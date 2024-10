Jovem do Mavericks, Jaden Hardy rejeita críticas

Atual vice-campeão da NBA, o Dallas Mavericks nem sempre aparece cotado como favorito em 2024/25. Na frente, por exemplo, analistas colocam outros times da Conferência Oeste, como Oklahoma City Thunder e Phoenix Suns. O armador Jaden Hardy, no entanto, afirma que as críticas não afetam o vestiário do Mavericks.

“Nos alimentamos disso. Estamos unidos”, afirmou Jaden Hardy sobre as críticas ao Mavericks. “No fim das contas, é uma irmandade. Então, vamos lutar e estar presentes uns para os outros. Sinto que, quando fazemos isso, podemos ir a qualquer lugar”, completou.

A temporada passada, aliás, teve um roteiro similar para o Mavericks. Apesar do elenco talentoso, a equipe jamais foi projetada como finalista em potencial. Durante os playoffs, os analistas apostaram contra a equipe nas séries diante de Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves. No fim, perderam somente para o Boston Celtics.

O caminho difícil, aliado às críticas, mostrou que o Mavs está pronto para brigar na NBA. É o que aposta Hardy. “Sabemos que temos que levar um dia de cada vez, mas sinto que com o grupo que temos, podemos ter fome e queremos voltar lá e ganhar este ano. Então, sinto que temos uma grande chance de voltar e manter tudo unido como fizemos no ano passado”.

Em busca do objetivo, Hardy tem mais motivos para se manter motivado. Afinal, o armador assinou uma extensão contratual de três anos por US$ 18 milhões, pouco antes do início da temporada. Desse modo, ele se sente mais seguro durante sua terceira temporada na NBA.

“Sou muito grato por estar nessa posição, mas não vou deixar que esse contrato me defina. Vou trabalhar e permanecer com fome de vencer”, afirmou.

Por fim, o armador pediu que a torcida do Mavericks mantenha o apoio rumo ao sonho do título da NBA. Na temporada passada, o Mavs foi a segunda equipe com mais torcedores em média por partida. Em 41 partidas no American Airlines Center, o time recebeu uma média de 20.217 torcedores.

“O que digo aos fãs dos Mavericks é que estamos muito animados. Estamos felizes por voltar e jogar na frente dos melhores fãs. Nosso objetivo é vencer o campeonato este ano, e é isso que vamos tentar fazer”, completou.

O Dallas Mavericks iniciou a temporada 2024/25 da NBA com uma vitória e uma derrota, contra San Antonio Spurs e Phoenix Suns, respectivamente. A franquia volta a quadra nesta segunda-feira (28), em confronto diante do Utah Jazz, em casa.

