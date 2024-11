Site lista jogadores da NBA mais procurados no mercado de trocas

1/11 Nesta semana, o site Fadeaway World publicou uma lista com os dez jogadores da NBA mais procurados no mercado de trocas. Confira os atletas clicando nas setas para avançar. Foto: Reprodução / X

2/11 10. NIKOLA VUCEVIC - Nikola Vucevic, aos 34 anos, ainda é um bom jogador na NBA. Seu papel no Chicago Bulls pode estar chegando ao fim, já que a equipe entra em uma fase de reconstrução. Para equipes que precisam de estabilidade na posição de pivô, Vucevic representa uma opção confiável, com capacidade de pontuar no garrafão e contribuir nos rebotes. Seu contrato elevado pode ser um fator limitante, mas sua experiência e consistência o tornam atraente para times que buscam reforços para competir agora. O Los Angeles Clippers, por exemplo, pode considerar Vucevic uma solução imediata para fortalecer o seu garrafão, ao mesmo tempo que consegue mais um jogador de calibre All-Star.

3/11 9. ANFERNEE SIMONS - Anfernee Simons, aos 25 anos, tem se destacado como um pontuador em ascensão no Portland Trail Blazers. Sua juventude e contrato acessível fazem dele um ativo de alto valor para o Blazers, que pode querer trocá-lo por escolhas de Draft ou talentos que complementam o jogo de Scoot Henderson. Equipes que precisam de um reforço ofensivo, mas que estão atentas ao teto salarial, podem ver o armador como uma ótima adição para se fortalecer.

4/11 8. KYLE KUZMA - Kyle Kuzma se mostrou um jogador confiável no Washington Wizards, mas o time está passando por uma fase de transição, e o ala pode ser uma peça interessante para troca. Aos 29 anos, Kuzma está em seu auge e traz uma presença ofensiva confiável e um bom trabalho nos rebotes, sendo atrativo para equipes que buscam solidez nas posições de ala. O Golden State Warriors, por exemplo, pode considerar Kuzma uma adição útil, que agregaria profundidade sem precisar de grande investimento financeiro.

5/11 7. JONATHAN KUMINGA - Jonathan Kuminga é um jogador com potencial que ainda foi pouco explorado pelo Golden State Warriors. No entanto, com o time tentando maximizar os anos finais de Stephen Curry, o ala de 22 anos pode ser uma peça atrativa para uma troca que traga um jogador de impacto imediato. Equipes em reconstrução ou com espaço para desenvolver jovens talentos poderiam ver em Kuminga um jogador para o futuro, apostando em seu potencial atlético e versatilidade defensiva. Para o Warriors, uma troca por um veterano ou jogador de calibre All-Star poderia equilibrar o elenco, dando ao time mais força para os playoffs.

6/11 6. JERAMI GRANT - Jerami Grant, aos 30 anos, tem sido uma presença sólida e versátil no Portland Trail Blazers, mas com o time voltado para o desenvolvimento de seus jovens talentos, o ala se torna um dos alvos mais prováveis para uma troca. Sua ótima defesa, junto de seu ataque, o torna valioso para equipes que buscam profundidade e experiência. Ele é um jogador que contribui em várias áreas sem exigir muito a bola, e isso pode ser decisivo para times que precisam de reforço nas posições de ala, como o Los Angeles Lakers.

7/11 5. ZACH LAVINE - Zach LaVine, aos 29 anos, ainda é um dos pontuadores mais explosivos da NBA. No entanto, com a saída de DeMar DeRozan e o Chicago Bulls entrando em uma fase de reestruturação, o ala-armador pode ser uma moeda de troca valiosa para o time. A inconsistência de LaVine na última temporada e seu histórico de lesões são motivos que podem afastar algumas franquias durante as negociações de troca. No entanto, uma equipe como o Los Angeles Lakers, que precisa de um jogador confiável para aliviar a carga ofensiva de LeBron James e Anthony Davis, pode ver em LaVine uma adição estratégica. O Bulls, por outro lado, poderia obter ativos para o futuro e abrir espaço no teto salarial.

8/11 4. DARIUS GARLAND - Darius Garland mostrou ser um armador habilidoso no Cleveland Cavaliers. O ótimo começo de temporada da equipe esfriou os rumores de troca em cima do jogador, mas se o "embalo" acabar, eles irão voltar. Basicamente, seu encaixe com Donovan Mitchell tem gerado questionamentos, ainda mais agora que a franquia parece focada em construir seu futuro em torno do ala-armador e Evan Mobley. Então, se o Cavs optar por trocá-lo, ele poderá atrair interesse de times que buscam um armador criativo e com boa capacidade de arremesso. Por exemplo, o Brooklyn Nets, que está em um processo de reconstrução, pode ver Garland como uma peça fundamental para reestruturar sua equipe.

9/11 3. BRANDON INGRAM - Brandon Ingram tem se consolidado como um ala versátil e eficaz, mas seu papel no New Orleans Pelicans pode estar em xeque devido à composição atual do time, que inclui Zion Williamson e um elenco de suporte recheado de jovens alas com potencial. Aos 27 anos, Ingram está entrando em seu auge, mas suas lesões frequentes e a atual rotação podem fazer com que a equipe busque por achar uma nova segunda estrela para colocar ao lado de Zion. Desse modo, um time como o Atlanta Hawks poderia integrar o jogador para adicionar profundidade e dinamismo ofensivo. Ou até mesmo o Golden State Warriors poderia utilizá-lo como reforço em uma tentativa de conquistar mais um título.

10/11 2. TRAE YOUNG - Trae Young tem sido o motor do Atlanta Hawks, mas o time agora parece estar em transição, investindo em um núcleo mais jovem após a chegada de Zaccharie Risacher e a renovação de Jalen Johnson. Com apenas 26 anos, o armador ainda está em seu auge e é um dos jogadores mais criativos e explosivos da liga, mas as necessidades do time podem estar mudando. O Hawks pode considerar uma troca que traga maior flexibilidade e profundidade de elenco, especialmente se quiserem reformular o estilo de jogo em torno das novas promessas. A defesa limitada de Young continua sendo um ponto fraco de seu jogo, o que pode levantar dúvidas sobre seu impacto. No entanto, para equipes já montadas defensivamente, ele pode ser um reforço incrível.