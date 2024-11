Chet Holmgren minimiza melhor início de temporada da história do Thunder

Seis vitórias consecutivas. Único invicto da conferência Oeste. O Oklahoma City Thunder emplacou o seu melhor início de temporada da história da franquia, mas Chet Holmgren não se impressiona. O jovem pivô teve uma reação pouco empolgada depois de receber a notícia de que o elenco quebrou o recorde do time. Para o titular, isso é pouco diante dos reais objetivos da equipe.

“Isso não nos satisfaz, certamente. Eu acho que nenhum time já levantou um banner no ginásio por causa de uma sequência de seis vitórias. E, além disso, nunca foi uma meta nossa no começo dos treinamentos. A gente sabe que é preciso trabalhar bastante para vencer seis jogos seguidos, mas temos objetivos maiores. Então, vamos cada passo de uma vez”, disse o atleta, depois da vitória sobre o Los Angeles Clippers.

A campanha do Thunder, a princípio, é bem mais impressionante do que as declarações de Holmgren fazem parecer. Além da invencibilidade, a equipe possui a segunda maior diferença média de pontos da liga (17,7). E também tem a melhor eficiência defensiva da NBA com (excelentes) 92,9 pontos sofridos por 100 posses de bola. Shai Gilgeous-Alexander segue a linha do companheiro, mas está um pouco mais animado.

“Isso é legal, mas, para ser sincero, não significa muita coisa. Ainda temos, afinal, mais 76 jogos a disputar. Não estamos nem perto do nosso melhor basquete ou conquistar o nosso objetivo. Nós queremos ser campeões, no fim das contas. Por isso, eu diria que é um feito legal. No entanto, não estamos nem um pouco satisfeitos ainda. É só o início”, avisou a referência da equipe.

Impune

O jogo contra o Clippers, no entanto, passou longe de ser o passeio que os recordes dos times sugerem. O Thunder, em primeiro lugar, estava na segunda noite de um back-to-back. Chegou a estar perdendo por 13 pontos no primeiro tempo. Tomou as rédeas da partida de vez só depois de um segundo tempo defensivo incrível. O time só tomou 35 pontos nos 24 minutos decisivos.

“A nossa defesa no segundo tempo foi incrível, mas acho que a equipe está de parabéns pelo nível de esforço. Eles foram mais físicos e enérgicos no começo da partida, pois a gente havia jogado ontem também. Mesmo assim, sinto que conseguimos nos manter competitivos e dentro da partida. Os últimos quartos foram fantásticos, mas ficarmos ‘vivos’ no segundo quarto foi a chave do duelo”, avaliou o treinador Mark Daigneault.

As dificuldades do Thunder contra o Clippers, aliás, têm uma base histórica. A equipe havia perdido dez dos últimos 11 jogos contra o Clippers como visitante. Por isso, o técnico valoriza o resultado até mais do que se imagina. “Esse jogo realmente foi um teste para nós. Mas, se queríamos vencer a partida, esse tipo de esforço não era opcional. Precisávamos disso”, completou Daigneault.

Comparações

O grande início de temporada com o Thunder trouxe muita atenção para Chet Holmgren. Mais do que isso, o jovem passou a ser alvo de comparações com craques consolidados da liga. Nomes como Kevin Garnett e Anthony Davis, por exemplo, foram evocados nos debates recentes sobre o promissor pivô. São tantos comentários que o veterano Alex Caruso intercedeu pedindo o fim desse tipo de paralelo.

“Compará-lo com astros assim é complicado porque um atleta como Anthony já ganhou tantas coisas nessa liga. Então, Chet ainda tem bastante a percorrer para chegar perto desse status. Mas ele possui ética de trabalho e senso de competitividade fantásticos. Não é simples encontrar quem combine a técnica, vontade e disciplina para melhorar. Mas, se tiver tudo isso, você controla o seu destino”, elogiou o ala-armador.

