Buddy Hield lidera Warriors em vitória sobre Grizzlies

Stephen Curry nem precisou voltar para o quarto período. O Golden State Warriors bateu o Memphis Grizzlies por 123 a 118, enquanto Buddy Hield liderou o time californiano com 18 pontos. Mas a diferença era tão grande na metade do último quarto que o técnico Steve Kerr poupou vários titulares no fim. Foi a décima vitória da equipe de San Francisco em 12 jogos. Por outro lado, o Grizzlies possui sete triunfos em 13 partidas.

Apesar de o jogo ser muito disputado no primeiro tempo, o time de San Francisco conseguiu abrir larga vantagem entre o fim do terceiro quarto e o início do último. E foi justamente ali que Buddy Hield garantiu o triunfo do Warriors sobre o Grizzlies, com 13 de seus 18 pontos na segunda etapa.

No entanto, após o fim do jogo, Kerr foi tirar satisfação com a arbitragem. Draymond Green levou uma segunda falta técnica no último período, o que irritou o treinador. Mas o treinador evitou comentários sobre o assunto durante a entrevista coletiva. Isso porque a NBA poderia multar o técnico do Warriors, mesmo que tivesse razão sobre problemas conta o Grizzlies.

“Eu vou optar por não falar sobre a arbitragem”, disse Kerr.

Na sequência, ele respondeu que os árbitros não falaram sobre o motivo de expulsar Green de quadra. Sobre o jogo, no entanto, o treinador do Warriors explicou como “segurou” o Grizzlies a 17% de aproveitamento no perímetro.

“Nós tivemos jogadores atuando com muita energia, então é uma coisa que estabelecemos. Aqueles que saíram do banco fizeram seus trabalhos, pois nós precisamos ter um grande nível com os dois grupos”, afirmou.

Mas o desepneho do Warriors contra o Grizzlies nos últimos minutos não agradou o treinador.

“Eu sinto vergonha por isso. Fiquei frustrado com o ritmo do jogo no último quarto, pois foi decepcionante pela forma que aconteceu. Mas dou crédito ao Grizzlies por seguir jogando e é um torneio que tem a diferença de pontos e o Warriors cedeu. Estou feliz pela vitória, como os jogadores competiram, mas é uma pena que o jogo ficou assim no fim”, concluiu.

O Warriors não contou com De’Anthony Melton (joelho), enquanto o Grizzlies segue sem Ja Morant. Por outro lado, Desmond Bane retornou após sete jogos. Mas Golden State ainda perdeu o ala Lindy Waters por lesão. Ele teve uma hiperextensão no joelho ainda no segundo quarto. Waters começou a partida no lugar de Melton e não retornou para a segunda etapa.

Em dois jogos na Copa da NBA, o Warriors venceu ambos, enquanto o Grizzlies perdeu o único que disputou.

