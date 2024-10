“Dallas Mavericks deu sorte na última temporada”, crava analista da NBA

Vice-campeão da NBA na última temporada, o Dallas Mavericks não goza de prestígio junto a Charles Barkley, analista da TNT. De acordo com o ex-jogador, a equipe texana deu sorte na campanha passada. Além disso, Barkley afirmou que o Mavs não vai repetir o ótimo desempenho em 2024/25. Ou seja, ser campeão do Oeste. As declarações foram dadas logo após a vitória de Dallas sobre o San Antonio Spurs, nessa quinta-feira (24).

“Dallas não vai chegar onde chegou de novo. Deu sorte por causa dos matchups. Na minha opinião é um time de meio de tabela, para brigar entre o sexto e o oitavo lugares. Phoenix [Suns], por exemplo, é melhor que Dallas. Memphis [Grizzlies] melhorou. New Orleans [Pelicans] vai ser melhor. Além disso, o [Los Angeles] Lakers vai ser sólido. Assim, o Mavs deu sorte na última temporada. Minnesota também não vai chegar onde chegou (finais de conferência). O Nuggets, por outro lado, vai decair. Enfim, todos os times do Oeste são bons, exceto Portland [Trail Blazers]”, afirmou Barkley, durante o programa Inside the NBA.

Em 2023/24, o Mavericks fez a quinta melhor campanha do Oeste, com 50 vitórias e 32 derrotas. Desse modo, não teve a vantagem do mando de quadra nos playoffs. Na primeira rodada, o time de Dallas eliminou o Los Angeles Clippers, após seis jogos. Na sequência, a vítima foi o líder da conferência, Oklahoma City Thunder, também em seis partidas. Já nas finais do Oeste, o Mavs não teve dificuldade e bateu o Minnesota Timberwolves em uma série de cinco jogos.

O time texano cresceu de produção sobretudo após a trade deadline (fevereiro deste ano). Na ocasião, o Mavericks adquiriu PJ Washington e Daniel Gafford. Ambos se tornaram peças importantes e formaram o garrafão titular da equipe de Jason Kidd.

Assim, com um elenco de apoio reforçado, os astros Luka Doncic e Kyrie Irving conduziram a equipe a uma campanha excelente na pós-temporada. No entanto, o segundo título da franquia não veio. Nas finais, o Mavs não foi páreo para o Boston Celtics, que fechou o confronto após cinco partidas.

Para esta temporada da NBA, o Dallas Mavericks fortaleceu o elenco. Trouxe o multicampeão Klay Thompson e adicionou alas defensivos, como Naji Marshall e Quentin Grimes. O armador Spencer Dinwiddie, por sua vez, retornou à equipe. Ele será o reserva imediato da dupla Luka Doncic e Kyrie Irving.

Em contrapartida, a equipe de Dallas perdeu alguns atletas que participaram do vice-campeonato em 2023/24. A ausência mais sentida, provavelmente, será a do ala Derrick Jones. Nesta offseason, ele assinou com o Los Angeles Clippers. Jones foi peça importante, sobretudo na defesa, na última corrida às finais. Tim Hardadway Jr. e Josh Green também deixaram o Mavs.

Dessa forma, o Dallas Mavericks subiu no conceito de alguns analistas (Barkley, obviamente, não é um deles), e se tornou um dos candidatos ao título da NBA na temporada 2024/25. No entanto, os texanos terão uma concorrência pesada na Conferência Oeste. Afinal, Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves e Phoenix Suns também se reforçaram bem e encorparam seus respectivos elencos.

T-Mac acredita no título do Mavs

Ao contrário do que pensa Charles Barkley, o ex-jogador Tracy McGrady acredita que o Dallas Mavericks será o campeão da temporada 2024/25 da NBA. Para o integrante do Hall da Fama, a equipe texana se tornou uma forte candidata ao título, após a chegada de Klay Thompson. Além disso, McGrady prevê uma campanha fantástica de Luka Doncic, com o astro esloveno sendo eleito MVP da fase regular e das finais. Portanto, o ex-ala descarta um bicampeonato para o Boston Celtics.

“Não consigo ver o Celtics campeão novamente. Cara, Luka vai passar o trator. Minha escolha para campeão da NBA é o Dallas Mavericks. Dallas já chegou às finais no ano passado. Além disso, tenho Luka como o MVP da temporada regular. Adicionar Klay Thompson, eu acho, vai torná-los favoritos. Definitivamente, o Mavs é um um candidato. Quer dizer, por que não? Então, eles já eram candidatos sem o Klay”.

“Minha escolha para as finais da NBA vai ser Luka Doncic. Ele vai varrer o MVP nesta temporada. Ou seja, vai ganhar na fase regular e nas finais da NBA. Enfim, Luka vai levar para casa dois troféus de MVP junto com o troféu Larry O’Brien [de campeão]”, cravou McGrady, em seu perfil pessoal no Instagram.

Em 2023/24, Doncic foi o terceiro colocado na eleição para MVP. À frente dele, apenas o vencedor Nikola Jokic (Denver Nuggets) e Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder). Na campanha passada do Mavs, o esloveno alcançou os seus melhores números em seis anos na NBA: 33,9 pontos, 9,2 rebotes e 9,8 assistências, além de um aproveitamento de 38,2% nas bolas de três. Ou seja, ficou próximo de um triplo-duplo de média.

