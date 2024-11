Histórico, Nikola Jokic assume ponta na Corrida para o NBA MVP

Três vezes MVP da NBA, Nikola Jokic assumiu a liderança da Corrida pelo prêmio em 2024/25. De acordo com o site oficial da liga, o pivô do Denver Nuggets é o favorito no momento. Enquanto isso, Anthony Davis, que estava na ponta na última semana, caiu para o quinto lugar. Completam o pódio Jayson Tatum e Kevin Durant.

Até por estar no início da temporada, é natural que aconteça variação maior nas posições. Na primeira, por exemplo, Nikola Jokic era o terceiro. Enquanto isso, Durant subiu da sexta para a terceira posição. Outro quem subiu muito foi Stephen Curry, astro do Golden State Warriors. Na primeira, ele sequer aparecia entre os dez primeiros.

Vale lembrar, entretanto, que na atual temporada é outro jornalista quem comanda a Corrida para o MVP no site da NBA. Nos últimos anos, era Michael C. Wright. Então, em 2024/25, mudou para Shaun Powell. Portanto, é interessante observar as próximas edições para entender a tendência. Em geral, é bem comum que os votantes acompanhem as escolhas da publicação ao fim da temporada.

Para assumir a primeira posição da Corrida da NBA, Nikola Jokic já faz números de MVP em 2024/25. Afinal, o astro do Nuggets possui médias de triplo-duplo após dez partidas. Por enquanto, ele possui 29.7 pontos, 13.7 rebotes e 11.7 assistências. No último domingo, por exemplo, ele fez 37 pontos, 18 rebotes e 15 passes decisivos na vitória sobre o Dallas Mavericks.

Detalhes importantes: o pivô atuou sem Aaron Gordon e Jamal Murray em duas partidas, mas ainda assim o Nuggets venceu. Além disso, Jokic possui quatro triplos-duplos consecutivos e lidera a NBA em rebotes e assistências. Isso jamais aconteceu na liga.

O MVP da NBA é o principal prêmio individual da liga. No entanto, nenhum estadunidense vence desde 2017/18, quando James Harden foi eleito. Desde então, ganharam Giannis Antetokounmpo (duas vezes), Joel Embiid (uma) e Jokic (três). Aliás, o pivô do Nuggets recebeu a honra em três dos últimos quatro anos.

Mas existem outros dois pontos na lista do MVP de 2024/25 da NBA. Primeiro, Tatum, um americano, está no segundo lugar pela segunda semana seguida. Então, Donovan Mitchell, do líder Cleveland Cavaliers, caiu da quinta para a nona posição. Entretanto, a melhor explicação é que o Cavs vem sendo muito mais coletivo na atual temporada.

Para ter uma ideia, Mitchell apresenta queda em todos os números individuais em relação ao último ano. Enquanto isso, Darius Garland e Evan Mobley cresceram muito na atual campanha. Então, é até normal que o astro não esteja entre os primeiros. Em 2023/24, por exemplo, o Celtics liderou a NBA e Tatum foi apenas o sexto na votação para o MVP.

Por fim, mais dois detalhes. Victor Wembanyama volta a aparecer entre os considerados ao MVP da NBA, enquanto Durant deve cair nas próximas edições. Isso porque ele sofreu uma lesão e deve desfalcar o Suns por duas semanas.

Com Nikola Jokic em primeiro, confira a lista do MVP da NBA:

1. Nikola Jokic (Denver Nuggets)

2. Jayson Tatum (Boston Celtics)

3. Kevin Durant (Phoenix Suns)

4. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

5. Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

6. Stephen Curry (Golden State Warriors)

7. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

8. Luka Doncic (Dallas Mavericks)

9. Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

10. LeBron James (Los Angeles Lakers)

Outros jogadores foram considerados, mas não entraram na lista: Jaylen Brown (Boston Celtics), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Domantas Sabonis (Sacramento Kings) Karl-Anthony Towns (New York Knicks) e Victor Wembanyama (San Antonio Spurs).

