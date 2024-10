Alex Caruso recusa comparações entre Chet Holmgren e Anthony Davis

Chet Holmgren e Anthony Davis são dois dos pivôs da NBA que vivem ótimos inícios de temporada. Mas, para muita gente, as semelhanças entre ambos não param por aí. O físico e impacto defensivo, por exemplo, são outras questões que suscitam crescentes comparações entre os atletas. É um paralelo positivo para ambos. No entanto, Alex Caruso não vê com muitos bons olhos para o jovem do Oklahoma City Thunder.

“Compará-los é complicado simplesmente porque Anthony já ganhou tantas coisas nessa liga. Ele está em um patamar bem elevado em sua carreira, então Chet ainda tem muito a percorrer para chegar perto do seu status. Mas a boa notícia é que Chet controla o seu destino. Tem chances de alcançar tudo o que quiser, pois tem um futuro enorme pela frente”, avaliou o colega de elenco do segundo-anista.

Caruso, a princípio, poderia discutir essa comparação com autoridade. Afinal, ele atuou com os dois em alguns dos seus melhores momentos. Defendeu o Los Angeles Lakers durante a conquista do título da NBA em 2020, na “bolha” de Orlando. Agora, está ao lado de Holmgren em seu extraordinário início de temporada. Embora não goste da comparação, o veterano não duvida dos voos que o jovem pode alçar na NBA.

“Chet possui ética de trabalho e senso de competitividade fantásticos. Se você tem essas duas coisas, o ponto de partida é ótimo. Não é simples encontrar atletas que combinam a capacidade, vontade e disciplina para melhorarem a cada dia. Mas, se tiver tudo isso, você controla o seu destino dentro dessa liga. Para resumir, pode se tornar tudo o que quiser”, projetou o especialista defensivo.

Dinâmicos

Não dá para culpar quem compara Chet Holmgren e Anthony Davis a julgar pelos jogos iniciais da campanha. O titular do Thunder possui médias de 23,7 pontos, 13,0 rebotes, 3,0 assistências e 4,0 tocos. Além disso, converte mais de 56% de seus arremessos de quadra até agora. Mas, para Caruso, esses números ainda não conseguem fazer jus ao impacto profundo que o jovem causa no time.

“Chet é um jogador especial porque pode fazer tantas coisas diferentes em quadra. Traz versatilidade em vários sentidos e, por isso, somos dinâmicos de uma forma que poucos times dessa liga são. Tudo começa pela sua capacidade técnica, mas também passa por ser um competidor persistente. E, enquanto um colega de elenco, você ama ter alguém tão talentoso ao seu lado”, elogiou o ala-armador.

Ter 22 anos e disputar a sua segunda temporada na NBA não costuma ser indicativo de um jogador importante em uma equipe campeã. Mas Caruso não tem nenhuma dúvida de que Holmgren já pode ajudar o Thunder a competir pelo título. “Chet quer crescer e melhorar porque deseja ser um dos grandes. E, acima de tudo, quer vencer aqui. São características fenomenais de se ver em um garoto da sua idade”, finalizou.

Instintos

Se Caruso está impressionado com Holmgren, a recíproca também é verdadeira. O maior reforço do Thunder para a temporada, por enquanto, provocou uma ótima impressão no jovem pivô. Todos já conhecem o ala-armador na NBA pela excelência como defensor. O astro em ascensão, no entanto, fica impressionado com a forma como o basquete é natural para o atleta de 30 anos.

A gente sempre fala sobre atletas que sentem o jogo. Pois eu acho que Alex está entre aquele 1% de jogadores da liga com os instintos em geral mais apurados. Não é só na defesa, mas no ataque também. Ele é muito talentoso em vários detalhes que não dá simplesmente para ensinar a alguém. É um tipo de dom, para resumir”, elogiou o segundo escolhido do draft de 2022.

