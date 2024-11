NBA considera torneio paralelo no All-Star Game

A NBA está pensando em adotar um evento paralelo no All-Star Game. A ideia é similar a que tem sido usado no Rising Stars. A informação é de Tim Reynolds, do Associated Press.

As fontes de Reynolds disseram que o projeto tem sido discutido por várias semanas. Assim, foi abordada em uma reunião do comitê de competição na sexta-feira. A proposta envolve dividir os 24 All-Stars em três times de oito jogadores. A quarta equipe sendo a vencedora do Rising Stars.

Dessa forma, as mudanças passariam a valer já no fim de semana do Jogo das Estrelas do ano que vem. O All-Star Game será em San Francisco, de 14 a 16 de fevereiro. A edição de 2024 recebeu muitas críticas, mas é algo que a liga quer mudar.

Entretanto, ainda não está claro como o processo de votação mudaria. Fãs, jogadores e a mídia fazem parte de um sistema para escolher os titulares. Os técnicos escolhem os reservas. No novo formato, contudo, não haveria reservas.

Além disso, também não está definido como a escolha dos técnicos seria. Hoje, as comissões técnicas dos times líderes das Conferências Leste e Oeste comandam o All-Star Game da NBA. Entretanto, agora, com três ou quatro equipes envolvidas, mais técnicos podem ser chamados.

O comissário Adam Silver disse no início deste mês que a liga quer mudar o formato do Jogo das Estrelas. O objetivo é deixá-lo mais competitivo. O Leste venceu o Oeste por 211 a 186 na temporada passada, somando o maior número de pontos na história do jogo. Além disso, foi a primeira vez que um time ultrapassou os 200 pontos.

“Estamos analisando outros formatos”, disse Silver em 2 de novembro. “Acho que não há dúvidas de que os jogadores também não gostaram do All-Star Game do ano passado. Por isso, buscamos fazer um trabalho melhor”.

A liga tem testado diferentes fórmulas para o evento nos últimos anos. Entre as tentativas, houve por exemplo o fim do formato Leste contra Oeste. Então, criou-se um Draft escolhido por capitões. Ademais, houve o quarto período sem cronômetro com uma pontuação alvo.

As mudanças não deram certo, entretanto, e jogo do último ano voltou ao formato tradicional. Foram quatro quartos completos de 12 minutos, Leste contra Oeste. Contudo, foi apenas um show ofensivo, com as equipes combinando 168 tentativas de arremessos de três pontos.

