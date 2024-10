“É fácil jogar com Klay Thompson”, elogia Luka Doncic após estreia

O ditado popular diz que a primeira impressão é a que fica. Então, a parceria entre Klay Thompson e Luka Doncic têm tudo para ser tão boa quanto as projeções mais otimistas indicavam. O novo reforço do Dallas Mavericks estreou anotando 22 pontos e, com isso, foi um dos destaques da vitória contra o San Antonio Spurs. Quatro de suas seis cestas de longa distância vieram de assistências do jovem astro.

“É fácil jogar com um jogador como Klay. Afinal, você simplesmente precisa encontrá-lo em quadra e acertar os passes. Ele faz a minha vida e de Kyrie, certamente, bem mais simples. Aliás, torna tudo mais fácil para a nossa equipe inteira. A sua presença, por si só, cria tanto espaço para que todos possam jogar. Então, é ótimo tê-lo ao nosso lado agora”, celebrou o craque esloveno.

A estreia pelo Mavericks representou uma sensação estranhamente nova para alguém com a experiência de Thompson. O jogador de 34 anos acumula quase 800 jogos na carreira, mas nunca havia defendido outra equipe a não ser o Golden State Warriors. Não é comum que se viva, depois de tanto tempo por só um time, um recomeço na carreira. Por isso, tudo é uma descoberta para o veterano.

“Foi uma ótima estreia, para começar. É claro que foi só um jogo em outubro, mas vivi uma grande experiência. Havia muita empolgação no ginásio e, com isso, se criou um clima fantástico. Só existe uma primeira vez, então é um momento único. Ter o apoio dessa torcida foi realmente legal. Será um momento que vou guardar para o resto da vida”, confidenciou o experiente chutador.

Talento natural

Como esperado, o clima no Mavericks foi de festa depois da estreia com vitória e boas atuações. E, no embalo, Klay Thompson retribuiu os elogios de Luka Doncic com mais elogios. O arremessador acredita que o novo colega incorpora um contraponto a um esporte cada vez mais físico. Ele é especial, entre outros motivos, porque vai na contramão de quase tudo o que se entende como basquete na NBA.

“Luka é um talento incrível, antes de tudo. É um jogador que, de certa forma, não faz o menor sentido dentro do que aprendemos quando começamos a jogar basquete. Nós ouvimos que é importante ser um atleta de elite nesse esporte, correr o mais rápido possível e saltar alto. No entanto, o estilo de jogo de Luka desafia todas essas ideias com o mais puro instinto”, exaltou o veterano.

Thompson jogou em times históricos do Warriors e contra alguns dos melhores atletas da liga. Doncic, certamente, está à altura de qualquer um com quem competiu antes. “Luka joga em sua própria velocidade e, assim, manipula tudo o que ocorre em jogo. Controla as ações tão bem quanto qualquer outro jogador que já vi. E isso é ótimo porque sei que vou ter muitas chances livres de arremessar”, completou.

Comemoração

O entrosamento entre Doncic e Thompson ficou evidente em uma jogada no começo do último quarto. O Mavericks traçou uma movimentação com ambos e Dereck Lively que levou a um arremesso de três pontos totalmente aberto para o veterano. Enquanto ele armava o lançamento, o esloveno já começou a voltar para a defesa comemorando. O ala-armador converteu o tiro, mas a situação inteira criou uma pressão inusitada.

“Eu fiquei muito feliz por converter aquele arremesso. Sobretudo, porque não queria fazer Luka parecer estúpido em sua própria casa”, disse o ala-armador, aos risos.

