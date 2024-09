Técnico do Thunder não sabe se Isaiah Hartenstein será titular

O técnico Mark Daigneault não sabe se Isaiah Hartenstein será titular do Oklahoma City Thunder em 2024/25. A informação é do repórter Joel Lorenzi, do The Oklahoman. O pivô alemão é um dos reforços do time para a próxima campanha. Nesta offseason, a franquia fechou com Hartenstein um contrato de US$87 milhões, válido por três temporadas.

O pivô chega ao Thunder após uma ótima participação nos últimos playoffs pelo New York Knicks. Inegavelmente, Hartenstein preenche a maior carência do Thunder: um big capaz de fazer o trabalho sujo no garrafão. Com o plus de criar para os companheiros.

De acordo com Lorenzi, o debate sobre o papel do alemão tomou conta dos fãs da equipe. O jornalista, aliás, revelou que o técnico do Thunder ainda não bateu o martelo sobre a titularidade de Isaiah Hartenstein. Lorenzi acredita que o pivô não será titular absoluto do time. Ou seja, vai alternar entre a formação inicial e a segunda unidade. Tudo vai depender dos confrontos ao longo da campanha.

Publicidade

No entanto, o repórter disse que não ficaria surpreso se Hartenstein jogasse ao lado de Chet Holmgren no início da temporada. Pelo menos até Mark Daigineault reunir os dados necessários para ver como eles se sairão juntos. O alemão, por outro lado, seria importante na segunda unidade, ao lado de Isaiah Joe e Cason Wallace.

Leia mais sobre Isaiah Hartenstein e o Thunder

“Talvez Holmgren seja utilizado como um arremessador em movimento quando estiver ao lado de Hartenstein. Talvez façam pick-and-rolls invertidos. Os fãs do Thunder são criativos, mas talvez não tão criativos quanto os cientistas loucos da franquia. Mas, com tanto talento no time, o Thunder terá tempo suficiente para descobrir o que funciona. E os resultados podem agradar a todas as partes que estão curiosas sobre o papel de Hartenstein”, afirmou Lorenzi.

Publicidade

Grande surpresa de 2023/24, o Thunder chega para a temporada com a base do elenco mantida, mas com reforços pontuais. Além de Hartenstein, a equipe trouxe o especialista defensivo Alex Caruso. A jovem equipe de Oklahoma foi a líder do Oeste na última campanha. Mas, nos playoffs, foi eliminada pelo Dallas Mavericks, na semifinal de conferência, após uma série de seis jogos.

Com um plantel recheado de jovens, o Thunder deu um passo importante em seu processo de reconstrução. Agora, o time é contender. Ou seja, briga pelas primeiras posições na NBA. Portanto, na teoria, a equipe está mais forte.

Isaiah Hartenstein

Em 2023/24, Isaiah Hartenstein viveu a sua melhor fase em seis temporadas na NBA. Inicialmente reserva, ele assumiu a condição de titular com a ausência do lesionado Mitchell Robinson. Na fase regular, o alemão disputou 75 jogos, 49 deles no quinteto inicial. Suas médias foram de 7,8 pontos, 8,3 rebotes (3,5 ofensivos) e 2,5 assistências.

Publicidade

Nos playoffs, por outro lado, ele chamou ainda mais a atenção. Afinal, Hartenstein angariou números melhores: 8,5 pontos, 7,8 rebotes (3,8 ofensivos) e 3,5 assistências. Desse modo, além de proteger o aro, ele contribuiu com bons passes para os companheiros.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA