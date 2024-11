Em vitória do Spurs, Victor Wembanyama bate recordes na NBA

É preciso entender quantos recordes pessoais Victor Wembanyama bateu na vitória do San Antonio Spurs sobre o Washington Wizards na rodada de quarta-feira da NBA. Primeiro, ele acertou oito cestas de três, melhor marca na carreira. Depois, o pivô anotou 50 pontos, superando os 40 que fez em março, ainda na última temporada. Assim, ele tornou-se o quarto jogador mais jovem na história da liga com tais números, atrás apenas de LeBron James, Devin Booker e Brandon Jennings.

Mas por pouco o Spurs não sai de quadra com a vitória. Isso porque o Wizards manteve os titulares quando Victor Wembanyama saiu. Na teoria, era para ele não retornar ao jogo. Na prática, entretanto, não foi bem assim.

Wembanyama já havia feito o seu recorde de pontos quanto deixou a quadra liderando por 120 a 101. Então, Jordan Poole anotou 15 pontos só depois da saída do francês e a diferença caiu para sete, já com o pivô em quadra. Mas não havia muito tempo e San Antonio ficou com a vitória, a sexta em 12 jogos. Por outro lado, o time de Washington venceu somente dois de seus dez embates.

Publicidade

Victor Wembanyama quebrou seus recordes pessoais na NBA, mas não é o mais jovem a fazer 50 pontos. Com 20 anos e 314 dias, ele fica atrás de Booker (20 anos e 145 dias), James (20 anos e 80 dias) e Jennings (20 anos e 52 dias).

Leia mais

Mas ainda tem outra marca impressionante de Victor Wembanyama. Ele é o primeiro jogador na história da NBA a acertar 20 cestas de três e dar 25 tocos em um período de seis jogos. Ou seja, apenas nos últimos seis, ele converteu 3.3 do perímetro e bloqueou 4.2 arremessos.

Publicidade

“Eu gostaria de dizer que acordei cedo sentindo algo diferente, que eu teria uma grande noite, mas não foi isso. No fim do dia, os jogos da NBA são um atrás do outro. Nós temos dificuldades no aquecimento, sentimos dores, suamos, sangramos em quadra. Então, é uma coisa de se esforçar pelos 48 minutos”, disse Victor Wembanyama.

Na temporada, entretanto, seus números são: 22.3 pontos, 10.2 rebotes e 3.8 tocos em 12 jogos (31.3 minutos por noite).

No jogo, Victor Wembanyama tornou-se o oitavo jogador do Spurs a atingir a marca de 50 pontos em sua história.

O Spurs volta às quadras diante do Los Angeles Lakers, na sexta-feira, enquanto o Wizards pega o Atlanta Hawks fora de casa, também na sexta. As duas partidas serão válidas, ainda, pela Copa da NBA.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA