Analista da ESPN compara Chet Holmgren a Kevin Garnett

O controverso analista da ESPN, Kendrick Perkins, se impressionou com a estreia de Chet Holmgren na temporada, tanto que comparou o jovem do Oklahoma City Thunder ao lendário Kevin Garnett. O jovem pivô foi destaque na vitória sobre o Denver Nuggets, fora de casa, por 102 a 87. O camisa 7 fez 25 pontos, 14 rebotes, cinco assistências, quatro tocos e dois roubos de bola. Ou seja, foi dominante nos dois lados da quadra. E tudo isso contra Nikola Jokic, atual MVP da NBA.

“Cara, Chet Holmgren parecia a versão branca de Kevin Garnett na noite passada. A paixão, as enterradas, os rebotes, o jeito que ele corria para a cesta. Ele simplesmente superou o Jokic em todos os aspectos, em ambos os lados da quadra. Chet jogou de forma agressiva e, e quando se trata do seu conjunto de habilidades, vejo muito do KG nele. Contra Denver, ele jogou demais na meia distância, perto da cesta. Exibiu um trabalho de pés apurado. Enfim, Chet foi surreal”, disse Perkins, que foi companheiro de Garnett no Boston Celtics.

Colega de Perkins na bancada do programa NBA Today, Brian Windhorst também rasgou elogios ao atleta de 22 anos. Para ele, Holmgren passou uma mensagem clara: quero ser All-Star. Para isso, nada melhor do que “atropelar” o tri-MVP da liga, diante da torcida de Denver.

“Essa é uma das atuações mais poderosas que vimos na primeira semana. Ele simplesmente passou por cima do Jokic. É assim que você diz: eu quero ser um All-Star nesta liga. Com esse tipo de desempenho em Denver, na estreia da temporada”, afirmou Windhorst.

Alguns números mostram como Holmgren não se intimidou no duelo contra Jokic. Quando marcado pelo sérvio, o pivô do Thunder anotou 18 pontos e acertou nove dos dez arremessos que tentou. Ou seja, um aproveitamento incrível de 90%. Chet também deu quatro assistências e cometeu apenas um turnover.

O astro do Nuggets, por sua vez, não teve vida fácil. Contra Holmgren, Jokic anotou nove pontos, deu sete assistências e cometeu três turnovers. Além disso, converteu apenas duas das sete tentativas de arremesso (28%) e levou três tocos do adversário. Portanto, o jovem do Thunder venceu o embate. E o detalhe é que Jokic saiu de quadra com o triplo-duplo: 16 pontos, 12 rebotes e 13 assistências.

Mais do que a atuação de Holmgren, o time de Oklahoma City Thunder exibiu um basquete de alto nível diante de outra força da Conferência Oeste. Afinal, limitou o Nuggets a 87 pontos e a um aproveitamento de 36% nos arremessos de quadra. Além disso, totalizou 13 tocos e forçou a equipe de Denver a 15 desperdícios de bola. Ou seja, uma atuação defensiva exemplar.

Thunder

Grande surpresa de 2023/24, o Thunder chega para a temporada com a base do elenco mantida, mas com reforços pontuais. Afinal, a equipe trouxe o especialista defensivo Alex Caruso e o pivô Isaiah Hartenstein. A jovem equipe de Oklahoma, aliás, foi a líder do Oeste na última campanha. Mas, nos playoffs, foi eliminada pelo Dallas Mavericks, na semifinal de conferência, após uma série de seis jogos.

Com um plantel recheado de jovens, o Thunder deu um passo importante em seu processo de reconstrução. Agora, o time é contender. Ou seja, briga pelas primeiras posições na NBA. Portanto, na teoria, a equipe está mais forte.

No início do mês, a ESPN projetou as campanhas em 2024/25. Segundo a emissora do Grupo Disney, o Thunder será o time de melhor campanha do Oeste na próxima temporada da NBA. Desse modo, a equipe de Oklahoma terá 57 vitórias e 25 derrotas, de acordo com a ESPN. Justamente a mesma campanha de 2023/24. Acima do Thunder aparece somente o atual campeão Boston Celtics, projetado para conquistar 61 vitórias.

