Draymond Green zomba de técnico do Grizzlies: “Esquisito”

A rivalidade entre Golden State Warriors e Memphis Grizzlies vem crescendo nas últimas temporadas da NBA. De fato, o duelo ganhou mais um capítulo de provocação quando Draymond Green cometeu uma falta flagrante no novato Zach Edey e foi criticado pelo técnico do Grizzlies, Taylor Jenkins.

Green não gostou das reclamações do técnico e fez declarações polêmicas em seu podcast. O jogador do Warriors chamou Jenkins de ‘molenga’, enquanto ainda afirmou que o treinador está sendo um exemplo ruim para Edey.

“Você tem o Taylor Jenkins todo esquisito, que é um molenga. Cara, este é o jogo 11 e você já está indo para a mídia chorando por causa de uma falta. Mas adivinhe só o que você acabou de ensinar ao seu novato de 2,20m? A ser emocional e correr para a mídia falando de uma falta. Somos grandões, não corremos para a mídia chorando por causa de uma falta”, disse Green.

Sobrou até para Ja Morant. Draymond Green comentou que o técnico do Grizzlies deveria proteger sua principal estrela e não ao contrário. Além disso, o camisa 23 do Warriors também pediu para que a liga pare de ‘criar jogadores frágeis’.

“Ele deveria proteger o Ja Morant! Mas você está armando as coisas de um jeito que o Ja Morant vai acabar tendo que protegê-lo. Ele é grande o suficiente para ter enganado as pessoas, fazendo parecer que pode ser durão, e agora ninguém acredita nisso. Agora o Joel Embiid vai querer jogar o peito dele contra o suporte da cesta só para testar, tipo, ‘Hmm, acho que ele pode ser meio mole. Então, vocês precisam parar de criar esses caras frágeis. Parem de transformar eles em frouxos e dedo-duros só porque são grandalhões”, concluiu.

Taylor Jenkins critica Draymond Green

De antemão, a fala que causou todo esse discurso de Draymond Green aconteceu após a partida, quando o técnico do Memphis Grizzlies reclamou sobre a falta do veterano sobre o novato Zach Edey em entrevista à ESPN.

“No geral, achei que ele [Zach Edey] foi muito bem. Teve aquela jogada em que estávamos prestes a começar o contra-ataque, enquanto ele estava jogando com muita intensidade para tentar fazer o passe, e o Draymond agarra a perna dele e o derruba, e isso nem foi revisado. Eu sei que existe um código nesta liga, e não entendo como isso não foi revisado. Muito decepcionante”.

Por fim, até mesmo Steve Kerr comentou sobre o assunto e ficou do lado técnico do Grizzlies.

“Eu concordo com isso; ele [Draymond Green] o agarrou. Definitivamente uma falta de ‘bloqueio’, como eles chamaram. Mas não tive problema com ela sendo elevada para uma falta flagrante 1. Não é uma jogada de basquete. Foi mais do que uma ‘falta de bloqueio’”.

