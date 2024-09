“Thunder será um time dominante na próxima temporada da NBA”, prevê analista

De acordo com Zach Lowe, da ESPN, o Oklahoma City Thunder será um time dominante na próxima temporada da NBA. Para o analista, o líder da Conferência Oeste, em 2023/24, está ainda melhor. Dessa forma, Lowe cravou o Thunder no topo do Oeste mais uma vez.

“Eu vou ficar muito surpreso se o Thunder não terminar a temporada em primeiro no Oeste. Será um time dominante na temporada regular. Além disso, será um oponente muito difícil nos playoffs. Mas, a pós-temporada é um desafio diferente para um time jovem”, afirmou Lowe.

Grande surpresa de 2023/24, o Thunder chega para a temporada com a base do elenco mantida, mas com reforços pontuais. Afinal, a equipe trouxe o especialista defensivo Alex Caruso e o pivô Isaiah Hartenstein. A jovem equipe de Oklahoma, aliás, foi a líder do Oeste na última campanha. Mas, nos playoffs, foi eliminada pelo Dallas Mavericks, na semifinal de conferência, após uma série de seis jogos.

Com um plantel recheado de jovens, o Thunder deu um passo importante em seu processo de reconstrução. Agora, o time é contender. Ou seja, briga pelas primeiras posições na NBA. Portanto, na teoria, a equipe está mais forte.

No início do mês, a ESPN projetou as campanhas em 2024/25. Segundo a emissora do Grupo Disney, o Thunder será o time de melhor campanha do Oeste na próxima temporada da NBA. Desse modo, a equipe de Oklahoma terá 57 vitórias e 25 derrotas, de acordo com a ESPN. Justamente a mesma campanha de 2023/24. Acima do Thunder aparece somente o atual campeão Boston Celtics, projetado para conquistar 61 vitórias.

Já Ric Bucher, da Fox Sports, afirmou que o Thunder será um time de pelo menos 60 vitórias na próxima temporada da NBA. Para o analista, as movimentações da franquia na offseason foram excelentes. Bucher citou, aliás, que a chegada de Hartenstein vai resolver o ponto fraco do time na campanha passada. Além disso, ele cravou o Thunder como um dos finalistas do Oeste em 2024/25.

“Sendo sincero, é difícil achar um defeito nessa equipe. O Oklahoma City Thunder é o time mais profundo e completo que existe em toda a NBA. A adição de Isaiah Hartenstein, por exemplo, atinge o provável único ponto fraco evidente que existiu na última temporada, que era a questão do tamanho. Assim, ele pode pegar os rebotes e dar algum fôlego para Chet Holmgren nesse sentido. E, além disso, eles são mais experientes agora”, exaltou o jornalista.

“A linha geral para esse time é de 56,5 vitórias para a maioria dos modelos estatísticos e projeções. Isso já parece alto, mas vou além: Oklahoma vai vencer mais de 60 partidas. E eu não acho que será tão difícil assim. Sou um fã, realmente gosto de quase tudo nessa equipe. Então, para mim OKC estará nas finais do Oeste. Estou pronto para dizer isso”, concluiu.

