Draymond Green ajudou astro da NBA a mandar mensagem a Stephen Curry

Stephen Curry é referência para boa parte do mundo do basquete. Além de liderar uma mudança histórica no jogo, ele coleciona títulos e prêmios individuais. Por isso, é natural que desperte admiração em jogadores e fãs. Seu companheiro nos Golden State Warriors, Draymond Green, revelou um exemplo curioso dessa reverência: um astro da NBA ficou nervoso ao tentar falar com o camisa 30.

A história sobre o astro da NBA foi compartilhada por Draymond Green com a repórter Rachel Nichols, do canal Fox Sports. Durante uma entrevista, ele contou que o jogador pediu ajuda para enviar uma mensagem a Curry, pois estava nervoso demais para escrever sozinho.

“Green me disse que um All-Star da NBA o procurou neste verão para pedir o número de Steph. E, basicamente, pediu ajuda para escrever a mensagem porque estava muito nervoso para fazer isso sozinho”, escreveu Nichols.

A cena pode surpreender, mas é compreensível. Stephen Curry é um dos maiores nomes da história da NBA, considerado por muitos o maior armador de todos os tempos. Além disso, detém o recorde de mais arremessos de três pontos na liga, um feito que só aumenta sua relevância.

Apesar de sua grandiosidade, Curry também é conhecido por demonstrar respeito às conquistas de seus adversários. Após uma derrota recente para o Los Angeles Clippers, ele cumprimentou James Harden por ultrapassar Ray Allen e se tornar o segundo maior arremessador de três pontos da história.

“É algo especial, com certeza. Sei que provavelmente é algo que ele esperava. Então, nenhum de nós entrou na liga pensando que isso estaria no horizonte. Você simplesmente dá tudo ao jogo, e ele teve uma trajetória incrível. Tivemos muitos duelos, como você disse, mas o fato de ele estar agora em segundo na lista, à frente de dois grandes jogadores que respeitamos, é muito especial”, afirmou Curry.

Essa postura ajuda a explicar por que Curry é tão admirado na NBA. Até mesmo Harden, que rivalizou com ele por anos, fez questão de elogiar o colega. Após a partida, o armador do Clippers exaltou as habilidades de Curry.

“Sou um dos caras mais confiantes que temos nesta liga. Mas provavelmente não vou alcançar o Curry. Acho que ninguém vai, honestamente. Ele consegue criar jogadas de tantas formas: saindo de bloqueios, em situações de isolamento ou corta-luzes. Então, há muitas variáveis para acertar arremessos de três de maneira tão eficiente e em alto nível”, comentou Harden.

