“Dallas Mavericks é um time ofensivo completo da NBA”, elogia analista

O Dallas Mavericks, provavelmente, foi o time da conferência Oeste que mais provocava expectativa antes do início da temporada da NBA. Afinal, os finalistas da liga reforçaram o seu elenco com a chegada de Klay Thompson. Foram só cinco jogos até agora, mas já deu para ver o impacto do lendário arremessador no sistema ofensivo. Para Tim Legler, a equipe é a imagem do potencial ataque mais eficiente da liga.

“Eu sinto que, em primeiro lugar, estou vendo um time de basquete realmente completo no ataque. Não acho que fosse assim há um ano, por exemplo. Os atletas que recebiam os passes de Luka Doncic e Kyrie Irving para arremessos abertos, em síntese, não eram bons o bastante. Por isso, a contratação de Klay foi uma mudança crucial para mim”, afirmou o comentarista da ESPN.

Thompson, em seus cinco primeiros jogos oficiais, converteu 38,8% das suas quase dez tentativas de longa distância por partida. O índice é muito bom, mas está abaixo do seu padrão e emparelhado com a (criticada) temporada passada. Para Legler, no entanto, a estatística não pode balizar a análise. A presença do veterano, por si só, cria problemas para o adversário pelas perspectivas que oferece ao ataque.

“Dallas pode desenhar jogadas para além dos seus astros agora. Podem ser coisas bem simples, mas que não eram possíveis quando outros atletas ocupavam esses espaços. Afinal, você simplesmente não vai fazer ações para Derrick Jones, Dante Exum e Josh Green. Mas, para Klay, isso já é possível. Pois são jogadores de características muito diferentes”, explicou o ex-jogador da NBA.

Como marca?

É inegável que, na era do espaçamento de quadra na NBA, Klay Thompson traria uma dimensão nova ao time do Dallas Mavericks. Mas a questão vai além do individual. Os arremessos do ala-armador passam a ser gerados por dois criadores de elite. Por sua vez, a equipe também conta com o espaçamento vertical de pivôs longos e atléticos. Legler não sabe qual pode ser a solução para as defesas dos rivais.

“O maior dilema para os adversários de Dallas é que Klay é só mais um problema para a marcação. A princípio, você já lida com enormes dificuldades quando Luka e Kyrie estão juntos em quadra. E, mesmo que você feche os três, esse time ainda tem um alvo para pontes aéreas em Dereck [Lively] ou Daniel [Gafford]. E, aliás, ambos estão jogando muito bem”, detalhou o analista.

Todos sabem que um jogo de basquete começa com cinco atletas de cada lado. Mas, por causa dos equilíbrios que pode causar agora, o ataque do Mavericks é quase imparável. “Marcar todos esses pontos da quadra, para resumir, é complicado. Dallas já tinha uma ofensiva potente. Mas, agora, o elenco está mais ‘redondo’ e a equipe está realmente completo do ponto de vista ofensivo”, reforçou.

Só passar

Qualquer reforço importante implica alguns obstáculos para adaptação. É preciso fazer ajustes, por exemplo, em termos de volume ofensivo e distribuição de arremessos. No entanto, Doncic assegura que não houve nada disso com Thompson. O efeito é o total contrário, na verdade. O ala-armador garante que todos estão mais dispostos a passar por causa da presença do ex-atleta do Golden State Warriors.

“Quando você recebe um jogador do nível de Klay, para ser sincero, não há tanto ajuste assim a fazer. Esse cara acerta os arremessos se estiver livre, pois é um dos melhores chutadores de todos os tempos. Então, se ele está aberto, simplesmente passe a bola. Pode apostar que ele faz o trabalho”, resumiu o craque esloveno.

