante para vencer seis jogos seguidos, mas temos objetivos maiores. Então, vamos cada passo de uma vez”.

Publicidade

“Isso é legal, mas, para ser sincero, não significa muita coisa. Não estamos nem perto do nosso melhor basquete ou conquistar o nosso objetivo. Nós queremos ser campeões, no fim das contas. Por isso, eu diria que é um feito legal. No entanto, não estamos nem um pouco satisfeitos ainda. É só o início”, avisou Holmgren.

Grande surpresa de 2023/24, quando liderou o Oeste, o Thunder chegou para a temporada com a base do elenco mantida, mas com reforços pontuais. Afinal, a equipe trouxe o especialista defensivo Alex Caruso e o pivô Isaiah Hartenstein. Mas, nos playoffs, foi eliminada pelo Dallas Mavericks, na semifinal de conferência, após uma série de seis jogos.

Publicidade

Com um plantel recheado de jovens, o Thunder deu um passo importante em seu processo de reconstrução. Agora, o time é contender. Ou seja, briga pelas primeiras posições na NBA. Portanto, na teoria, a equipe está mais forte.

Ainda na offseason, a ESPN projetou que o Thunder de Jalen Williams seria o time de melhor campanha do Oeste em 2024/25. De acordo com a emissora do Grupo Disney, a equipe de Oklahoma terá 57 vitórias e 25 derrotas. Justamente a mesma campanha de 2023/24.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA