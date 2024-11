Nikola Jokic supera números recordes de Shaq e Tim Duncan

Nikola Jokic iniciou mais uma temporada da NBA atuando em alto nível e, assim, está igualando lendas como Shaquille O’Neal e Tim Duncan. Isso porque, após dez jogos disputados em 2024/25, o astro do Denver Nuggets tem uma média de pontos maior do que a maior marca da carreira das duas lendas.

Além disso, Nikola Jokic também possui uma média de rebotes superior em relação ao melhor ano de Tim Duncan durante sua carreira. Do mesmo modo, o sérvio também supera as assistências em relação a Chris Paul.

Atualmente, Jokic soma médias 29.7 pontos, 13.7 rebotes, 11.7 assistências, 1.7 roubo de bola e um toco por partida. O pivô também converteu 56.3% de seus arremessos, com 56.4% em bolas de três.

A maior média de pontos da carreira de Shaquille O’Neal foi de 29.6 pontos, pouco abaixo dos 29.7 do astro do Nuggets. Isso ocorreu na temporada 1999/00, quando foi o cestinha da liga e também venceu o prêmio de MVP. No mesmo ano, ele foi campeão da NBA pela primeira vez na carreira com o Los Angeles Lakers.

A maior média de rebotes da carreira de Tim Duncan foi de 12.9 por partida, abaixo dos atuais 13.7 de Nikola Jokic. Isso aconteceu em 2002/03, quando o lendário ala-pivô faturou seu segundo e último prêmio de MVP da NBA. O ídolo do San Antonio Spurs foi campeão na ocasião, aliás, quebrando a dinastia do próprio Lakers de Shaq. Foi o segundo título da carreira do craque.

Do mesmo modo, a maior marca de assistências da carreira de Chris Paul é de 11.6 por partida, superada pelas 11.7 atuais de Jokic. Isso ocorreu na campanha de 2007/08, quando o ainda jovem armador liderou a NBA em passes decisivos pela primeira vez em sua carreira. Na ocasião, ele foi o segundo colocado da corrida para o MVP, mas foi superado por Kobe Bryant.

Por fim, Nikola Jokic se coloca na briga pelo quarto prêmio de MVP. Feito que também seria histórico. Afinal, somente outros cinco atletas chegaram a essa marca: Kareem Abdul-Jabbar (6), Michael Jordan (5), Bill Russell (5), Wilt Chamberlain (4) e LeBron James (4). Aliás, o pivô já faz parte de um grupo restrito de jogadores, já que além dos citados, só outros três já venceram três prêmios de MVP: Magic Johnson, Larry Bird e Moses Malone.

