Anthony Edwards lidera estatística inesperada na temporada da NBA

Na atual temporada, Anthony Edwards lidera a NBA em uma estatística que era apontada como ponto fraco de seu jogo. Isso porque o jovem astro do Minnesota Timberwolves acumula 54 bolas de três. O ala-armador conseguiu o feito em dez jogos até aqui.

Em suas quatro primeiras temporadas na NBA, Edwards teve médias de 2.6 bolas de três por jogo com 35.3% de aproveitamento. Esse ano, entretanto, tudo mudou: são 5.4 bolas triplas por noite e 45.8% de aproveitamento. O ala-armador está com 28.3 pontos de média, melhor marca da carreira.

Sétimo na votação para MVP ano passado, Edwards havia comentado durante o verão que gostaria de aprimorar esse aspecto de seu jogo. A melhora é notória, e tem ajudado o Wolves na campanha até aqui. A equipe tem seis vitórias em dez jogos, enquanto se acostuma com as chegadas de Julius Randle e Donte di Vicenzo e a saída de Karl Anthony-Towns.

Para dar espaço às bolas de três, Ant está jogando menos no garrafão. São 9.1 tentativas de arremessos de dois pontos essa temporada, contra 13 na temporada passada. Além disso, também tem cavado menos faltas, com dois arremessos livres a menos por jogo em relação a 2023/24.

Os outros jogadores com mais bolas de três são Lamelo Ball, do Charlotte Hornets e Jayson Tatum, do Boston Celtics. Lamelo tem 4.8 acertos triplos por jogo, com 36.9% de aproveitamento. Já Tatum marca 4.3 por noite, com 36.7 de aproveitamento.

Fechando o top 5, temos Payton Pritchard, com 43 bolas de três e Norman Powell, com 41. Os jogadores tem, respectivamente, 43% e 49.4% de aproveitamento.

Ver os números dos outros jogadores evidencia ainda mais a qualidade de Anthony Edwards nessa temporada da NBA. Afinal, o jogador é o újnico com mais de cinco bolas de três por jogo, e está o fazendo com aproveitamento maior do que o resto do Top Cinco, tirando Norman Powell.

Um ponto a se notar, contudo, é o aproveitamento nos lances livres para o ala-armador. Edwards está arremessando somente 67.4% nas faltas, de longe a pior marca da carreira. É claro que não é tão importante, contudo. Afinal, o ala-armador está melhorando em vários outros aspectos de seu jogo.

Recentemente, o astro disse que deixaria a NBA caso fosse campeão nos próximos anos. “Jogadores de futebol americano não podem jogar basquete. Eu digo aos meus amigos que, se eu for campeão da NBA nos próximos anos, vou jogar futebol americano”.

