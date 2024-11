MVP, Nikola Jokic desfalca Nuggets pelo terceiro jogo seguido

Atual MVP da NBA, o astro Nikola Jokic desfalcou o Denver Nuggets pelo terceiro jogo seguido por conta de questões pessoais. Nessa terça-feira (19), o time do Colorado venceu o Memphis Grizzlies, fora de casa, por 122 a 110. No entanto, esse foi o único triunfo sem o sérvio. Afinal, o Nuggets perdeu para o mesmo Grizzlies (105 a 90) e para o New Orleans Pelicans (101 a 94).

A ausência de um MVP impactaria qualquer equipe, ainda mais o Nuggets, que depende de Nikola Jokic nas suas ações ofensivas. Nos duelos contra o Grizzlies, o time de Denver cedeu 29 rebotes ofensivos ao adversário. Além disso, cometeu 33 turnovers.

O técnico Michael Malone ainda não sabe quando Jokic estará disponível. Desse modo, ele é dúvida para o duelo desta sexta-feira (22) contra o Dallas Mavericks. Após a vitória em Memphis, o treinador disse que a equipe não pode mudar o jeito de atuar, mesmo sem o astro sérvio.

Publicidade

“Não tenho ideia sobre isso [retorno de Jokic]. Obviamente, não há notícias de Denver. Estamos sempre nos comunicando para garantir que ele e sua esposa estejam bem. Então,veremos isso quando chegarmos em casa. Mesmo sem ele, não deveríamos jogar de uma maneira diferente. Obviamente, você está sem um cara que é três vezes MVP. Acho que temos que jogar mais duro. Isso deve ser com Nikola ou sem Nikola. Enfim, acho que temos que jogar mais fisicamente”, apontou Malone.

Leia mais sobre Nikola Jokic e o Nuggets!

Recentemente, Nikola Jokic fez números históricos pelo Nuggets e, desse modo, assumiu a liderança da Corrida para o MVP da NBA. O astro alcançou triplos-duplos consecutivos nos últimos quatro jogos. Além disso, possui médias de triplo-duplo na temporada: 29.7 pontos, 13.7 rebotes e 11.7 assistências. Por fim, o camisa 15 de Denver lidera a NBA em rebotes e assistências, algo inédito da liga.

Publicidade

Contra o Dallas Mavericks, por exemplo, Jokic fez 37 pontos, 18 rebotes e 15 assistências. Apenas outros quatro jogadores conseguiram pelo menos 35-15-15 em uma partida. Além dele, Luka Doncic, James Harden, Oscar Robertson e Wilt Chamberlain atingiram tal marca. Mas, o que sérvio fez diante de Dallas, ninguém na NBA jamais viu antes. De acordo com o site Stats Muse, apenas Jokic teve uma partida de 37-18-15.

“Ele é o melhor jogador da NBA hoje, mas ainda é o melhor em fazer seus colegas melhores. Ninguém lê o jogo melhor que Nikola Jokic”, disse Greg Anthony, do canal NBA TV.

Últimos quatro jogos de Nikola Jokic

37 pontos, 18 rebotes e 15 assistências (contra o Dallas Mavericks)

30 pontos, 11 rebotes e 14 assistências (contra o Miami Heat)

23 pontos, 20 rebotes e 16 assistências (contra o Oklahoma City Thunder)

28 pontos, 14 rebotes e 13 assistências (contra o Toronto Raptors)

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA