Calouro do Blazers iguala marca de Shaq e Victor Wembanyama

O calouro do Portland Trail Blazers, Donovan Clingan, teve grande apresentação, na última quarta-feira (13), e igualou marcas de Shaquille O’Neal e Victor Wembanyama. O jovem pivô foi a principal escolha da franquia no Draft de 2024 e não decepcionou em sua primeira oportunidade com mais de 30 minutos na quadra.

Na segunda partida consecutiva contra o Minnesota Timberwolves, o pivô de Portland anotou 17 pontos, 12 rebotes e oito tocos. Além disso, ele acertou seis dos dez arremessos de quadra e todos os cinco lances livres. O novato já havia sido titular no jogo anterior, mas atuou por apenas 16 minutos, lidando com problemas de falta no começo da partida e os bons minutos de Robert Williams.

Então, com os números alcançados na partida, ele se tornou o quarto jogador da história da NBA a fazê-lo com 20 anos ou menos. Afinal, nessa idade, somente Victor Wembanyama, Shaquille O’Neal e Kevin Garnett, registraram pelo menos 17 pontos, 12 rebotes e oito tocos em uma partida, além do calouro do Blazers.

Do mesmo modo, neste século, somente o francês do Spurs reuniu esses números em um jogo que também acertou 60% dos seus arremessos de quadra. Portanto, uma rara apresentação para a sétima escolha do Draft.

Aliás, Portland não tinha um calouro com uma partida de sete ou mais tocos desde 1998, com Kelvin Cato. Enquanto o camisa 23 registrou oito tocos nesta partida, nenhum outro jogador da classe do Draft de 2024 teve mais do que cinco bloqueios em um único jogo.

Há ainda uma outra marca do seu incrível desempenho: ele se tornou o oitavo calouro da história da NBA a registrar esses números em um jogo. Os outros são: Ralph Sampson, Hakeem Olajuwon, David Robinson, Shaquille O’Neal, Alonzo Mourning, Tim Duncan e Victor Wembanyama.

O jogador chegou com grande moral na equipe. Isso porque foi campeão universitário com UConn. Mas no Blazers, ele encontrou concorrência. Afinal, a equipe já tem Deandre Ayton, Robert Williams III e Duop Reath para a posição.

Como resultado, em 13 partidas disputadas, ele soma 15.8 minutos por noite. Então, obtém médias de 5.7 pontos, 5.5 rebotes e 2.1 tocos. Além disso, acerta quase 54% de seus arremessos. Mas os últimos dois jogos foram os únicos em que começou como titular. Enquanto isso, Ayton iniciou a maioria das em 2024/25.

Ao falar sobre seu incrível desempenho na última quarta, Clingan deixou claro que tem uma mentalidade defensiva para sua carreira.

“Eu amo isso. Amo impactar o jogo na defesa. É assim que eu sou melhor. O que eu queria, acima de tudo, era trazer energia para o time. Foram alguns grandes tocos. Fico feliz que isso ajudou de alguma forma. Então, espero ser esse ponto de virada para o time sempre”, concluiu.

