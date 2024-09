Analista prevê Thunder com 60 vitórias na temporada da NBA

Com reforços importantes na offseason, renovações de contrato e uma equipe ainda mais madura do que na última temporada, o Oklahoma City Thunder deve ser um dos times com mais vitórias na NBA. Então, para o analista Ric Bucher, do canal Fox Sports, a franquia deve conseguir ao menos 60 vitórias em 2024/25.

“Sendo sincero, é difícil achar um defeito nessa equipe. O Oklahoma City Thunder é o time mais profundo e completo que existe em toda a NBA. A adição de Isaiah Hartenstein, por exemplo, atinge o provável único ponto fraco evidente que existiu na última temporada, que era a questão do tamanho. Ele pode pegar os rebotes e dar algum folego para Chet Holmgren nesse sentido. E além disso, eles são mais experientes agora”, exaltou o jornalista.

Hartenstein chegou do New York Knicks e era um dos jogadores mais valiosos da agência livre. O pivô vai receber US$87 milhões pelos próximos três anos. Mas o acordo é mais versátil do que pode parecer a primeira vista. O valor, ao invés de aumentar anualmente, diminuirá. E o último ano é não garantido. Afinal, depende da própria franquia exercer a opção de continuar com o terceiro ano do contrato.

Publicidade

Leia mais sobre o Thunder!

Aliás, é bom lembrar que o Thunder também fez a troca de Josh Giddey, que não se encaixava tão bem no atual contexto do time, por Alex Caruso, um exímio jogador fora da bola. A maior capacidade de defesa e também nas bolas de três do jogador vindo do Chicago Bulls também é visto com otimismo em relação ao jovem australiano.

Além disso, o Thunder também assinou as extensões de Isaiah Joe (US$48 milhões por quatro anos) e Aaron Wiggins (US$45 milhões por cinco anos).

A série de movimentos foi considerada bem-sucedida pela maioria dos analistas. Muitos, inclusive, consideraram que a franquia foi a grande vencedora da offseason. Isso inclui Bucher, que além de cravar as 60 vitórias do Thunder para a próxima temporada da NBA, também afirma que Oklahoma estará na final da Conferência Oeste em 2024/25.

Publicidade

“A linha geral para esse time é de 56.5 vitórias para a maioria dos modelos estatísticos e projeções. Isso já se parece alto, mas vou além: Oklahoma vai vencer mais de 60 partidas. E eu não acho que será tão difícil assim. Sou um fã, realmente gosto de quase tudo nessa equipe. Então, para mim OKC estará nas finais da conferência Oeste. Estou pronto para dizer isso”, concluiu.

Com bons reforços e um ano a mais de maturidade, o otimismo é muito real sobre a jovem equipe do Thunder. Por fim, vale lembrar que, em 2023/24, a equipe chegou perto da marca estipulada pelo jornalista. Isso porque, terminou com 57 vitórias e a liderança do Oeste.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA